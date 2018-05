Az önzőség szót alapvetően negatív kontextusban használjuk. Ami nem csoda, hiszen még a szótár szerint is önző az a "csak magára gondoló személy, aki csak a saját érdekeit nézi, és másokéra nincs tekintettel". (forrás: Wikiszótár)

Szinonimái között pedig olyan kifejezéseket találunk, mint egoista, ridegszívű, haszonleső. Akkor hogyan lehetne egészségesen önzőnek lenni? Nem ellentmondás ez? A legkevésbé sem! Az egészséges önzésre úgy kell gondolnunk, hogy van bennünk egy egészséges önszeretet, ezért törődünk magunkkal, de mindeközben nem feledkeznünk meg másokról sem. Sőt! Valójában akkor tudunk igazán másokkal törődni és a legtöbbet adni, amikor mi magunk rendben vagyunk. Ehhez viszont nem hanyagolhatjuk el önmagunkat. Márpedig ez lesz az elkerülhetetlen következménye annak, ha mindenkit magunk elé helyezünk.Törődj magaddal, hogy jobban törődhess másokkal!

Sokszor önzőként gondolunk azokra az emberekre, akik időnként megengedik maguknak, hogy az első helyre kerüljenek a saját törődési listájukon. Mindeközben azokra az önzetlenekre, akik feláldozzák magukat, hősként tekintünk. De gondoljuk csak végig... Biztos, hogy jól van ez így? Vajon tényleg arra van szüksége a családodnak vagy a környezetednek, hogy feláldozd magad értük? Valóban attól lesznek boldogabbak, ha mindent megcsinálsz nekik, de közben belerokkansz? Nem hinném. Mennyivel jobb egy kiegyensúlyozott, sugárzó, önmagával rendben lévő ember, aki már a puszta jelenlétével pozitív hatást gyakorol a környezetére - ugye?

Tegyél a kellemesebb környezetért!

Zavar a lakókörnyezeted, vagy nem elég hangulatos a munkahelyed? Gondold végig: mire lenne szükséged, mitől éreznéd jobban magad? Majd tegyél érte! Ha téged zavar valami, vagy nem eléggé hangulatos számodra, akkor változtasd meg! Persze az egészséges önzőség nem azt jelenti, hogy kivágod a szomszéd fáját, mert nem tetszik, vagy eltakarja az ablakod elől a fényt, és a közös irodát se fesd át a főnököd beleegyezése nélkül! De senki nem fogja megakadályozni, hogy egy kicsit csinosítgasd a saját portád, sőt, a veled együtt élők és a munkatársaid kellemes közérzetét is növelheted.

Csak mosolyogj!

Zavarnak a szomorú, mogorva, elégedetlen emberek magad körül? Nem kell feltétlenül azonosulnod a lelkiállapotukkal! Zárd ki, és mosolyogj! Ne nekik mosolyogj, mosolyogj belül, belülről, a magad jó érzései miatt! Mindig, minden körülmények között érezheted úgy magad, ahogy érezni szeretnéd. Ha nem állsz be a sorba, még az is lehet, hogy te leszel hatással rájuk, és ők veszik át a te pozitív hangulatodat.

Adhatsz, kaphatsz, de kérhetsz is!

Vannak dolgok, amik nem kerülnek semmibe: egy biztató szó, bátorítás, gesztus, szívesség. Belegondoltál már, hogy amikor adsz, az neked is jó? Sőt, sokszor pont ezért adsz, mert neked van szükséged arra az érzésre, hogy jó, segítőkész és hasznos vagy. De nemcsak adni, kérni is lehet! Neked sem kell mindig, minden körülmények között topon lenned, tanuld meg a határaidat, és fejezd ki, ha valamire szükséged van! Kérhetsz szívességet, pozitív visszajelzést, pihenőidőt és segítséget is. Ettől nem leszel kevesebb!

Törődj, de ne csak magaddal és ne csak másokkal! Keresd meg az arany középutat: mennyi törődésre van szükséged, hogy te jól legyél? Ha pedig már elég jól vagy, akkor ne felejts el másoknak is adni belőle!

Te mersz néha önző lenni?

