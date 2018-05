Vannak olyan mondatok, amiket nevelési szándékkal, építő jelleggel mondanak a szülők, viszont a gyermek lelkében maradandó károsodást okozhatnak. Nem hiába létezik az a mondás is, hogy "A pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve."

A külső kritizálása

"Már megint híztál!"

Még ha segítő szándékkal is próbálod rávenni az utódodat, hogy ne éjjel 2-kor dézsmálja meg a hűtőt, ez a mondat rosszul is elsülhet: egy pillanat alatt rossz irányba formálhatod az énképét. Alternatív megoldásként inspiráld őt arra, hogy saját maga akarjon változtatni! "Picit jobban figyelj oda a táplálkozásodra, hogy felvehesd a kedvenc ruhádat!"

A képesség megkérdőjelezése

"Biztos, hogy menni fog?"

Lehet, hogy téged az aggodalom vezérel, de ha ilyet kérdezel, a csemetéd máris elhiszi, hogy túl kevés ahhoz a bizonyos feladathoz. Vonatkozhat ez művészetekre, sportra vagy a tanulmányi eredményére - ez egyik esetben sem hat motiválóan. Biztasd inkább! "Több gyakorlással és kitartással menni fog, de neked is akarnod kell!"

A teljesítmény alulértékelése

"Hát nem örülök a négyesnek..."

Nyilván sok esetben pontosan tudod, hogy a gyermek ennél jóval többre is képes, ám elképzelhető, hogy adott helyzetben igenis keményen megdolgozott azért a négyesért. Főleg, ha egy olyan tantárgyról van szó, amiben nem remekel. Értékeld a jó jegyet, és próbáld meg olyan útra terelni, hogy még többet hozzon ki magából, mert te hiszel benne. "Örülök a négyesnek, de tudom, hogy az ötösre is képes vagy!"

A kákán is csomót keresni...

"Nem oda tetted, ahova mondtam!"

Érthető, ha egy fárasztó nap után kiborulsz, mert azt érzed, hogy még egy egyszerű feladatra sem kérheted meg a gyereked anélkül, hogy ne pont az ellenkezőjét csinálná. De ha azt mondod: "Légy szíves, máskor figyelj jobban a kérésemre!" Máris szelídebben hangzik, így a gyerkőc is talán szívesebben segít - mondjuk, a házimunkában, mivel nem azt érzi, hogy semmit sem csinál jól.

Összehasonlítás

"Bezzeg a testvéred!"

Az állandó összehasonlítás azt sugallja a gyerek számára, hogy bárhogy is próbálkozik, sosem lesz olyan jó, mint a testvére. Ez a későbbiekben nemcsak a gyermek-szülő, hanem a testvérek kapcsolatának is árthat. Érdemes azt erősíteni a gyerekekben, hogy inkább példaképként tekinthessenek egymásra. "Látod, a testvéred milyen ügyes? Te is lehetsz ilyen!"

Gyermekjogok

"Hidd el, nekem van igazam, én vagyok a felnőtt."

Ha gyerek és pici, akkor csak hülyeséget mondhat... Ez az állítás nem biztos, hogy minden esetben igaz! Az is lehet, hogy igaza van egy adott szituációban, csak számodra nehéz ezt beismerni. Az sem kizárt, hogy téved, de ezzel a mondattal azt sugallod, hogy az ő véleménye nem számít, mivel "csak egy gyerek". Inkább érzékeltesd vele, hogy számít a véleménye, de mégiscsak te vagy a felnőtt, és ezt el kell fogadnia: "Még fiatal vagy ahhoz, hogy ezt átlásd."

+1 Párválasztás

"Jaj, kicsim, majd lesz másik pasid/csajod..."

Ezt a kamasz úgy élheti meg, hogy nem veszed elég komolyan az érzelmeit és az őt érintő magánéleti eseményeket. Pedig ő igenis pont úgy él meg egy szakítást, mint a felnőttek - még ha ránézésre nem is tűnik akkora dolognak. Tanítsd meg, hogyan dolgozza fel a bánatát és a fájdalmait, és ne azt mutasd, hogyan kell szőnyeg alá söpörni a problémákat!

Nyitókép: Shutterstock