Íme, az a ciklikus hullámvasút, amire mi, nők, 28 naponta felülünk - ha akarunk, ha nem. Természetesen az időtartam nincs kőbe vésve, a napok száma egyénenként változó lehet, de ez mit sem változtat az "élményen"...

Az antiszociális énem 1-2. napja

Öveket becsatolni, a hullámvasút elindul, megkezdődik a menstruáció. Ezekben a napokban az ösztrogénszint a béka segge alatt van, ami igencsak látványos tünetekkel jár: az alhasi görcsökkel tarkított "utálom magam" érzést időnként felváltja a "mindenki hagyjon békén" állapot. Különben is, hogy nézek ki? Miért látom öreganyámat a tükörben? - Vidám kis időszak ez, szó se róla!

Állítólag számos "bevált praktika" segíthet átlendülni ezen a pár napon. Egyszer ki kéne próbálni valamelyiket... De nehogy már bárki megmondja nekem, hogy mit csináljak!

A bizakodó énem 3-5. napja

Kicsit mintha észbe kapnának a hormonjaim, így érezhetően növekszik az energiaszintem, és vele együtt a jókedvem is visszatér. Ez mindenki számára jó hír: újra hozzám lehet szólni, és már nem támadok torokra. A mensi ebben a hónapban sem lesz egy örökkévalóság, vagyis van fény az alagút végén

Ilyenkor a nagy jókedv hatására mindig megfogadom, hogy teljes erőbedobással fogok edzeni - főleg, hogy elvileg ez még egészségügyi szempontból is hasznos ebben az időszakban. De azon túl, hogy rendszerint beírom a naptáramba, nem tudok semmi értékelhetőt felmutatni. Majd jövő hónapban...

A fantasztikus énem 6-9. napja

Már sokkal szebbnek látom magam, sőt, mi több, egyszerűen király vagyok! Úgy indulok el otthonról, mintha egy divatlapból estem volna ki: szupertuti frizura, ragyogó bőr, tökéletes smink. A munkámban kimagaslóan teljesítek - olyan a reakcióidőm, mint a gyíkoké, sosem érsz utol! Csak úgy sziporkázok! Sőt, mintha fogytam volna! Fantasztikus vagyok, kétség nem fér hozzá! Az élet szép!

A szexi énem 10-13. napja

Az ösztrogénszint elérte a csúcsot. Most aztán igazán szexi vagyok és ellenállhatatlan! Hirtelen úrrá lett rajtam az indokolatlan optimizmus és szociális érzékenység. Kedvem támadt kimozdulni otthonról, barátokkal találkozni, egy kis társasági életet élni. Milyen kellemes és könnyed időszak ez, nem bánnám, ha így kéne leélnem az egész életem.

A passzív énem 14. napja

De persze az elmúlt három nap ragyogásának ma már nyoma sincs - mintha agyonvágtak volna egy lapáttal. Ez a nap egy nagy gyomros! Alig várom, hogy este legyen, és lehúzhassam a rolót! Köszi, ovuláció, húzzál el, tipli van!

A sárkány énem 15-18. napja

Teljes hormonzavar! Olyan gyorsan köszönt be a sejtszintű elmebaj, hogy követni sem tudom. A végeredmény pedig totális elsárkányosodás: erős érzelmi kitörések váltják a hulla fáradtságot. Beszorulok a sírás, az idegbaj és a hisztérikus nevetés nevű életveszélyes ciklonok közé, és csak sodródom, mint egy falevél. Beülhetsz mellém, ha akarsz, de a végére lehet, hogy kinyírlak! Vagy te engem!

A ronda énem 19-22. napja

Hajam is milyen? Bőröm is milyen? Mi a franc ez, pattanás? Utcára menni ilyen fejjel? Egészségesen kéne táplálkozni. Lemegyek a zöldségeshez, és készítek egy mázsa salátát. Nem is eszem mást életem végéig. Köszi, hormonkák, hogy követhetetlenül ugrabugráltok, esélyem sincs utolérni magam. Miért nem tudtok harmóniában élni a testemben?

A lusta énem 23-25. napja

Rám telepszik a tétlenség. Tudom, hogy rengeteg dolgom van, mégis, mintha béklyók mázsás súlya húzna vissza. Gondolkodni sem bírok. Szexelni is ki akar már? Szó sem lehet róla! Ó, helló PMS, már csak te hiányoztál! Persze, gyere csak be, bulizz egy jót a többiekkel, bánom is én - ne foglalkozzatok azzal, hogy én itt közben csendben tönkremegyek...

A puffadt énem 26-28. napja

Jesszusom, valaki éjjel szilikont rakott a melleimbe, ameddig aludtam?! Bakker, mekkorák, és hogy fájnak! Még levegőt venni sem merek, nemhogy hason fekve aludni! Kész rémálom. Nekem most csoki kell meg fagyi, bár a tankönyv szerint pont nem ez fog boldoggá tenni. De kizártnak tartom, hogy igazuk lenne - amire az édesség nem megoldás, azt már megette a fene...

Hurrá, vége van. Micsoda megkönnyebbülés! Ja, nem. Körbeért a hullámvasút, de nincs kiszállás. Öveket becsatolni, 1-2. nap következik...

Na és te? Hogy éled meg a nemi ciklusod változásait?

