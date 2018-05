Gyerekként teljesen idiótának tartottam Pán Pétert meg az egész sleppjét, amiért nem vágytak a felnőtt életre. Hiszen felnőni a legjobb dolognak tűnt.

Már pöttöm koromban meg is mondtam a mamának, hogy én már gondoskodom magamról, csak hagyjon ott a telken egy tömött pénztárcával. Mert nagyjából ennyit gondoltam a felnőtt életről: nálam van a pénztárca, és azt vehetek meg magamnak, amit csak akarok.

Akkor ugyan még semmit sem tudtam arról, mitől lesz tele a pénztárca, és hogy nem a jégkrém az egyetlen, amire egy felnőttnek költenie kell. És bár később sem vágytam Sohaországba, azért egyre inkább kezdtem megérteni Pán Pétert. Hiszen arany élete van annak, aki mentesül az önálló élet terheitől.

Így nem csoda, hogy a 25-40 éveseknek van egy olyan rétege, aki elég komolyan Pán Péternek képzeli magát, és valahogy az istennek se képes felnőni. A szociológusok által utóserdülőkornak nevezett állapot, a Pán Péter szindróma nem elismert mentális betegség. Bizonyos mértékben nagyon sokakra ráillik, enyhébb formában generációs sajátosságnak mondható.

Különböző okai vannak, hogy miért alakulhat ki:

Túlféltő, "helikopter" szülők

A szülők, akik folyamatosan a gyerekek felett köröznek, sosem bíznak rájuk felelősséget, minden csalódástól óvják őket. Sokszor ezt még akkor sem hagyják abba, amikor a gyerekek már felnőttek. Mindez pedig megnehezíti az önálló élethez szükséges készségek elsajátítását.

Társadalmi és gazdasági problémák

Az elhúzódó tanulmányok, a magas megélhetési költségek és a munkahelyek bizonytalansága egyrészről valós problémát jelentenek, másrészről jó kifogásként szolgálnak. Nem véletlenül lakik a Pán Péterek nagy része a mamahotelban. És ha még a párkereséssel is problémáik vannak, akkor hiányzik az egyik legnagyobb motiváció is a felnőtt élet megkezdéséhez.

Sok fiatal életéből hiányzik a vonzó felnőtt minta...

A 20-as és 30-as éveikben járók közül sokan főleg túlhajszolt, az álmaikról lemondott, kizsigerelt felnőtteket látnak maguk körül. Ők pedig nem akarnak olyanná válni.

A bőség zavara

Manapság elméletileg szinte bármit kezdhetünk az életünkkel, és a gyermeklétben benne van a jövő összes lehetősége. Sokak számára kiválasztani egy életutat és elindulni rajta azt jelenti, hogy feláldozzák a többi lehetőséget. Ezért sokkal megnyugtatóbban hangzik, hogy amíg nem kötelezted el magad, addig még bármi lehetsz - és döntened sem kell.

Csak sajnos ez a végtelen potenciál nélküled is feláldozza önmagát, ha nem használod semmire. Öregszünk, ez ellen nincs mit tenni. És szerintem még mindig jobb, ha a sok lehetőség közül legalább egyet választasz, mintha egyet sem.

A Pán Péterség viszont ahhoz vezet, hogy az illetőből a végén semmi sem lesz. És ahogy halad az idő, csak egyre jobban belesüpped abba az állapotba, amire a következők jellemzőek:

Kerüli a felelősséget, az elköteleződést az élet minden területén (munka, párkapcsolat stb.).

Ha mégis van kapcsolata, valószínűleg egy túlgondoskodó "Wendy" típus mellett köt ki.

Kizárólag az élvezeteket hajszolja, és csak a mának él.

Nem vállal az életkorának megfelelő tevékenységeket (pl. munka).

Csak álmokat kerget, de nem tesz értük semmit, nincs valós jövőképe, reális céljai, tervei.

Sikertelenségéért mindig másokat hibáztat.

Annyira fél a magánytól, hogy görcsösen próbál mindig a figyelem központjában lenni.

Nincs önbizalma, nem bírja a kritikát, nem tudja kezelni a csalódásokat és a visszautasítást.

Könnyen megsértődik, és hogy ettől védje magát, gyakran felveszi a "leszarom attitűdöt".

Nem ismeri be a problémáit, és gyakran inkább az alkoholhoz vagy a drogokhoz menekül előlük.

Persze, ha időnként gyermeteg módon viselkedsz, azzal még semmi baj, ha mindig visszatérsz a normális, korodhoz méltó életbe. Az is teljesen rendben van, hogy unikornisos köntösben iszod a reggeli kávédat. De ha a tipikus ismérvekből több is illik rád, érdemes elgondolkoznod azon, hogy merre tartasz, hová akarsz eljutni, és miért is vársz hozzá a tündérporra.

Te is ismersz valódi Pán Pétereket?

