Gondolkodtál már valaha azon, hogy miért találsz egy adott helyet otthonosnak? Vagy éppen hátborzongatónak? Nem, itt most nem a feng shui jellegű tuti tippek következnek, hanem tudományosan alátámasztott tények.

Egész tudományág épül az ember és a környezet összeillésének vizsgálatára. Nevezetesen a környezetpszichológia, amely a hatvanas évek Amerikájában kezdte meg pályafutását. Itthon pedig közel két évtizede legfőbb úttörője Dr. Dúll Andrea, az ELTE tanszékvezető egyetemi tanára.

A fizikai környezet lélektani hatásait otthoni helyzetekben kutatva kimutatta, hogy lakó és otthona között különleges pszichológiai kapcsolat, egyfajta összeillés jön létre. Vagyis mindenki a saját maga számára igyekszik élhetővé tenni a teret, amiben él. Ez a jelenség pedig minden személy-környezet kapcsolatra általánosítható: kialakulhat a tárgyaktól kezdve a járműveken és a köztereken át a virtuális világig bárhol.

Andrea már az elején beavat egy elvileg evidens, de a gyakorlatban kevésbé átgondolt dologba:

"Az otthon ott van, ahol az ember egy átdolgozott vagy akár egy átbulizott éjszaka után teljes sötétségben, lábujjhegyen képes kimenni a konyhába, és fél kézzel kinyitni a hűtőt, mert a másikkal takarja a szemét. Majd félig hunyorogva ki tudja venni a narancslevet, mert pontosan tisztában van vele, hogy milyen szögben kell érte nyúlni. Közben nem ver le semmit, és nem ébreszti fel a többieket."

Természetesen a körülöttünk lévő dolgokat fel lehet használni manipulatív célokra is...

"Rengeteg dolog - a falon lévő képektől a fényviszonyokon át a növényekig - rettentően manipulatívak lehetnek. Méghozzá úgy, hogy ez egyáltalán nem tudatosul. De ha egy olyan cégvezetőhöz érkezünk, aki egy hatalmas irodában ül, monumentális tárgyakkal körülvéve, akkor azért nem olyan nehéz kitalálni, hogy mit szeretne üzenni."

A fény hatalma

Sajnos sok esetben nem tulajdonítunk túl nagy jelentőséget a minket körülvevő tárgyaknak, hatásoknak, mint például a fénynek. Holott, ha valami, akkor a fény milyensége iszonyúan nagy befolyással bír.

"A zárt térben elhelyezett fényforrásoknál sokkal jobban kellene a szakemberek cizellált tudására alapozni. Hiszen a jelentőségük bőven túlmutat azon, hogy látok-e vagy sem. Ezer más hatása is van, és ezért nagyon sokféleképpen lehet 'nem jó' egy megvilágítás. Sokszor hideg fény van ott, ahol meleg fényre lenne szükség, vagy éppen vibrál.

A közintézményekben elhelyezett fényforrások többsége szabad szemmel szinte alig észrevehetően, de vibrál. Ám attól, hogy nem látjuk, még hatással van ránk. Ezek az ingerküszöb alatti dolgok, amelyek fejfájást, idegességet, agresszivitást okozhatnak. Nem véletlen, hogy ilyen helyeket nem szeretünk például hivatalos ügyeket intézni.

Továbbá a fény térteremtő hatással is bír, ezáltal befolyásolja a hangulatunkat. A fénynek felbecsülhetetlen hatása van, mint ahogy annak is, hogy egy helyiségben hogyan oszlik el a természetes és a mesterséges fény aránya. Például a visszavert fény egy teljesen más térkoncepciót ad. Köztudott, hogy a tükör kitágítja a teret, de az már kevésbé, hogy ez lehet zavaró is, mert elbizonytalanít.

Ezt nagyon gondosan kellene megtervezni - azzal összhangban, hogy milyen helyiségről van szó. Például egészségügyi intézményekben gyakori a becsillogó padozat, amiről a visszaverődik a fény, és ez totálisan elbizonytalaníthatja a beteget. Ez pedig egy mentálisan labilis embernél akár szorongást is okozhat. Úgy, hogy fogalma sincs róla, hogy ez az apróság volt a kiváltó ok."

A hangok titkai

"Továbbmegyek. Ugyanez igaz a hangra. Nem mindegy, hogy egy teremben a hang mennyire verődik vissza vagy tompul le. Nem véletlen, hogy a hölgyek szeretik a szép függönyöket, amelyek tényleg otthonosabbá teszik a lakást, hiszen a hang terjedését kellemesebbé tehetik. Hasonlóan a kárpitozott bútorhoz - szép díszpárnákkal. Ezek kifejezetten jobbá tehetik a közérzetünket.

Illetve a hangnak is meglepően erős hatása lehet a hangulatunkra: nem mindegy, hogy egy süppedős szőnyegen lépkedünk vagy egy márvány padlón, amin hangosan kopog a cipősarok. Míg az elsőtől kellemes érzetünk lesz, addig a hangosan és bántóan kopogó cipősarok feszültséget kelthet."

Az élet ereje

"Egy növény mindig jó választás. Még egy kaktusz is. Meglepő lehet, de kutatások igazolják, hogy sok esetben a műnövény is jobb, mint a semmi. Nyilván nem tudja azt kiváltani, mint egy igazi, de azért felébreszt az emberben bizonyos ősi kódokat. Hiszen mindannyian biofílok vagyunk: szeretjük, ami él.

Van egy élet iránti preferenciánk. Hiszen nagyon sokáig éltünk természetes közegben, ahol növények és más élőlények segítették az életben maradást. Ez olyannyira működik, hogy még egy növény fotója, festménye is tud ilyet kiváltani. Kivételt képez a száraz virág, mert az haldoklik."

Egy szó mint száz: a tér hatalmát nem szabad alábecsülni!

Te éreztél már olyat, hogy "ki akarok innen menni", pedig látszólag nem volt semmilyen okod rá?

