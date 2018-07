Ma már szinte nem teheted meg, hogy ne legyél felhasználója a közösségi média valamely platformjának. Sokat beszéltünk már arról, hogy éjjel-nappal aktívak vagyunk, és függünk tőle. Kár ezen többet rugózni...

Rugózni maximum a folyamat megfordításán érdemes: hogy te használd a közösségi médiát, és ne az használjon téged. Hiszen tudvalevő, hogy az érzelmi ingerek révén az orrodnál fogva vezet. Sok szempontból kézenfekvő megoldás, hogy teljesen elzárkózol tőle. Ez is egy út.

De sokan például csak azért nem regisztrálnak, mert félnek, hogy "rákattannak a szerre". Viszont ha van egy kamasz gyereked, akkor kifejezetten hátrányos lehet az internetes absztinenciád, hiszen még távolabb kerülhetsz attól, hogy megértsd a lurkód lelkivilágát.

De ma már nem ez a jellemző hozzáállás: szülő, gyerek, de még a nagyi is lóg a szeren. Ám ez a rugalmasság számos hátulütőt is magában rejt. Polus Enikő mentálhigiénés szakember, szexedukátor, fejlesztőpedagógus, MESEKŐ Alapítvány megálmodója a Pszinapszison tartott előadásában kiemelte, hogy sajnos sokszor már egész kicsi - akár óvodás korú - gyerekek is hozzájutnak különböző erotikus tartalmakhoz - a szülők figyelmetlensége folytán.

Magyarán apuci vagy anyuci elfelejtett kilépni az adott felületről pornónézés után... És nem ez az egyetlen bizarr indokom van arra, hogy miért érdemes felvenni a kesztyűt, és kordában tartani a netes szokásainkat. Ezeket is Enikő "On-lány és instaboy" névre keresztelt előadásán hallottam:

Elefántból bolhát

Sajnos hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy ha valami túlnőtt rajtunk, akkor azzal már semmit sem lehet kezdeni. De ez igazából egy oltári nagy tévhit. Csak és kizárólag úgy tudnak változni a dolgok, ha elkezdünk tenni ellenük. Mindennap. Ne azt várd, hogy az online világ jó útra térjen - sokkal inkább te legyél az, aki visszatér önmagához!

A telefonod helyett a párodat, a gyerekedet vagy a kutyádat simogasd! Ne csak egy kézzel és "fél szívvel", miközben a másikkal az okostelefonod nyomkodod. Figyelj a körülötted lévő világra - az offline-ra, ne az online-ra! Mert míg az első igazi, a második csak virtuális.

Legyél természetes közegben: erdő, vízpart, de akár csak a Margitsziget. A lényeg, hogy lépj ki a digitális világ és a plázák ingerdömpingjéből! Tudod, miért? Azért, hogy végre újra érezd, hogy élsz. Érted? Hogy végre dübörögjön az élet minden sejtedben! Függetlenül attól, hogy XY híres Insta celeb hol verte éppen a nyálát a délután folyamán.

Tisztában vagyok vele, hogy banálisnak hangzik az egész. Pofonegyszerűnek. Meg amúgy is, ki van rákattanva a kütyükre? Ez egy hülyeség. És az is tök régimódi duma, hogy ezek ártanak. Nem kell visszavágyni a kőkorszakba csak azért, mert végre teret nyert a modern technika - és ez igaz is. Mint ahogy az is, hogy meg kell tanulni jól használni a közösségi médiát.

Ehhez azonban el kell fogadni, hogy mindannyiunkra képes hatást gyakorolni - kortól és nemtől függetlenül. Természetesen a fiataloknál nagyobb a rizikó, de igazság szerint semmilyen függőség sincs korhoz kötve. Ez sem.

Láss, ne csak görgess!

Kezdd el megfigyelni, hogy mit tesz veled az állandó online jelenlét!

Milyen ember leszel általa?

Előre visz téged?

Fejlődsz tőle?

Valóban annyira fontos, hogy mindig a kezed ügyében legyen a telefonod?

A kérdések költőiek. Mindenki tudja rá a választ magától is - mint ahogy azt is, hogy milyen életet szán magának. Igazit, amelyhez valódi intimitás, csók és szex is társul, vagy csak virtuálisat, amely nyomokban sem tartalmaz életet, de az önbecsülésedet tuti porrá zúzza.

