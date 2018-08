Az elmúlt hónapokban a #metoo és a #timesup kampányok miatt felerősödött a vita a nők kizsákmányolása körül. Nem meglepő módón a sport világa sem maradhatott ki.

Formula 1 és a nők

Pár hete úgy döntött a száguldó cirkusz, hogy száműzi a csinos lányokat a rajtrácsokról. Az úgynevezett boxcicáknak az volt a feladata, hogy a verseny előtt ott álljanak az autók mellett, feltartva azok rajtszámait. Szerette őket a közönség és a versenyzők is. Minden évben hatalmas verseny volt a lányok között, hogy ki lehet ott és ki nem. Idén azonban úgy döntött a verseny tulajdonosa, hogy száműzi a csinos hölgyeket, helyette pedig gyerekek fognak a versenyzők mellett állni.

A tiltás tényleg a legjobb fegyver?

A döntés okát nem tudjuk pontosan. Vannak, akik a tulajdonos feleségének a kezét sejtik a dologban, mások pedig a #metoo kampány hatását emlegetik. Ám annyi biztos, hogy:

Sokan helyeselték a döntést arra hivatkozva, hogy a nők nem pusztán szexuális tárgyak.

Az ellenzők pedig azon háborodtak fel, hogy véget vetettek a sport egyik legrégebbi hagyományának.

Mindamellett, hogy egy kicsit mindkét tábornak igaza van, nem hiszem, hogy a tiltás a legjobb fegyver, amit be lehetett vetni. Ha ezen a vonalon haladunk tovább, akkor jogosan vetődik fel a kérdés, hogy mi lesz a következő, amit betiltanak. Ha körbenézünk a világban, nagyon sok olyan "munkakört" látunk, ahol nagyon vékony a határ a nők önmegvalósítása és kizsákmányolása között.

Kezdjük például a szépségversenyekkel! Tiltsuk be azt is? Ahol az elnyerhető koronákért több millió lány küzd évente - falatnyi bikiniben -, csak azért, hogy elmondhassa, ő a legszebb a világon.

-, csak azért, hogy elmondhassa, ő a legszebb a világon. Vagy ott van a Victoria's Secret Fashion Show. Ami gyakorlatilag a modell világ csúcsa.

Ami gyakorlatilag a modell világ csúcsa. De maradjunk a sportnál, és nézzük meg a strandröplabdás lányok apró ruháját

Ezzel az erővel betilthatnák azt is. Bár, ha jobban belegondolok, nem is kell ilyen messzire mennünk. Tiltsák be a miniszoknya viselését és a sminket is! Hiszen egy tenyérnyi szoknya hordása is ugyanúgy szexuális tárggyá teszi viselőjét.

De miért csak a nők?

És ha már itt tartunk, akkor ne hagyjuk ki az urakat se! Hiszen, ha nem engedjük, hogy a nőket kizsákmányolják, akkor ne engedjük ezt a férfiak esetében se. Tiltsák be az összes szexi pasis naptárat! Kezdve a félmeztelen tűzoltóktól a komplett férfi vízilabda-válogatottig. Chris Pratt és Ryan Reynolds pedig egyik filmjében se lehessen többet félmeztelen!

A ló túlsó oldala

Mindamellett, hogy nagyon fontosnak tartom azt, hogy a feminizmust egyre többen veszik komolyan, és foglalkoznak a szexuális visszaélésekkel, nem hiszem, hogy át kell esnünk a ló másik oldalára.

Tudom, hogy néhány embernek hihetetlenül hangzik, de nagyon sok nő számára az jelenti az önmegvalósítást és élete álmának beteljesülését, hogy végigvonulhat a kifutón tenyérnyi fehérneműben. Van, aki pedig zöldségekből farag ki reneszánsz szobrokat. Ha neki ez esik jól, milyen jogon bírálja felül bárki is a döntését?

Tiltás és eltörlés helyett inkább arra lenne szükség, hogy tisztelettel bánjunk mindenkivel, nemétől függetlenül. Legyen akármilyen foglalkozása, vagy viseljen bármilyen rövid szoknyát.

Nyitókép: AFPforum