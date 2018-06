Arról, hogy mit lehet tenni annak érdekében, hogy egy kapcsolat életre szóló legyen, és hogy egy pár elkerülje a válást, valószínűleg az örökkévalóságig lehetne vitázni.

De abban talán minden ember egyetért, hogy még ha vannak is esetek, amikor a válás a legjobb döntés, attól még szomorú dolog felbontani a házasság szent kötelékét. Pont ezért számtalan lehetőség és megoldás van ennek elkerülésére, de ami most jön...

Kína néhány tartományában a helyi hatóságok új szabályozást vezettek be annak érdekében, hogy visszaszorítsák a válások közelmúltban megnövekedett számát. A szabályozás értelmében, amennyiben a felek úgy határoznak, hogy válni szeretnének, előbb ki kell tölteniük egy tesztet, melynek eredménye dönti majd el, hogy elválhatnak-e vagy sem.

A teszt három részből áll. Először egy feleletválasztós, majd egy rövid válaszos, végül pedig egy hosszú esszés feladattal kell megbirkózniuk a házasoknak. Ezek között olyan kérdések is megtalálhatóak, mint "Mikor van az évfordulótok?" vagy "Szerinted felelősen gondolkodsz a családod felől?"

A megalkotók szerint a 15 kérdéses 100 pontos teszt célja főként az, hogy kiszűrjék azokat, akik "impulzus miatt válnak", tehát hirtelen felindulásból döntenek úgy, hogy véget vetnek a házasságuknak. Az eredmények értelmében, azokat az embereket, akik 60 pont felett teljesítenek, arra biztatják, hogy dolgozzanak inkább a kapcsolatukon. 60 pont alatt viszont szabad a válás.

A kínai szakértők egy része szerint azonban azért növekedett meg a válások száma, mert a dolgozó nők miatt megváltoztak a szerepek, nem pedig azért, mert többen lettek a hirtelen felindulásból, meggondolatlanul válók.

Én még nem házasodtam, és így még nem is váltam, de azért furcsa érzések kavarognak bennem. Egyrészt nem hiszem, hogy ha valaha is válni fogok, annak egy olyan apróság lesz az oka, minthogy összetört egy tányér vagy a közös autó. Másrészt pedig, ha már eljutok valakivel addig a pontig, hogy beadom a válópert, nem hiszem, hogy segítene, ha egy ilyen procedúrán kellene keresztülmennem. Egyébként is, ha valakinek már nagyon elege van a párjából, akkor csak direkt rossz válaszokat ad.

A párterapeutáknak, a tanácsadásoknak és elbeszélgetéseknek valóban van értelme, és nagyban hozzájárulnak a megelőzéshez. De talán ezt már érdemesebb előbb elkezdeni, és nem a hivatalos döntés meghozásánál kell egy plusz macerát beiktatni. Meg egyébként is, elhiszi azt bárki, hogy 15 helyes válasz után hirtelen észbe kapnak, és mindenki boldog lesz?

Nyitókép: Shutterstock