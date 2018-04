Protokoll. Ha meghallod ezt a szót, valószínűleg olyan események íratlan viselkedési szabályai jutnak eszedbe, ahova te úgysem fogsz eljutni - már, ha nem a felső tízezerhez tartozol. Pedig ez már rég nem (csak) erről szól.

A hétköznapi szituációknak is megvan a maga "protokollja". Gondolj csak bele: amikor megismersz valakit - legyen szó munkáról vagy magánéletről -, végigpásztázod az illetőt a feje búbjától a cipőjéig. És árgus szemekkel vizslatod a tekintetét, a mimikáját, a mozdulatait és a hanghordozását is. És van egy rossz hírem: ő is téged. És itt van a protokoll kutya elásva! Hiszen egy protokollszakértő abban is tud segíteni, hogy a metakommunikáció eszközeit miként tudod a saját javadra fordítani.

Én pedig nem máshoz, mint Görög Ibolya protokollszakértőhöz fordultam, hogy kiderítsem, mi a "jó benyomás" üzembiztos receptje. És neki érdemes hinni, hiszen 7 miniszterelnök munkáját is ő segítette!

Ülj le egy székre, megmondom ki vagy!

Nem is gondolnánk, hogy egy rosszul megválasztott vagy véletlenül megtett gesztussal teljesen lerombolhatjuk beszélgetőpartnerünkben a rólunk kialakuló képet! Ibolyától például azt tudtam meg, hogy akkor se üljünk hátradőlve, szétdobott kezekkel és lábakkal, ha nagyon fáradtak vagyunk. Mert ezzel azt az érzést keltjük a másik félben, hogy nem figyelünk rá. És utána iszonyú nehéz lesz bebizonyítanunk az ellenkezőjét...

Sőt, a híres "macsós", nagy terpeszben ülő férfi is hiába hiszi, hogy ezzel előnyös képet fest magáról. "Sűrűn hangoztatott mondásom, hogy a túl nagy terpesz a kevés agy jele" - szögezi le a protokollszakértő. És ezt igazából én is csak megerősíteni tudom: még sosem éreztem azt, hogy "Milyen szívesen beszélgetnék egy pohár bor mellett ezzel a kedves úrral, aki 2 helyet foglal el a metrón!"

De akkor hogy üljön le az a férfi, aki azt szeretné, hogy egy szimpatikus, értelmes, komolyan vehető ember benyomását keltse a másikban? Görög Ibolya szerint kis terpesz párhuzamos combokkal vagy bokakulcsolás a helyes megoldás. "Ha nagyon szeretné, esetleg keresztbe rakhatja a lábát, de ne legyen ki a bokahusija, mert akkor kár volt csinálnia az egészet."

Ám nekünk, nőknek is vigyáznunk kell! Szerintem nincs olyan 21. századi nő, aki ne került volna olyan helyzetbe legalább egyszer, hogy hiába igyekezett szakemberként vagy csak "gondolkodó emberként" részt venni egy beszélgetésben, mivel folyton a női mivoltára emlékeztették. "Ha nőként és ugyanakkor tanult emberként akarok leülni, akkor a homlokomra és az arcomra kell irányítani a figyelmet. Viszont ehhez semleges módon kell ülni jobbra vagy balra döntött, zárt térddel. Úgy, hogy semmilyen oldalról, szögből ne látszódhasson ki semmi, aminek nem kellene.

Természetesen más a helyzet, ha kikapcsolódni megy a hölgy. Akkor rázza a lábát nyugodtan, de legyen tudatában, hogy a figyelem lábra irányítása az mindig szexuális jelzés!"

Bók vagy szexizmus?

Ibolya hangsúlyozza, hogy a helyes viselkedés elsajátítása azért is fontos, mert pénzre váltható: "Azt kell sugároznom, amit el akarok hitetni magamról. Például, ha megjelenik egy üzletasszony összehúzott vállakkal, kibontott hajjal, tágra nyílt szemekkel, és még a kézfogása is határozatlan, akkor ezzel azt üzeni, hogy 'mindjárt táppénzre megyek'."

És sajnos tény, hogy nem egyszerű fiatal nőként a munkaerőpiacon érvényesülni. Hiszen lehet akármennyire kompetens, könnyen szembesülhet vele, hogy kislányként kezelik. Engem teljesen meglepett Ibolya tanácsa az ilyen helyzetek kivédéséhez: "Emeld fel az álladat pontosan 92 fokos szögbe! De ne csapd fel a fejed, hanem csak emeld meg!" És természetesen a tartásnak is döntő szerepe van: az egyenes derék a siker kulcsa! "Ez nagyon fontos!" - hangsúlyozza. Bizony, ilyen apró trükkökön múlhat, hogy egy tárgyaláson elsősorban szakemberként, tárgyalópartnerként - és ne "csak" nőként - tekintsenek rád.

De mind ismerjük azokat igen makacs "urakat", akik ha kell, ha nem, célozgatnak nemi hovatartozásunkra - például rosszul időzített bókok formájában. Ha ez mégis megtörténne, erre is van megoldás! A protokollszakértő szerint a külsővel kapcsolatos dicséretet meg kell köszönni. Ha megismétlődik, akkor is. De a harmadiknál már megjegyezheted - egyenes derékkal és emelt állal, szigorú arccal -, hogy nem ezért vagyunk itt. "Ezzel azt sugallod, hogy nemcsak tanult ember vagy, hanem tartásod is van, és nem vagy senkinek sem a játékszere. Ehhez kell az egyenes derék. Ez esetben még a magasabb beosztásban lévő férfi is vissza fog venni. Esetleg még el is szégyelli magát..."

De Ibolya nem győzi hangsúlyozni, hogy a bókokat fogadni is tudni kell, ha az helyénvaló, és az illendőség határán belül mozog: "Mondok egy példát: 'Milyen csinos ma Klárika.' Erre a hölgy egy kedves mosollyal reagál, és egy 'köszönöm' kíséretében tudomásul veszi. De semmiképpen sem kezd el vihogni. Úgy gondolom, hogy egy férfi nyugodtan bókolhat, ez teljesen rendben van. Csupán nehéz szavakba önteni, hogy mi az a határ, ami még rendben van."

Görög Ibolya közérthető és az élet minden területén hasznos tanácsait előadásain és megjelent könyvei segítségével ti is elsajátíthatjátok.

