Azt gondolnád, hogy nincs különbség férfi és női börtön között - kivéve persze abban, hogy milyen nemű emberek lakják.

De léteznek olyan börtönök is - és szerencsére egyre több -, ahol komoly gondot fordítanak a rabok életpályájának újragondolására, és még aközött is különbséget tesznek, hogy az elítéltek férfiak vagy nők. És olyan sikeres rendszert dolgoztak ki, hogy több külföldi magazin is írt róla.

A Coffee Creek-iBüntetésvégrehajtási Intézet női rabjai épp úgy élik a napjaikat, mint bármelyik másik fegyházban - annyi különbséggel, hogy az ottani rehabilitációs programnak köszönhetően lehetőségük nyílt elsajátítani különféle szépségipari szakmákat. A képzések akkreditáltak, vagyis a megszerzett tudással (fodrász, műkörmös, műszempillás, kozmetikus stb.) később akár el is helyezkedhetnek.

Az oktatás pár évvel ezelőtt még egy üres kis szobában zajlott, mostanra azonban már megtöbbszörözték a helyiség méretét, sőt mi több, egy komplett szépségszalont hoztak létre - a hatalmas túljelentkezés miatt. Nem csoda, hogy ekkora az érdeklődés, hiszen a tanulás lehetősége sokaknak jelent kiutat az addigi céltalan életből.

Egy leendő kozmetikus, Candace Altman jövőjét is teljesen megváltoztatta a program: már harmadik alkalommal került rács mögé különféle kábítószer ügyletek miatt, elmondása szerint soha nem volt karrierje, és jövőképe sem. Egyik alkalommal sem rázta meg különösebben a börtönbüntetés, hiszen nem volt veszítenivalója. De miután belecsöppent a sminkes tanfolyamba, hirtelen megváltozott a véleménye. Életében először azt érezte, hogy talált valamit, amiben szeretne nagyon jó lenni, és szintén először fogalmazódott meg benne a gondolat, hogy többé nem akar visszakerülni a börtönbe.

A tanulók heti négyszer, naponta 10 órát dolgoznak a gyakorlóteremben. Ez nemcsak nekik, hanem azoknak a bentlakóknak is nagy öröm, akik csak kéz-, haj- vagy arcmodellként látogatják a szépségszalont - hiszen így mindannyian kitörhetnek a börtönélet monotonitásából. Altman kiemelte, hogy - a közhiedelemmel ellentétben - a bentlakók többsége ugyanúgy szeretne egyszer boldog nő és jó anya lenni, illetve karriert befutni, mint ő, és senkinek sem célja, hogy megragadjon "az elítélt nő" szerepében. Csak sokan nem tudják, hogyan kezdjenek bele az életük megreformálásába.

Az ilyen és ehhez hasonló intézkedések talán elsőre jelentéktelennek tűnhetnek, ám a szakértők szerint fontos szerepük van, ugyanis az elmúlt két évtizedben a női fegyencek száma 700%-kal nőtt az Egyesült Államokban. Éppen ezért a program kezdeményezői szerint a rehabilitációt már a nőkre is kell szabni, mert mindezidáig a férfiak mintájára állították fel.

Mióta ilyen lehetőségekkel is élhetnek az elítéltek, csökkent a visszaesések száma, és növekedett az újbóli bebörtönzések között eltelt idő is. Nem meglepő, hogy egyre több intézmény kezd el hasonló ötleteket bevezetni a rendszerébe: rájöttek, hogy a szépségipari szakmák ismertetése nemcsak megélhetési szempontból hasznos a foglyoknak, hanem mentálisan is.

Hiszen a férfi farmer és a kék egyenpóló mindannyiuk egyéniségét letöri, lefojtja a kreativitást, és meggátolja azt, hogy nőnek érezzék magukat. Éppen ezért az oktatás és a kozmetikumok berobbanása a börtönökbe társadalmi és lélektani szempontból is nagyon fontos: egyfelől kézzel fogható gyeplőt, másrészt lelki támogatást ad a legmélyebb ponton levő embereknek.

Nyitókép: Shutterstock