Figyelem! Kortörténeti dokumentum következik: Összegyűjtöttük a Facebookon szembe jövő 7 legidegesítőbb szokást, amitől többségünknek kinyílik a bicska a zsebében.

1. Egy okos mindig van, aki hasznavehetetlen "tanácsot" ad.

"Tudtok ajánlani egy appot iPhone-ra, amivel blokkolhatom a reklámokat?" - És bár a kérdés egyszerűnek tűnik, mindig van egy okos, aki ilyenkor odaveti: "Miért használsz ájfónt, nyergelj át androidra, hát hülye vagy te teljesen!" Oké, köszönjük a szíves közreműködést, jót beszélgettünk már megint...

2. Minden szülő a gyermeknevelés szakértőjének hiszi magát!

Mielőtt anya lettem, álmomban sem gondoltam volna, hogy egyetlen cuki képet sem posztolhatok majd anélkül, hogy ne találnám szemben magam tanácsok tömkelegével. Például, amikor egy alvó babás képet osztottam meg (kommentár nélkül), perceken belül ölni kezdték egymást az emberek az együtt alvás - kiságy - babaöböl tengely mentén. Éreztem, hogy kezd elszállni az agyam... Pedig ideje lenne megszokni, hogy aki egyszer is szült, az három hónapon belül már szakértőnek érzi magát gyerekügyben...

3. Egy arc, akinek mindig, minden, posztodat MUSZÁJ kommentálnia!

Teljesen mindegy, hogy kvantumfizikáról, körömlakkokról vagy Oscar-díjas filmekről van- e szó, ez az ismerős kivétel nélkül minden megnyilvánulásodhoz hozzáfűz valamit. Vitába száll vadidegenekkel, szenvedélyesen érvel, okoskodik - adott esetben vérig is sért másokat a bárdolatlan véleményével. Ha igazán ciki, mások falára is utánad megy, hogy azokba a vitákba is belefolyjon. Egyszerűen pokolian ráér, és ezzel nem tudsz mit kezdeni.

4. Mindig szégyenkezünk egy-egy távoli rokon/kolléga/szomszéd miatt...

Volt egy szomszédom, akivel sosem voltunk túl bizalmas viszonyban, legfeljebb köszöntünk egymásnak a lépcsőházban. Ehhez képest ismerősnek jelölte szinte az összes csinosabb barátnőmet, és úgy viselkedett velük, mint a lerázhatatlan arc az előző pontban. Én szégyelltem magamat helyette - különösen, amikor a barátnőim is látták, hogy mindenkinél okoskodik, mintha legalábbis évezredes cimborák volnának. Eh...

5. 2018 - a közösségi időjárás-jelentés kora!

"Basszus, nem hiszem el, hogy már megint esik."

"Kellemes áprilisi telet, itt zuhog!"

"Harminc fok októberben?"

Akármilyen extremitással is lepnek meg minket az égiek, kedvenc ismerőseink azonnali helyzetjelentést posztolnak az üzenőfalukra. Az, hogy az ablakon kinézzünk, és magunk is élőben - képpel, videóval, de szöveggel mindenképp - közvetítsük a látványt, csak ezután következik.

6. Igen, az emberek előbb kommentelnek, utána olvassák el a bejegyzéseket.

Mindenki ismeri a nagy bolondok napi átveréseket, amikor egy-egy gigaportál botrányos címet ad egy cikknek, de a cím alatt valójában egy felhívás áll: arra kíváncsiak, hányan kommentelik a cikket úgy, hogy nem is olvassák el, csak a címre reagálnak. Nos, mindig sokan, és ez tudományos szempontból is érthető: egyszerűbb, gyorsabb és nagyobb kielégülést ad egy látványos reakció, mint egy csendben - voltaképpen láthatatlanul - elolvasott cikk, ezért aztán mindig többet kommentelünk, mint olvasunk.

+1. De a Facebook új algoritmusa talán minden bosszantó embernél idegesítőbb!

Mit kell róla tudni?

A túlzott csoportaktivitásért tiltás jár.

Bizonyos szavakat nem írhatsz le - akármi is legyen a kontextus.

- akármi is legyen a kontextus. Kevesebben érik el a nagyobb oldalak posztjait.

A komment lett az új lájk.

A hasonló gondolkozású ismerőseid/idegenek véleményét nagyobb eséllyel látod.

Egy családi fotó pedig előbb jelenik meg a faladon, mint egy kisesszé a nemzetbiztonságról.

A Facebook új algoritmusa minden bizonnyal alaposan átrajzolja a médiapiacot, és búcsút inthetsz szinte mindennek, amit megszoktál az idővonaladon...

Nyitókép: Shutterstock