Szex párkapcsolat nélkül és párkapcsolat szex nélkül?

A jó szex ritka kincs. És sokszor bizony nem egyszerű ezt összehozni - vagy hosszú távon megtartani. Ezért is aktuális a "szex párkapcsolat nélkül - párkapcsolat szex nélkül" témakör, amit a Funzine Talks egy kerekasztal beszélgetés keretein belül dolgozott fel.

Szinte biztos vagyok benne, hogy a legtöbben magatokra ismertek - egyik vagy másik kategóriában.

Ugyanis vagy annyira bedarál az élet, hogy még párkapcsolatod sincs, és ezért kénytelen vagy alkalmi légyottokban kielégülni.

Avagy papírforma szerint van párod, de az intimitás szó hallatán jó esetben is a közös tévézés jut eszedbe.

Na, most a fent megnevezett est vendégei, Dr. Hevesi Kriszta, Fenyő Iván és a mi Pechál Petink - szerkesztőségünk egyetlen férfi tagja - bámulatos könnyedséggel adták a közönség tudtára, hogy a jó szex alapja a kommunikáció. Függetlenül attól, hogy párkapcsolatban vagy szingliként élsz.

Nincs mese, ha jó szexet akarsz, meg kell(ene) tanulnod őszintén beszélni a saját szexualitásodról, a saját vágyaidról. Adott esetben akár felvállalni azt, hogy neked most nincs igényed/erőd/kitartásod egy tartós párkapcsolathoz, ám szexre igényt tartasz. Ezért nyílt lapokkal játszol, és megkeresed azt a partnert, akinek pont hasonló mederben folyik az élete, és egyszerűen kisegítitek egymást.

Egyéjszaka vagy szerelem?

Hevesi Kriszta még azt is megosztotta a közönséggel, hogy - ha meglepő, ha nem, de - az egyéjszakás kalandból is lehet párkapcsolat. A hangsúly a lehet szón van. Nyilván nem ez a legjellemzőbb, de előfordulhat. De azért ne ebből indulj ki, ha épp összejársz valakivel szexelni, és mellette legurítotok néhány italt. Ilyenkor különösen fontos a kommunikáció, vagyis az, hogy biztos legyél benne: a másik tudja, hogy mit és milyen céllal akarsz tőle. És te is tisztában legyél az ő szándékaival.

Ugyanakkor azt sem árt észben tartani, hogy még mindig tartja magát a kettős mérce. Vagyis, ha egy csávó Casanova babérjaira tör, akkor ellenállhatatlan. Ellenben, ha egy nő próbálkozik valami hasonlóval, akkor nemes egyszerűséggel megkapja a ribanc címkét. Sajnos ezt az állítást Hevesi Kriszta sem cáfolja meg.

Ezzel szemben a fiúk válasza több mint megdöbbentő: Fenyő Iván nem tagadta, hogy volt olyan korszaka, amikor egymásnak adták a kilincset a lányok a lakása ajtaján. Sőt, azt is hozzátette, hogy iszonyúan élvezte, hogy ha kiszemelt egy lányt, akkor azt meg is kapta. Azonban évekkel később a jóga mesterének hatására döbbent rá, hogy valójában éppen ő volt az, akit mindenki megkaphatott. Az, hogy ő válogat, csupán illúzió volt. És tudjátok, hogy mi volt ennek az oka? Az önbecsülésének a hiánya.

Peti is az önbecsüléssel hozta összefüggésbe a kérdést. Majd - nem tagadom, én teljesen elolvadtam ettől - bevallotta, hogy SOHA, de soha nem volt egyéjszakás kalandja. Lehet, hogy kamuzott, de akkor nagyon jól tolta. Főleg, mert kifejtette, hogy neki a "diszkóban (vagy bárhol) felszedem, és hazaviszem" azért sem pálya, mert számára ennél jóval többről szól egy együttlét. Még akkor is, ha éppen nem élete szerelméről van szó. Hát nem édes?

Ha reménykedtetek volna, akkor most gyorsan véget vetek neki: Peti 5 éve boldog házasságban él. Az meg már csak hab a tortán, hogy egyelőre az intimitás sem ismeretlen fogalom a számukra. Még gyerek mellett sem.

Hová lesz a szex?

Viszont, ha a te kapcsolatod elindult volna a lejtőn :

vagyis annak ellenére, hogy Instán hatalmas cuppanós szerelemben lebegtek, a négy fal között lakótársaknak beillő távolságtartásban éltek -, akkor nem árt megkongatni vészharangot.

De ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha már csak menetrendszerű/kötelező szex van porondon. Vagyis mindenféle izgalomtól mentes a kapcsolat.

Ugyanis Kriszta szerint izgalom és humor nélkül egyetlen kapcsolat sem húzza sokáig.

Persze az élet túl egyszerű lenne, ha be lehetne vetni tuti tippeket és sablonszerűen megmondani, hogy a te párkapcsolatodba mi hoz majd izgalmat. Mondjuk, azon azért nem kell sokat agyalni, hogy a kinyúlt pizsi, a szőrös láb és a szájszag nem ebbe a kategóriába sorolható. Ellenben ha közösen megnéztek egy jó színdarabot - akár azzal kiegészítve, hogy külön-külön érkeztek -, megadhatja a kezdő löketet. Még olyan fokozottan súlyos esetekben is, ahol már a közösen átélt orgazmus gondolatát is méteres por borítja.

Egyre azonban nagyon vigyázzatok: ne szokjatok le a szexről! Mert persze lehet nélküle élni, de érdemes?

SHE.HU Kibeszélő! Neked mi a véleményed erről a cikkről? Egyetértesz vele, vagy teljesen máshogy látod? Katt Neked mi a véleményed erről a cikkről? Egyetértesz vele, vagy teljesen máshogy látod? Katt IDE, és mondd el nekünk!

Nyitókép: Shutterstock