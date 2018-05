Egészen furcsa, hogy embereket lövünk ki az űrbe, lesüllyedünk a Mariana-árok mélyére, és birkákat is klónozunk - a fogamzásgátlás meg még mindig szinte gyerekcipőben jár.

Körbejártam a dolgot, hogyan lehetne zavartalan az együttlét úgy, hogy mégse kelljen az első hónapban családot alapítani... És a végére kezdtem azt érezni, hogy ebben a kérdésben nem sokat változott a világ az ókori juhbeles óvszer óta. Iszonyú sok megoldás van, de valahogy egyik sem az igazi.

A jó öreg gumi

Az óvszerhasználatnak mindig alkalmi szex íze lesz. Akármennyire vékony és illatos, akkor sem túl spontán, és mindig elválasztja egymástól azt a két embert. Nem egymás testét érzik, hanem a gumi anyagát. Én ezt meg is hagynám azoknak, akiknek leginkább való: az alkalmi szexet élvezőknek, akiknél tényleg fontos, hogy szinte idegenként ne csak a fogamzást akadályozzák meg, hanem a különböző nyavalyák ellen is védekezzenek.

Fizikális és kémiai fogamzásgátlók

Vannak mindenféle szex előtt fel- és behelyezhető tárgyak meg kencék, amikről az érzékeny kis lelkemmel elképzelhetetlennek tartom, hogy nem ölik meg az intimitást. Nem túl romantikus az a helyzet, amikor épp rángatjátok le egymásról a ruhát, aztán "Várjál, Józsikám!" felkiáltással ki kell szaladni a mellékhelyiségre felhelyezni az akármit - hogy utána stopperrel mérjétek a húsz percet a behatolásig. Persze ezeknek azért azt a javukra lehet írni, hogy a szeretkezés közben - jó esetben - nem igazán lehet érezni a jelenlétüket. Tehát nincs meg az óvszeres, elválasztott érzés. Meg ha megszokjátok, lehet az "előjáték része" a felhelyezés...

Injekció

Az injekció tartós és gondtalan megoldás lehet, de a neten keringő írások szerint egy év alatt ürül ki... Te jó ég, akkor vajon, ha fellépnek mellékhatások, azok addig a téboly peremére kergetik a használót? Szóval, ezt azoknak ajánlanám, akik már megbizonyosodtak róla, hogy a hormonkészítmények nem sokkolják a szervezetüket.

Tabletták

A tabletták jók, ha nem zavar a hormontartalmuk. De csak akkor ajánlatos, ha képes vagy minden nap időben bevenni, és nem jön elő egyik mellékhatás sem: mint például a szexuális étvágy csökkenése, az ok nélküli hangulatingadozás vagy a migrénes fejgörcs. Ha ezek nálad nem okoznak gondot, akkor nagy pozitívuma, hogy csökkenti a menstruációs panaszokat, ami azért elég jól jön azoknak, akik emiatt komolyan szenvednek. Ezzel a módszerrel lehet spontán szexelni, és a legbiztonságosabb eszközök közé tartozik.

Hüvelygyűrű

Jó alternatíva lehet, ha valaki kisebb hormontartalmú fogamzásgátlót keres. És ennél csak háromhetente kell észnél lenni a felhelyezésnél. A hormonok által kiváltott mellékhatások gyengébbek. Viszont erre az "egy gyűrűre" teljesen igaz, hogy maga a Drágaszááág - mert valóban nem olcsó.

Spirál

Macerás, mert csak orvos helyezheti fel, és leginkább azoknak nőknek ajánlják, akik már szültek.

Megszakított közösülés

Ez a módszer mindig "kéznél van". Viszont nem igazán sorolható a biztonságos megoldások közé - és a pasik számára a legkellemesebbek közé sem. És azért abban is biztosak lehetünk, hogy az évi 30 ezer abortusz többsége nem azért történik, mert a spermiumok kis csákánnyal lyukat vágtak az óvszeren.

Először is, nagyon észnél kell lennie a férfinak, hogy időben "kiszálljon", és pont azokban a pillanatokban, amikor az emberek szeretik elveszteni a fejüket. Ráadásul alap anatómiai ismeretek is elegek ahhoz, hogy tudjuk: szex közben akkor is kiszökhetnek hímivarsejtek, ha végül nem a nőben élvez el a pasi. A nőnek pedig teljesen a másikra kell bíznia magát. Úgyhogy ez a módszer csak azoknak javasolt, akiknél nem jelentene gondot, ha becsúszna egy baba, hiszen készen állnak már a szülőségre.

Naptár módszer

Ez TÉNYLEG csak azoknak ajánlott, akik már úgy vannak vele, hogy "nem baj, ha becsúszik egy baba". Plusz azoknak a nőknek, akiknek kiszámítható a ciklusuk, és nagyon jól felismerhető jeleket produkál a szervezetük peteérés környékén (kb. 14. nap). Ilyenkor az előtte és utána következő 3-4 napon érdemes gumit húzni, a többi napon viszont szabadon lehet szeretni egymást. Persze nem árt imádkozni, hogy ne vicceljen meg a szervezetünk egy spontán peteéréssel a 22. napon...

Tehát akárhonnan is közelítem meg, igazán tökéletes fogamzásgátló módszer nem létezik. Viszont az ezeknek az alkalmazásával járó kellemetlenségek még mindig sokkal kisebbek, mint amivel egy nem várt terhesség járna. És ha az egyik nem válik be, bármikor válthatsz, aszerint, hogy épp melyik macerát unod leginkább. Ez talán nem is olyan nagy ár egy jó szeretkezésért, ugye?

Neked van valamilyen jól bevált módszered?

