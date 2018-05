Sok emberrel találkozom a munkám során: többségük azzal keres meg, hogy nem szeretik a munkájukat, de fogalmuk sincs, mit szeretnének csinálni helyette.

Legalábbis ezt mondják először. Sőt, valóban így is gondolják. De elárulom nektek: legtöbb esetben igenis tudják, hogy mit szeretnének. (Egy-két ülés után ki is mondják.) Csak eddig nem vallották be. Nemcsak nekem, de maguknak sem. Miért? Mert félnek új dologba fogni. Mert ilyenek vagyunk, félünk a kudarctól. A kudarc rossz dolog.

Szerinted is? Biztos vagy benne? Egészen biztos???

Szerintem a kudarc nem rossz dolog. Azt jelenti, hogy legalább megpróbáltad. Nem sikerült elsőre? Na és? Szerinted mindig mindenkinek minden elsőre sikerül? Ugye ezt te sem gondolod komolyan? Hát persze, hogy nem. Sőt, a te életedből is egész biztos, hogy tudok legalább egy olyan példát mondani (anélkül, hogy ismernélek), amikor valami nem sikerült elsőre.

De tuti, hogy sokszor újra megpróbáltad, és végül sikerült. Nem hiszed??? Akkor gondolj arra: hogy tanultál meg járni? Persze, nem emlékszel rá, de biztos, hogy elestél. Sokszor. Kérdezd csak meg anyukádat! Viszont mégsem gondoltál arra, hogy "A fenébe, ez nekem nem megy, meg sem próbálom újra, inkább ücsörgök életem végéig."

Miért nem csináljuk ezt felnőtt korban?

Miért adjuk fel, mielőtt belevágnánk?

Miért olyan félelmetes a kudarc?

Persze, alapvetően elbukni nem jó. De először is: abból mindig tudsz tanulni. Hogy mi ment rosszul, hogy próbálhatnád meg újra. Így tudsz előrelépni. Igaz, ha meg sem próbálod, akkor el sem bukhatsz, de így valóban nem érhet kudarc? Van erre egy kedvenc idézetem, szerintem ez mindent elmond:

"Aki harcol, veszíthet. Aki nem harcol, már vesztett is." (Brecht)

Még mindig azt gondolod, hogy ha meg sem próbálod, azzal elkerülheted a kudarcot?

Szerinted a híres sportolóknak mindig minden versenyük sikerült? Tuti, hogy nem. Elbuktak? Persze. Érte őket kudarc? Naná. Csak ők tanultak belőle, felálltak, és újra megpróbálták. Nem adták fel. Azt gondolod róluk, hogy "hú de gáz, nem sikerült nekik elsőre, milyen ciki"? Dehogyis! Azt gondolod, mennyire jó, hogy újra és újra megpróbálták. Épp ezért néz fel rájuk mindenki. És ez nem csak a "nagy" emberek kiváltsága.

Te is akármikor megteheted, akár ma is...

És még egy érv, ha még mindig bizonytalan lennél. Tudod, az emberek többsége mit bán meg a halálos ágyán? Nem, nem azt, hogy belevágott valamibe, ami nem sikerült. Nem azt, hogy kudarc érte. Hanem azt, hogy nem volt mersze lépni, megpróbálni, amikor még megtehette volna. Még mindig azt gondolod, kudarc az, ha valami nem sikerül???

Fehérvári-Varga Judit

SHE.HU Kibeszélő! Neked mi a véleményed erről a cikkről? Egyetértesz vele, vagy teljesen máshogy látod? Katt Neked mi a véleményed erről a cikkről? Egyetértesz vele, vagy teljesen máshogy látod? Katt IDE, és mondd el nekünk!

Nyitókép: Shutterstock