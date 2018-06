Így ismerheted fel a gyerekednél az autizmus korai jeleit.

Takiwatanga: mivel az autizmus szónak nem volt megfelelője a maori nyelvben, új szót alkottak annak leírására, melynek jelentése: "saját idejében és terében". Mivel én is egy ilyen különleges gyermeket nevelek, pontosan tudom, hogy ez a szó mennyire találóan írja le azt, amikor a kisfiam éppen a saját világában tartózkodik.

Több tanulmány is készült arról, hogy az autizmusban érintett gyermekek szüleinek mintegy fele már gyermeke első születésnapja előtt érzékeli, hogy valami "nem klappol". Ilyenkor általában jelzik is ezt a védőnőnek vagy a gyermekorvosnak. Ők pedig általában széttárják a karjaikat, és ilyesmiket mondanak:

Ilyen korán nem lehet megmondani...

Várjunk még egy kicsit, valószínűleg kinövi.

Hááát, ha nagyon szeretné, anyuka, végülis elviheti kivizsgálásra, de...

Természetesen léteznek túl aggódó anyukák, azonban a KORAI FEJLESZTÉS jelentőségét egyszerűen nem lehet eleget hangsúlyozni. A gyermekek 2 éves korára a szülők 80-90%-a van tisztában azzal, hogy gyermeke nem átlagosan fejlődik, de ennek ellenére sem kapnak automatikusan segítséget.

A magyar társadalomban az emberek mentális egészsége még 2018-ban is kényes téma. Manapság is "ciki" dilidokihoz járni, "gyengének" mutatkozni mások előtt. Épp ezért van, hogy az "autista" jelző elsőre egy negatív képzettársítást kelt még az érintett szülőkben is. Így amikor a gyermekorvos azt mondja, hogy "várjunk még", a szülő örömmel veszi ezt a tanácsot, mert hát ő már csak tudja...

Nem, nem tudja. Ne várj!!! Ha a következő figyelmeztető jelek közül legalább hármat tapasztalsz, akkor keress valakit, aki segít!

Kisbaba korban:

A babád semmilyen látható módon nem fejezi ki az örömét, még 6 hónapos korában sem mosolyog.

Nem reagál a hangodra, mosolyodra 9 hónapos korában sem.

Nem kezd gagyogni 1 évesen sem.

Nem mutat rá tárgyakra, nem int pápát 1 évesen sem.

Nem játszik "mintha játékokat" (pl. babaetetés) 18 hónaposan sem.

2 éves korára megakad a beszédfejlődésben, nincsenek kéttagú mondatai (az ismétlés nem számít, csak a jelentéssel bíró beszéd).

Kisgyermek korban:

Nehézségek a társas reakciókban:

Nem reagál a nevére, gyakran felmerül, hogy a gyermeknek hallás problémája lehet - ezt mindenképpen ki kell vizsgálni.

gyakran felmerül, hogy a gyermeknek hallás problémája lehet - ezt mindenképpen ki kell vizsgálni. Csökkent képesség a szemkontaktusra. Például nem néz rád, miközben beszélsz hozzá. De megjegyezendő, hogy sok autizmusban érintett gyermek képes felvenni a szemkontaktust.

"Távolinak" tűnik, elmerül a saját világában, mintha te ott sem lennél.

Nem osztja meg örömét, nem von be a játékába.

Idegenekkel nem keresi a kontaktust, vagy épp ellenkezőleg, túl barátságos.

vagy épp ellenkezőleg, túl barátságos. Nem érdeklik a kortársai, vagy érdeklik, de nem képes velük kapcsolatba lépni.

Nehéz megértenie mások érzéseit, és/vagy kifejeznie a saját érzelmeit.

és/vagy kifejeznie a saját érzelmeit. Kerülheti a fizikai kontaktust, beleértve az ölelést, puszit, kézen fogva sétálást is.

Kommunikációs nehézségek:

Megkésett beszédfejlődés

A nonverbális kommunikáció hiánya, nehézsége

Szokatlan beszéd: túl hangosan beszél, túl halkan beszél, idézetekkel beszél, amiket például filmekből vagy mesékből sajátít el.

Ismétlődő viselkedések:

A játékok felsorakoztatása (ez önmagában nem tünet!)

Mindig ugyanúgy játszik a játékával.

Furcsa mozgássorok: repdes a kezével, ringatja a testét, látszólag értelmetlen köröket ró a szobában.

Echoalia: visszhangszerűen utánozza a beszédet, ami az adott szituációban nem releváns.

ami az adott szituációban nem releváns. Pörgetés: pl. játékautó kerekének vég nélküli forgatása és annak figyelése.

Különféle szokások, rutinok, amiknek mindig ugyanúgy kell lenniük. Pl. mindig ugyanabból a bögréből kell innia, nem fogad el másmilyen cipőt.

Rutinok:

Rugalmatlanság: nehezen fogad el bármilyen változást, akár a napirendjéről, akár egy új tárgyról van szó.

Ne hagyd magatokat!!! Ne hallgass senki másra, csak a szülői megérzésedre! Menj, amíg menned kell! Keress Facebook csoportokat, ahol segítenek!!! Keress a Google-ön! Tarts ki, hidd el, megéri, ha időben elkezditek a fejlesztést!

