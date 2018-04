Egy ismerősömről a minap kiderült, hogy karriert szándékozik váltani, és kijelentette, hogy ő boldogságmenedzser akar lenni: vagyis, aki bejelentkezik hozzá, azt boldoggá teszi! De persze csak olyanok jelentkezését várja, akiknek 2-essel kezdődik a személyi számuk...

Ez így negyvenen túl kissé merész vállalkozásnak tűnt számomra, aztán utánanéztem - mérhetetlen kíváncsiságtól vezérelve -, hogy lehet-e még belőle boldogságmenedzser. És igen! Igaz, kissé módosítania kell majd a munkakörén, hiszen nem csupán lányokat, hanem fiúkat is boldoggá kell tennie, de nem veszett fejsze az ügye.

Manapság nem ez az egyetlen szakma, ami divatossá vált, és lecserélte a régi tűzoltó, katona, vadakat terelő juhász híres hármasát. Olyan munkalehetőségek jelentek meg, amikről annak idején még csak nem is fantáziálhattál. Ilyen a boldogságmenedzser, esetleg egy growth hacker vagy egy chatbotos is.

Boldogságmenedzser

Bevallom, mikor először meghallottam, rendkívül egyszerűen határoztam meg magamban: ő az, aki menedzseli a boldogságot. Na, de aztán gyorsan rájöttem, hogy maximum embereket lehet menedzselni, de a boldogságot nem. Ha pontosak akarunk lenni, akkor az ő munkája abból áll, hogy boldoggá tegye a dolgozókat. De nem úgy, ahogy az ismerősöm azt gondolta! :)

Nem titkolt célja, hogy az alkalmazottak olyannyira jól érezzék magukat a munkahelyükön, hogy ne is akarjanak hazamenni. Ez viccesen hangzik, de mégis így van. Mert ha kapsz ingyen pizzát, kólát, esetleg használhatod a cég masszőrét is, és a kiváló csapatépítő tréningeknek köszönhetően még a kollégákkal is álom a meló, akkor többet és tovább is vagy hajlandó dolgozni. És mivel a dolgozók boldogak, a munkájukat is hatékonyabban végzik. De vajon ki vidítja fel a boldogságmenedzsert, mikor rossz napja van?

Growth hacker

A fogalomra - bár már 2010-ben megalkották - még mindig nem született magyar szó. Ha körül akarom írni, akkor egy olyan "csodatevőt" jelent, aki úgy végez egy cégnél sikeres marketing tevékenységet, hogy csak kevés pénzből gazdálkodhat. Egy online guru, aki szárnyal a virtuális térben, és nincs számára lehetetlen, azaz szarból is várat épít. :)

De azért ne gondold, hogy mindehhez csupán a boszorkányos képességeire van szüksége! Azért is erőfeszítéseket kell tennie, hogy mindenkinél jobban tisztában legyen a képviselt brand értékeivel és a célközönséggel - nem is beszélve igényeiről.

Chatbotos

Elsőre azt gondolhatnád, hogy egy olyan ember, aki virtuálisan megbotozza a szabályoknak nem megfelelően viselkedő chat partnereket. De természetesen szó sincs verőemberről. :) Akkor ki is az a chatbotos? Bizonyára veled is előfordult már, hogy mikor rákattintottál egy honlapra, automatikusan felugrott egy chat ablak is, amely üdvözölt téged. Ez olyan benyomást kelt, mintha egy másik ember várná a kérdéseidet.

Sőt! Ezen felül szinte azonnal ki is elégíti az érdeklődésedet, pillanatok alatt válaszol mindenre, amit tudni szeretnél. Pedig csupán egy robottal folytattál beszélgetést. Nos, a chatbotos az, aki az emberi interakciókat modellezi, és ha jól végzi a munkáját, sosem jössz rá, hogy "megtévesztés" áldozata lettél.

