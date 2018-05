Napok óta lázban tartja az országot a kecskeméti vadaspark szurikátájának halála. Annyit tudunk, hogy Zara, a vemhes szurikáta meghalt egy gyerek butasága miatt. A körülményekről mindenki mást mond. A gyerek apja, a vadaspark igazgatója, és minden egyes magyar médium.

Annyit leszögeznék, hogy nagyon szeretem a szurikátákat. Tényleg édes állatok, egyszer még találkoztam is velük, meg is etethettem őket. DE és itt jön egy hatalmas de.

A gyerek vs. kommentelők

Az eset tökéletes példája annak, hogyan tud egy hír hatalmas és már-már kontrolálatlan gyűlölethullámot elindítani. Még olvasni is szörnyű, milyen válogatott kínzásokat találtak ki a kommentelők.

Pár nap alatt odáig jutott a fél ország, hogy minimum börtönbe kellene zárni a gyereket és a szüleit is. De olvastam olyat is, amiben már egészen konkrétan ledobnák a gyereket a tizedikről, a szüleivel együtt, mondván szenvedjen ő is ugyanúgy, ahogy Zara szenvedett. Kettő (!!!) nap alatt odáig fajultak a dolgok, hogy az internet népe visszasírja a szemet szemért elvet. Hammurapi most örömtáncot lejtene.

Kinek a felelőssége?

A gyerek hibázott, ez nem kérdés. Nem az a kérdés, hogy hibázott-e vagy sem. A probléma ott van, hogy sokan elfelejtik, hogy ezt egy 11 éves gyerek követte el. És itt merül fel a kérdés: Akkor ez az egész kinek a felelőssége?

A vadasparké, ami nem épített magasabb kerítést, meggátolva azt, hogy bárki is be tudjon jutni az állatokhoz. Igen, építhetett volna, de akkor elvette volna a többi, rendesen viselkedő látogatótól azt az élményt, hogy közelről is megnézhesse az állatokat.

A szülőké, akik nem voltak ott? Igen, egy gyereket a szülők nevelnek. Jó esetben. De most tegye fel a kezét az, aki semmilyen hülyeséget nem csinált gyerekkorában. Én bevallom, tettem. Nem is keveset.

És most eszembe sincs felmenteni a gyereket vagy a szülőket a felelősség alól. Csak szeretném rávilágítani az embereket arra, hogy nem ugyanúgy viselkedik egy gyerek és egy felnőtt. Amíg egy felnőtt tudja, és főleg megérti, hogy amit nem szabad, azt nem szabad, addig egy gyerek nem mindig képes felfogni a szabályokat. Egyszerűen azért, mert gyerek.

A tanítóké, akik nem figyeltek eléggé a gyerekekre? Nem tudom, hogy hányan voltak a csoportban, de pedagógus legyen a talpán, aki egy egész osztályt folyamatosan kontroll alatt tud tartani, és minden egyes gyerek összes mozdulatára reagálni tud.

Én csak remélni tudom, hogy sokan most okulnak az esetből, és kétszer is meggondolják ezután, hogy megéri-e benyulkálni egy állat ketrecébe. Akármilyen édes is.

Szomorú, hogy ez az egész megtörtént. Mintahogy az is, ahogy az ország reagál rá.

Nyitókép: Shutterstock