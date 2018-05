Birkaként terelgetnek minket a boltok kirakatai között, és már fel sem tűnik, hogyan húzzák ki a zsebünkből a pénzt. Mert közben simán benyaljuk, hogy épp marha jól szórakozunk.

És majd az utolsó perceinkben, amikor számot vetünk az életünkkel, nem is lesz abszurd, ha azt kérjük a szeretteinktől: "Temessétek mellém a Gucci kistáskámat is!"

Ismered azt a csajt, aki tényleg komolyan veszi, hogy egy sampon majd segít neki megtalálni a Nagy Őt? Tudod, aki reggeltől estig melózik a pénzéért, amit aztán - ha végre kivesz egy szabadnapot - felesleges cuccokra költ el. Közben pedig boldogtalan, ezért mohón igyekszik megvásárolni azt a boldogságot, amit nem lehet megvásárolni.

Tetemre hívás

Szomorú, de igaz: megvesszük a túlárazott kávét, és a szupertrendi Michael Kors borítéktáskát is - különben nem lesz meg az az életérzés, amire vágyunk. Pedig neked is biztos eszedbe jutott már, hogy ezektől a cuccoktól nem leszel boldogabb, és mégis kiadod rá a pénzt.

Hogy miért?

Mert miközben andalogsz a plázákban, szinte meg is részegülsz a kirakatok színes-szagos illúzióitól - és már nem is nadrágokat vagy cipőket nézegetsz. Sokkal inkább személyiség szettek közül válogatsz.

Hiszen jóval kényelmesebb látszat egyéniséget megvásárolni, mint jellemet kialakítani, nem? Ma éppen üzletasszony csomagot vásárolunk kiskosztümmel, holnap pedig fitnesz lady outfitet veszünk futócipővel. Ezekhez az összevásárolt életstílusokhoz pedig grátisz jár a színben passzoló viselkedés, és az anyagában hozzá illő gondolkodás is. És hiába panaszkodunk, hogy mennyire kiüresedett ez a mai világ, miközben a telefonunk márkájától függ az önértékelésünk és a megítéltetésünk. Felesleges tagadni, szembe kell nézni vele: az önmegvalósítást az áhított javak megvásárlása jelenti...

De mikor veszítettük el a fonalat?

Amikor a vállalatok és a marketingesek rádöbbentek, hogy a vásárlásaink során hozott döntéseinket az érzelmeink mentén hozzuk meg - a racionális érvek helyett. Így aztán nem kellett sok ész hozzá, hogy a sampont ne hajtisztítószerként árulják, hanem a szépség és az igaz szerelem elengedhetetlen kellékeként. Hiszen mindenki arra vágyik, hogy szeressék, megbecsüljék és tiszteljék, ez teljesen normális. Azonban az értékeket nem lehet megvásárolni, hiszen azok jellembeli kérdések. Vagyis hiába is veszed meg a legszexibb melltartót, attól még nem leszel jó szerető.

Az agymosás elől pedig nincs menekvés...

Lázadhatsz, hogy nem nézel többet tv-t, de mire mész vele? Amint kilépsz az utcára, azonnal plakátok fogadnak, sőt, az emberek büszkélkedve viselik a kedvenc márkajelzésüket a ruháikon is. De nem is azt mondom, hogy indulj el a hegyekbe és élj távol a világ zajától, ha jót akarsz magadnak - ennél sokkal izgalmasabb felvetésem van. Vedd észre, hogy a befolyásolás nem egyirányú játék!

Mivel nálad van a pénz, valójában nálad van a hatalom. És ez a hatalom sokkal nagyobb, mint gondolnád. Ugyan te csak egy fogyasztó vagy, ezért megpróbálnak manipulálni, és ez sokszor be is jön.

Viszont az is tény, hogy minden egyes vásárlási döntésed komoly hatással van a termelő cégre.Nem véletlen, hogy árgus szemekkel figyelik, mikor milyen holmit viszel a kasszákhoz. A neten a cookie-k, és a boltokban a pontgyűjtő hűségkártyák is információkkal szolgálnak rólad. Az adatokat kielemezve pedig gyerekjáték lesz azt reklámozni neked, amit nagy valószínűséggel meg is fogsz venni.

Csak gondolj bele, hogy egy fogyasztói bojkott gond nélkül csődbe vihet akár mamutcégeket is. Az etikátlan vagy életeket megnyomorító vállalatok ideje lejárt. A termékeik elutasítása révén akár még egy emberibb világot is teremthetnénk magunknak. Ha gúny tárgyává tennénk, és ellenállnánk a manipulációnak, akár még a saját álmainkat is megismerhetnénk. Mert könnyen előfordulhat, hogy nem a mogyorókrémes szendvicstől lesz klassz élmény a közös családi reggeli, hanem a vidám hangulattól.

Ezzel a hatalommal azonban meg kell tanulni bánni. És ez rajtad is múlik. Ideje már, hogy a vadász vigye a vadászpuskát, nem gondolod?

