El tudod képzelni, hogy a nem túl távoli jövőben egy robot főzze meg a vasárnapi ebédet, vagy bújjon melléd az ágyba esténként?

Kénytelen leszel, mert mindaz, amit eddig a sci-fi filmekben láttál, egyik napról a másikra valóra válik. De akarjuk mi ezt egyáltalán? Egy egyébként is elszemélytelenedő világban, ahol az egyik legszorosabb kapcsolattartási forma a Facebook vagy az Insta?

Ha akarjuk, ha nem, a folyamat visszafordíthatatlan!

Miközben küzdünk a mindennapokban, a párkapcsolatainkban, a világ körülöttünk megváltozik. A munkánkat hamarosan robotok végzik majd, az autóinkat robotok vezetik, a gyárakban robotok, gépek dolgoznak. A robot nem kér munkabért, nem fárad el, nem éhes, nem menstruál, és mégis három műszakban dolgozik.

A kisvezetőinket felváltják a szoftverek, ők ellenőrzik, mikor nyitjuk meg a levelezésünket, mennyi időt fordítottunk egy levél megírására. Ezek a szoftverek régóta működnek Magyarországon is.

Nem újdonság, hogy gépekkel is végeznek műtéteket. "De egy gép tévedhet!" - mondtam egy orvos ismerősömnek a minap. "De egy ember is! Ha fáradt, szétszórt, beteg. Előbb hibázik, mint egy gép!" - válaszolta, és valóban igaza van.

Kínában, Amerikában már megjelentek az idősgondozó robotok, melyek "kötődnek" a gondozottakhoz - és fordítva. Kezelik a demenciát, az Alzheimer-kórt, vért vesznek, és analizálják az eredményt. Közben pedig humorosak, családi videókat vetítenek le terápiás célból, és bárki hangján képesek megszólalni. Mindezek mellett komoly összegeket spórol a hozzátartozóknak, hiszen nem kell házi gondozót fizetni.

De vajon pótolhatják-e az emberi társat?

Végül is mindent elvégeznek az ember helyett: leváltják a babysittert, a bejárónőt, sőt, akár a háziállatot is - egy robot kutyának nem kell oltás vagy étel, és soha nem kell levinni pisilni sem. De a robotizáció mindenhol jelen van, így hamarosan nem lesz szükség jegyellenőrökre, villamos- vagy metróvezetőkre sem, és még sorolhatnám.

Ebből következik, hogy a robotok adott esetben "pótolhatják" az ideális partnert is. Ha valaki nem találja meg az igazit, egyszerűen csak megrendeli magának. Aki természetesen úgy néz ki, mint George Clooney, és kizárólag magunkért szeret. Akkor és azt csinálja, amit mi szeretnénk, megfőzi a vacsorát, mire hazaérünk, nem ellenkezik, és biztosan hűséges.

Nem lesz fontos, mit veszünk fel az esti randihoz, George úgyis ránk van programozva.

Nem könnyű felvenni a versenyt!

Cégek mennek majd tönkre, akik nem tudnak lépést tartani a változásokkal, ezért sokan veszítik majd el az állásukat az elkövetkezendő 10-15 évben. Ha nem készülünk fel erre a folyamatra, akkor a depresszióban szenvedők száma is megnövekedhet. De mit tehetünk mi, nők, hogy beilleszkedjünk a negyedik ipari forradalom által teremtett világba? Hogyan éljünk együtt a mesterséges intelligenciával?

A legjobb, ha fejlesztjük magunkat - ahogy a robotok is teszik -, megtanuljuk kezelni a legújabb szoftvereket, melyek a munkánkat segítik, és gyermekeinket is erre biztatjuk a továbbtanulásnál. Mindeközben ne hagyjuk veszni emberi értékeinket és kapcsolatainkat!

Ki gondolta volna pár évvel ezelőtt, hogy egyszer a cikkemet is egy okostelefonon írom majd, utazás közben - mint ezt most... Neked is van olyan élményed, ami rádöbbentett, hogy mennyire automatizált az életünk? Meséld el kommentben!

Nyitókép: Shutterstock