A legjobb barátomnak gyereke született - mit csináljak?

Ha még nincs gyereked, talán nem tudod, hogyan tehetsz jót azzal a barátoddal, barátnőddel, akinek épp most született trónörököse. Nyilván semmi sem kötelező, de tény, hogy néhány kedves szó és segítség elkél ilyenkor. Jó, de mit is? És hogyan?

Először is: magadat viszed

Az első és legfontosabb, hogy akkor menj látogatni, amikor készen állnak a fogadásodra. Ez nagyon eltérő: van, aki a kórház után azonnal látogatókat fogad az otthonában, mások pedig akár heteket, hónapokat várnak. Akárhogy is, finoman puhatold ki, hogy nekik mikor volna alkalmas, és ezt tartsd tiszteletben!

Fontos, hogy ne legyél beteg, és ne vigyél magaddal kisgyereket, nehogy megbetegítsék a kicsit. Lehetőleg kerüld az erős parfümöket - ha babáznál is -, és érkezéskor azonnal moss kezet!

Nem a büfiztetés az egyetlen beszédtéma!

Bármiről beszélgethetsz, nincsenek kötelező kérdések a babával kapcsolatban. Ha jó a viszony, a barátod úgyis beavat néhány bizalmas részletbe. A "van-e elég tejed" és a "jól eszik-e" épp úgy fájdalmas lehet, mint az "alszik-e már éjszaka" és a "fáj-e a kis hasa". Hiszen ezek érzékeny témák lehetnek, ha például anyukának nincs teje, vagy, ha a picinek folyton fáj a hasa. Ne vidd hát túlzásba a faggatózást! Hagyd, hogy az újdonsült anya, apa magától beszéljen ezekről a dolgokról!

Az újdonsült szülő viszont jó eséllyel annak is örülni fog, ha egyéb téma is terítékre kerül a gyereken kívül - hiszen a bezártságtól nem nehéz a bekattanás szélére sodródni. Szóval, nyugodtan vidd be hozzá kicsit a világot, a régi életét!

Jó, de magadon kívül mit vigyél?

Nyilván ez sem kényszer, de van két dolog, amivel nem igazán tudsz árnyékra vetődni: pelenka és nedves popsitörlő. Ezekre mindenkinek szüksége van, méghozzá ipari mennyiségben. De rugdalózót, textil pelust vagy meleg takarót (döbbenetes, hogy ebből is mennyi kell, te jó ég!) venni is tuti siker. Szinte kizárt, hogy ezek valamelyikének ne örülne egy friss szülő.

Mit ne vigyél, vegyél?

A cumi és a cumis üveg szoptatás esetén megosztó: ha pártolja a szülő, akkor valószínűleg már van, nem kell még egy (még öt). Viszont, ha nem ért ezzel egyet, akkor feleslegesen költöttél.

A különféle krémek és vitaminok is eléggé személyre szabottak, csak úgy, mint a hordozókendők és csatos hordozóeszközök. Mindenki mást preferál és igényel, ezért az ehhez hasonló kétes, bizonytalan ajándékokat hanyagold inkább!

Nem biztos, hogy jó választás a pihenőszék és a hinta sem, mert a mozgásfejlődésnek csak egy bizonyos pontján használhatók, viszont rengeteg helyet foglalnak.

És ha nincs pénzed, de segítenél?

Egyszerű dolgod van: egy tál meleg ételért vagy egy kis mosogatásért, takarításért meg fogják csókolni a lábad nyomát. Sanszos, hogy a kezdeti időkben annyi figyelmet igényel a baba - és mellé olyan sok az intéznivaló is -, hogy nem sok idő marad főzésre és rendrakásra. Ha látja a rokonság, baráti társaság, hogy elkel némi segítség, nyugodtan össze lehet fogni egy komplett hétvégi menü elkészítésére vagy épp egy jó kis nagytakarításra.

Végül pedig a legfontosabb, amihez szintén nem kell pénz, de mindennek az alapja: tartsd a kapcsolatot, de ne vedd személyes sértésnek, ha az újdonsült szülő kicsit eltűnik, netán nem mindig veszi fel a telefont, és programot sem egyszerű egyeztetni vele. Nem rád haragszik, egyszerűen sok a dolga és fáradt: idővel ez változni fog, de ehhez neked kell most nyitottnak, rugalmasnak és elfogadónak lenni. Kitartás, a következő házibuliig nem kell a gyerek érettségi bankettjéig várni!

Szerinted melyik a nagyobb segítség: a tárgyi ajándék vagy a teendők körüli segítség?

