Ha menyasszony vagy, és agyonparázod magad az esküvő miatt, kérlek, nyugodj meg, és örülj neki, hogy legalább egy dolgon nem kell sokat filóznod: a nászéjszakán. Hidd el, születhettél volna olyan korba vagy olyan helyre, ahol emiatt is aggódhatnál...

Nem minden az, aminek látszik...

Ha például a középkorban élnél, most azon rágódnál, hogy a szüzességed cáfolhatatlannak bizonyuljon az első éjszakán. Akkoriban ugyanis a lányoknak lepedőn látható vérfoltokkal kellett bizonyítaniuk az érintetlenségüket. Így aki már a házasság előtt is hódolt a testi örömöknek, nagy bajban találhatta magát.Persze női leleményességért akkor sem kellett a szomszédba menni: a XI. században élő Trotula doktornő például gyógynövényes főzet alkalmazását javasolta a vérzés imitálására. Vagy, hogy helyezzenek piócát a szeméremajkukra a nászéjszaka előtt...

Idegenvezető életed nagy éjszakáján?

Afrika egyes országaiban sem lennél szívesen menyasszony. Bizonyos helyeken ugyanis az a szokás, hogy a fiatal pár első közös éjjelén jelen van egy harmadik személy is. Egy idős, tapasztalt asszony a faluból - netán az ara édesanyja. Jelenlétének célja, hogy konkrét tanácsokkal segítse az újdonsült asszonyt a szerelmeskedés bonyolult folyamata során. Szóval, ha netán az idegbaj kerülget a torta kiválasztásakor, csak képzeld el, milyen lenne, ha az idős szomszédasszonyod irányítgatná a mozdulataidat a nászéjszakán...

Na, kislányom, tessék szépen enni!

Ezek után is képes vagy apróságokon aggódni? Például, hogy nádszál vékony testtel állj az oltár elé? Jobb, ha tudod: Mauritániában nem is álmodhatnál róla, hogy formába diétázd magad a nagy napra. Ott ugyanis az a hiedelem járja, hogy minél húsosabb a feleség, annál jobb lesz a házasság. A rokonok kötelező hízókúrára fognának, és te nem vitatkozhatnál. Hogy is nézne ki, ha épp a menyasszony állna a jó házasság megvalósulásának útjába?!

Mit nekem galamb, passzolj egy tehenet!

Azt hiszed, állatbarát esküvőt szervezel, csak mert hófehér galambokat engedtek szabadjára a templomból való kilépés után? Csak szólok, hogy ez piskóta: az ősi hindu hagyományok szerint a nászéjszakán egy szent tehén is veletek lenne a szobában - ott ugyanis ez így dukál. Lehet, hogy te nem a boldogságtól bőgnél, de a tehén talán igen. Elvégre szegényt ritkán viszik szobára...

Küzdelem és verejték az istállóért!

Bár nincsenek vele tele a hírek, a hagyománytisztelő írek istállóba fektetnének az első éjszakán. A jópofa férfi vendégek pedig minden erejükkel azon volnának, hogy ne engedjék bejutni hozzád a férjed. Na jó, egy idő után hagynák, de csak azért, hogy aztán kívülről duhaj kurjantásokkal, kétértelmű viccek kiabálásával kísérjék az istállóban zajló nászt...

Ugye már nem is izgulsz az esküvőd miatt? Sok boldogságot és zökkenőmentes nászéjszakát!

Nyitókép: Shutterstock