A cikket megosztók között egy unikornist sorsolunk ki!

Ez bizony nem vicc, hiszen a Facebook tele van ehhez hasonló - hihető vagy kevésbé hihető - hamis nyereményjátékokkal, amiknek rengeteg felhasználó dől be.

Te is megosztottál egyet múltkor, mert nagyon akartad azt a Teslát, ugye? Meg korábban az ingyen repülőjegyet. És az a baj, hogy akkor is nagy a késztetés, hogy ne hagyd ki a lehetőséget, ha a józan eszed mást is súg - mert "Mi van, ha tényleg?" Aztán amikor rájössz, hogy átverés az egész, szégyenkezve törlöd a faladról - de legalább nem származott károd belőle. Végülis ártalmatlan volt, nem?

Nem, nem ártalmatlan, még ha nem is érzed megkárosítva magad közvetlenül. Hidd el, nem pusztán viccből csinálják, komoly üzleti céljaik vannak az ilyen posztokkal. Valamit akarnak tőled.

Így verik át a Facebook algoritmusát!

Ez az algoritmus a népszerűségük alapján jeleníti meg a tartalmakat. A népszerűség "mértékegysége" régebben a like volt, de ma már a hozzászólások mennyisége számít. Pont ezért látni egyre gyakrabban olyan posztot, ami alá be kell írnod, hogy "osztva", vagy meg kell jelölnöd hozzászólásban egy ismerősödet.

Az embereket pedig kamu nyereményjátékkal a legegyszerűbb rávenni ilyenekre. És a Facebook persze folyamatosan igyekszik úgy igazítani az algoritmust, hogy kizárja az ilyen tartalmakat, viszont egyrészt mindig vannak, akik ki tudják játszani azt, másrészt a módosítások előnytelenül érintenek olyan oldalakat is, amikre pedig kíváncsi lennél (pl.: magazinokat).

Vigyázz, eladnak!

Ha a bejegyzés elérte a kívánt számú felhasználót, több dolog történhet:

Az oldal üzemeltetői módosíthatják a poszt tartalmát, az eredeti szöveg helyett kétes reklámokat, vírusokat vagy adatlopást segítő alkalmazásokat juttatnak el az emberekhez.

az eredeti szöveg helyett kétes reklámokat, vírusokat vagy adatlopást segítő alkalmazásokat juttatnak el az emberekhez. A sok követővel rendelkező Facebook-oldalak üzleti értékkel bírnak. Bár elméletileg tilos az oldalak adás-vétele, mégis létezik a feketekereskedelem. Ez azt jelenti, hogy az oldalakkal együtt a felület követőit is adják-veszik. Az új tulajdonos aztán a megvásárolt követőkkel tuningolja fel a saját céges oldalát.

Bár elméletileg tilos az oldalak adás-vétele, mégis létezik a feketekereskedelem. Ez azt jelenti, hogy az oldalakkal együtt a felület követőit is adják-veszik. Az új tulajdonos aztán a megvásárolt követőkkel tuningolja fel a saját céges oldalát. A demográfiai adataidat felhasználva bárki könnyen terjesztheti a reklámjait - vagy akár a már említett káros tartalmakat is.

Ez persze nem csak nyereményjátékkal fordulhat elő. Sokszor használnak álhíreket, adománygyűjtő posztokat, vagy egyszerűen csak vicces vagy "mély" gondolatokat tartalmazó bejegyzéseket is ilyen célokra. Légy hát résen, mielőtt kattintasz!

Mire figyelj?

Ahogy unikornisok sem léteznek, úgy ingyen iPhone, Tesla vagy repülőjegy sincs!!!! Az is képtelenség, hogy minden megosztó vagy hozzászóló pénzt kapjon. Ha egy ajánlat túl szép, hogy igaz legyen, akkor biztos, hogy nem is igaz. Az is jellemző az ilyen nyereményjátékokra, hogy sem határidejük, sem világos szabályaik, sőt, még nyertesük sincs soha. Hallgass a józan eszedre!

Az oldalt is könnyen ellenőrizheted: ha egy cég nyereményjátékot indít, az megjelenik a hivatalos weboldalukon - hiszen a Facebookot csak reklámozásra használják. Az átverős Facebook-oldalak jellemzően nagyon újak, nincsenek a cég weblapjához rendelve, és nincs feltüntetve rajtuk a hivatalos kapcsolattartási információ. A nevük pedig valamiben eltér a cég által használt hivatalos névtől. A Facebook megkönnyíti a dolgod azzal, hogy egy kék pipát tesz az ellenőrzött oldalak neve mellé.

Mit tehetsz, hogy megállítsd?

Jelentsd az oldalt! A Facebook igyekszik kiszűrni az ilyesmit, de a jelentéssel te is segíthetsz. Hiszen így nemcsak annak letiltását éred el, hanem egy újabb kiskapura is felhívod a figyelmet.

A te ismerősi körödben mi volt a legdurvább Facebookos átverés, amit olvastál vagy hallottál?

Nyitókép: Shutterstock