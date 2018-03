Amikor az ember megállás nélkül, napról napra éli a hétköznapjait, fel sem merül a gondolataiban, hogy valami komolyabb betegsége lehet. Én is így voltam ezzel.

De miért is gondolna erre? Fiatal, egészséges nő, vékony testalkattal, káros szenvedélyek nélkül. Akkoriban az értelmező kéziszótáramban a betegség fogalma alatt ennyit állt: ha meg voltam fázva, elmentem orvoshoz, ha fájt a fejem, vettem be gyógyszert, ha fáradtabb voltam a szokásosnál, visszább vettem a tempóból.

Aztán jött egy vérvétel, ami mindent megváltoztatott. Nem kellett hozzá nagy orvosi tudás, hogy első ránézésre is kiszúrjam: az inzulin értékem magasabb a megengedettnél. Azonnal elkezdtem kutakodni a neten - de jobb lett volna, ha nem teszem. Mert nemcsak azt tudtam meg, hogy mi ez betegség, de rémisztőbbnél rémisztőbb sztorikat is olvastam róla.

Igen, ezért menj el előbb orvoshoz, és ne nézelődj a neten!

Mi is az inzulinrezisztencia? Szervezetünk egészséges működéséhez az energiát a cukor biztosítja. Amit a vér szállít minden szervünkhöz. Arról pedig, hogy a cukor a sejtjeinkbe kerülhessen, az inzulin hormon gondoskodik. Normális esetben, ha nem jut cukor a szervezetbe, akkor nem termelődik inzulin. Zavar esetén több inzulin termelődik, mint amennyinek "kéne". És ez további komoly betegségeket és súlyos tüneteket idézhet elő. Az IR többek közt lehet a cukorbetegség "előszobája", de a meddőséggel, sőt, daganatos megbetegedésekkel, pszichés gondokkal is összefüggésbe hozható.

Ez egy olyan betegség, ami hazánkban több százezer nőt érint. Igen, több százezret! Számomra is meglepő volt ez az adat. Pláne, ha belegondolok, hány olyan nő lehet beteg, aki nem is tud róla, vagy csak egyszerűen figyelmen kívül hagyja. Pedig fontos lenne ezzel foglalkozni! Hiszen ha már tisztában vagy a helyzeteddel, akkor tehetsz is azért, hogy javuljanak a dolgok.

Először is keress egy megbízható endokrinológust, mert az első lépés a gyógyulás felé vezető úton a helyes kezelés kiválasztása!

Az eddigi étrendemet és életvitelemet egy csapásra magam mögött kellett hagynom. Ez volt az egyik legnagyobb kihívás. Egyik napról a másikra tettem le a cukrot, amihez még párosult egy napi 180 grammos szénhidrát diéta is. Hetekig szédültem a szénhidrát- és cukormegvonás miatt.

Sokszor kellett nemet mondanom vendégségben a finomabbnál finomabb sütikre, sőt, még az étteremben is hosszú percekig kellett bámulnom az étlapot, mire találtam valami "használhatót".

Mégis azt gondolom - bármilyen bizarrul is hangzik -, ez egyben az egyik legjobb dolog is, ami történhetett velem. Mára már rutinból készítem a finomabbnál finomabb egészséges alapanyagokból készült ételeket, aminek köszönhetően sokkal jobban érzem magam a bőrömben. Heti háromszor edzek, ami tökéletes levezetése egy-egy nehéz napnak. És azt a tényt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az idomaim is sokkal formásabbak lettek.

Mielőtt azt gondolnátok, hogy megbolondultam, és örülök a betegségnek, ez egyáltalán nem így van. Örülök annak, hogy a betegség felnyitotta a szemem, hogy másképp is lehet élni!

A folyamatos kontroll és korlátozások mindig is jelen lesznek az életünkben, de csak rajtunk múlik, hogyan éljük ezt meg. Ha betartod a diétát, és bevonod a sportot az életedbe, hónapok múlva azon kapod magad, hogy egy sokkal egészségesebb ember lettél, és a betegség már egyáltalán nem tűnik legyőzhetetlennek.

Juhász Barbi

Nyitókép: Shutterstock