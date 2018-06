5+1 jó tanács kamasz fiúknak a szexhez.

Amikor először megjelenik egy kisgyerek agyában a szex, akkor még nem így hívják, hanem kíváncsiságnak: Hogyan születik a gyerek? Hol bújik ki? Hogyan megy be? Ezek azok a kérdések, amelyekre nehéz válaszolni...

Nem, nemcsak a téma miatt, hanem azért is, mert még azt is végig kell gondolni, hogy az életkorához mérten mi a jó válasz... Amikor ovis voltam, és anyukám a testvéremet várta, úgy magyarázták el, hogyha egy anyuka és apuka szeretik egymást, és nagyon akarnak gyereket, akkor lesz is. Tökéletes volt a mondat, mert még ma is emlékszem rá, és ráadásul igaz is.

A fiam nyolcéves volt, amikor unokatestvére született. Az a rész még nem érdekelte, hogy hogyan kerül be a gyerek a pocakba, de az már igen, hogy hol és miként jön ki. "Mutasd meg, én hol jöttem ki!" - mondta nekem. Nem jöttem zavarba a kéréstől, mert császáros baba volt - így csak a hasamon lévő tizenhét centiméternyi heget kellett megmutatnom. Eltelt egy kis idő, aztán egyszer elmondta nekem, hogy más gyerekek nem az anyukájuk hasán jönnek ki.

Ekkor már túl voltunk a kedvenc Kisvakond epizódon, ahol a nyúl anyuka kisnyulakat szül, és már azt is tudta, hogyan. Ezeket a beszélgetéseket nem lehet megúszni, sőt, nem is szabad. Az egészséges szexuális fejlődéshez az kell, hogy a gyerek tudjon erről a témáról felszabadultan beszélgetni - olyan emberekkel, akikben megbízik. Mert a mai világban - amikor nagyon hamar találkozhat például pornóval -, tudnia kell, hogy nem az a valóság. Meg mit is kell még tudnia? 6 jó tanács kamasz fiúknak a szexhez.

Igenis léteznek határok!

Bárki bármikor mondhatja, hogy állj. Nincs olyan, hogy "azért még befejezem", meg "már nem sok van hátra". Ha az egyik fél jelez, és a másik pedig nem hagyja abba, akkor azt erőszaknak hívjuk. Valamint nem kell semmi olyat csinálni, amit igazából nem szeretnél: ha unszolást, nógatást vagy ehhez hasonló kényszerítést tapasztalsz, azonnal lépj le!

Nem minden a szexről szól.

A pornó az egy film - annyi köze van a valósághoz, mint a Kisvakond meséjének. Kevés ember van a Földön, aki állandóan harcra kész szerszámmal jár. Sőt, az is teljesen normális, ha nem a szexen jár állandóan az eszed - akkor is, ha fiú/férfi vagy. Igen, lehet, hogy a pasik többször gondolnak erre, mint a nők, de nem hiszem, hogy ez lenne a világon a legfontosabb. Olyan sok minden mással is lehet - és kell - foglalkozni!

Nem csak a testek találkozását jelenti.

A szex nem egyenlő a dugással. Ha fűrészelni akarsz, ahhoz nem kell partner! Nem az a lényeg, hogy valamit valamibe be kell dugni - szerencsére a szex ennél sokkal szélesebb spektrumú. Igen, ezt meg kell tanulni. Elsőre nyilván másról szól egy együttlét, mint amikor már van tapasztalatod. Gyakorlat teszi a mestert!

Egészség és körültekintés minden esetben!

Védekezz! A nem kívánt terhesség, de főleg a betegségekkel szemben. Hogy kicsit bonyolítsam, az is erőszak, ha megegyeztek egy védekezési formában, majd az egyik fél úgy dönt, hogy ezt figyelmen kívül hagyja. Tiszteld annyira a saját magad és a partnered, hogy nem veszélyezteted!

Nem kell senkinek megfelelni!

Attól még, mert mondjuk, a partnered már rutinosabb, nem kell rosszul érezned magad. A nemi élet nem verseny, és nem tudsz semmiről sem lemaradni. Éppen ezért ne kapkodj, és csak akkor kezdj bele a dolgokba, ha tudod, hogy mit csinálsz - és csak olyat tegyél a másikkal, ami neked is jólesne, ha veled történne! Kölcsönösség minden értelemben.

Ne élj vissza a bizalommal!

A szex egy bizalmi játék - ezért idővel egyre jobban megnyíltok majd egymásnak. Előfordulhat, hogy egyszer majd intim fotókat és/vagy videókat készítetek magatoknak. Ezzel nincs is semmi baj, de az legyen világos, hogy ezt soha nem hozhatod nyilvánosságra - még sértettségből, haragból vagy szomorúságból sem! Ha mégis megteszed, akkor az bűncselekménynek számít.

Húúú, mennyi szabály! És ezek még csak a legfontosabbak. Nem kell megijedni a sok előírástól: élvezd, és csináld nyugodtan, csak légy körültekintő!

SHE.HU Kibeszélő! Neked mi a véleményed erről a cikkről? Egyetértesz vele, vagy teljesen máshogy látod? Katt Neked mi a véleményed erről a cikkről? Egyetértesz vele, vagy teljesen máshogy látod? Katt IDE, és mondd el nekünk!

Nyitókép: Shutterstock