Miért mond nemet egyre több nő a babára, miközben vágynak rá, de minimum foglalkoztatja őket az anyaság gondolata?

Legtöbbször a félelmeik miatt. Ez teljesen érthető, normális érzés, hiszen a félelem és az aggódás komoly visszatartó erőként hat mindannyiunkra. Belevágni az ismeretlenbe mindig ijesztő, pláne, ha az ember lánya nagyon szereti az életét. Mert valóban, egy baba érkezése bizony mindent fenekestül felforgat,és azzal is számolni kell, hogy nem lesz minden szupercuki és szivárványos. De a jó és értékes dolgok sosem hullanak csak úgy az ölünkbe, azokért el kell tűrnünk az átmeneti nehézségeket is.

Az anya létben nem is a kevés alvás vagy az állandó riadókészültség a legnehezebb, hanem a saját személyiségünkben végzett munka. Tökéletesen felkészülni nyilván nem lehet, ezt ne is várd el magadtól! Azonban nem árthat reálisan mérlegelni azt, hogy ez az új élethelyzet mit fog lenyesni rólad, és mivel fog gazdagítani.

Persze a személyiséged nem fog gyökeresen megváltozni. Egy szertelen nőből nagy valószínűséggel nem lesz rendmániás anya, ahogy a külsejére igényes nőből sem lesz igénytelen, csapzott anyuka. Szóval, nem kell világvégét vizionálni: ha korábban te voltál a társaság lelke, akkor szülés után sem alakulsz át szőrös hegyi remetévé. Az alapvető jellemvonások mindig megmaradnak, és meg fogod találni annak a módját, hogy a gyerekkel együtt is önmagadhoz hűen éld az életed.

Átmenetileg azonban háttérbe kell szorítani a partikat, a délig alvást és a semmittevős estéket. Ettől majd átalakulsz, de a végén pillangó leszel, és nem vérfarkas. És szerető türelemmel viseled majd, hogy már nem te vagy a saját életed középpontja. Új napi rutint alakítasz ki, amiben a baba igényei fontosabbak lesznek, mint a sajátjaid, hiszen ő teljesen ki van szolgáltatva neked.

Ez az életszakasz a babázásról szól, és nem a munkáról vagy a kedvenc hobbidról. De ez nem azt jelenti, hogy búcsút is kell venned ezektől, hiszen gyereknevelés mellett is megvalósíthatod magad - csak egy ideig nem ezek lesznek a legfontosabbak. Könnyen lehet, hogy az elején nehéz lesz, de legyél türelmes magadhoz és a kicsihez! Hamar el fog múlni az a röpke 3 év, amíg teljesen rád van utalva...

A másik oldalon viszont ott lesz a gyereked, az a kis csoda, akiben egyszerre látod magadat és a párodat is. Hidd el, ő bőven kárpótolni fog minden kényelmetlenségedért!

Gazdagodsz majd azzal az érzéssel, hogy valaki őszintén bízik benned, és számít rád.

Megtanulod, hogy milyen az, amikor valaki feltétlenül szeret. Neki mindegy, hogy nézel ki: hogy olyan szőrös a lábad, mint egy jetinek, és csak oldalazva férsz be a bejárati ajtón. Az sem érdekli, hogy mennyire vagy ideges rá, neki akkor is te leszel a legcsodálatosabb.

Rátalálsz az örömnek arra a fajtájára, amit akkor érzel, ha másért teszel valamit.

Egy gurgulázó, őszinte babanevetésért odaadnád a fél karod, pedig az is elég, ha csak vicces arcot vágsz. És amikor majd valamit megtanul tőled, legyen az akármilyen apróság is, úgy fogod érezni, hogy volt értelme az életednek.

Habár babát várni, szülni és gyereket nevelni kiegyensúlyozott lélekkel lenne ideális, az első néhány év mégis sokszor olyan, mint egy érzelmi hullámvasút: egyszer lent vagy és sírsz, mert azt hiszed, nem bírod tovább, de két perc múlva már fent is vagy, és úszol a boldogságban. Aztán szépen lassan lazulnak a dolgok. Továbbra is felelősséggel tartozol iránta, de fokozatosan visszatérhetsz a régi életedhez. Bölcsődébe, óvodába kezd járni, és egyre több időd lesz más dolgokra is.

Persze, ha nem akarsz gyereket vállalni, isten ments, hogy rábeszéljelek! De azért tudd, hogy a világ nem fordul ki továbbra sem a négy sarkából, csak átmenetileg átalakulnak a prioritások. Ne félj, nagy valószínűséggel nem fogod katasztrófaként megélni a változásokat, sőt, élvezni fogod az anyaság privilégiumát.

Neked mi a véleményed a gyereknevelés kezdeti szakaszáról?

