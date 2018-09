Írásterápia az aggódónaplótól a hálanaplóig

Az írásnak gyógyító hatása van. Mert azzal, hogy leírod az érzéseidet, gondolataidat, sokkal jobban átlátod őket, mintha csak gondolkodnál róluk. És ez segít feldolgozni őket.

És ha kézzel írsz, akkor még hatásosabb. Mert sokkal összetettebb gondolkodást igényel, mint géppel írni, így jobban megdolgoztatod az agyadat. Fejleszti a memóriádat, a kommunikációt. A kézzel írók sokkal kreatívabbak. Amit kézzel írsz le, sokkal inkább megmarad a fejedben, mintha gépelnéd - mert a kézírás összetett agyi tevékenységet igényel, így sokkal jobban bevésődik. Szóval, ha általában laptopon jegyzetelsz, akkor érdemes ezt is átgondolnod.

Én régóta írok naplót, és ez rengeteget segített eligazodni a saját érzéseimben. Ha rossz kedvem van, vagy éppen senkihez sem tudok fordulni a problémámmal, akkor kiírom magamból. Ráadásul nincs jobb, mint visszaolvasni régi történéseket.

Megdöbbent néha, ki voltam, hogyan láttam olyan dolgokat, amikről ma már másképp gondolkodom. Érdekes élmény szembesülni az egykori önmagammal. Ha nem szeretnél mindent leírni, akkor részterületet is választhatsz: például vezethetsz egy hálanaplót vagy aggódónaplót is. Mire jók ezek?

Hálanapló

Miért olyan fontos a hála? Mert nagyon pozitív érzelem, és a stressz a depresszió ellen is véd. Minél többször éled át, annál több pozitív dolog fog megjelenni az életedben. Talán ezek után nem meglepő: ha negatív dolgokra koncentrálsz, akkor azok lesznek túlsúlyban. Szóval, figyelj arra, mit gondolsz! Szerencsére ezt te irányítod.

Igen, persze, lehetne szebb autód, jobb lakásod, több pénzed (és helyes is, hogy vannak céljaid, amikért küzdesz), de néha állj meg és gondold végig, mennyi mindened van már most is, amire sok ember csak áhítozik!

Kezdésnek csak egy hétig próbáld ki! Vezess hálanaplót: írj le minden nap legalább 3 dolgot, amiért hálás lehetsz! Fontos, hogy ne csak a gondolat legyen meg, hanem írd is le, mert így sokkal nagyobb az ereje. És hidd el, rengeteg mindenért hálás lehetsz. Akár a munkáddal kapcsolatban is. Bármilyen rossz munkában van legalább 1-2 pozitívum, különben miért csinálnád még mindig?

Aggódónapló

Írd le részletesen, ha valami aggaszt! Ne fecnikre, lapokra, hanem legyen erre egy külön füzeted! Egyrészt, már az is segít, ha kiírod magadból. Másrészt, arra is nagyon jó, hogy később vissza tudod olvasni, mikor mi miatt aggódtál, és ennek hány százaléka következett be. A nagy része egészen biztosan nem. Ez pedig segíteni fog, hogy a jövőben kevesebb minden miatt aggódj.

Extra tipp, ha hajlamos vagy túl sokat agyalni, akkor mielőtt nagyon belelovalod magad, tedd fel ezt a kérdést: mennyit fog ez számítani 5 év múlva? Máris segít belátni, hogy sok esetben csak egy apróságon rugózol, és ezzel teljesen feleslegesen rontod el az egész napodat...

Szóval: írjatok, írjatok, írjatok, lehetőleg kézzel!

Fehérvári-Varga Judit

SHE.HU Kibeszélő! Neked mi a véleményed erről a cikkről? Egyetértesz vele, vagy teljesen máshogy látod? Katt Neked mi a véleményed erről a cikkről? Egyetértesz vele, vagy teljesen máshogy látod? Katt IDE, és mondd el nekünk!

Nyitókép: Shutterstock