Utálom a férjem, akkor most vége a házasságomnak?

Amikor egy szép reggelen nagyot nyújtózva arra ébredsz, hogy "A francba, Feri, már megint nem húztad ki a kukát, és most futhatok a kukás autó után. MINDEN a te hibád!!! Utállak! ", akkor azt gondolod, hogy ezt csak te érzed így.

Csak te vagy olyan elvetemült, hogy utálod a férjed - senki más. Hiszen körülötted mindenki idilli családban él. Terelgetik a gyerkőceiket, és esténként a született feleségek repesve várják a találkozást a férjükkel, akire rápillantva még most is remeg a térdük. A helyzet azonban az, hogy természetes, ha időnként utálod a párodat. Miért? Mert az emberek többsége szeret hibáztatni valakit a problémákért. És aki karnyújtásnyira van, azt a legkönnyebb mindenért felelőssé tenni.

Félreértés ne essék, nyilvánvalóan vannak olyan szituációk, amikor az utálat teljesen megalapozott. Ilyen lehet a hűtlenség vagy a bántalmazó kapcsolat - legyen az akár verbális, akár fizikai jellegű. Ám ez az érzés kialakulhat más, kevésbé eget rengető okból is.

A kérdés az, hogy ez csak naponta pár perc bosszankodásként jelenik meg, egy amúgy szeretetteli kapcsolatban, vagy az idő túlnyomó részét úgy töltöd, hogy zsigerből utálod a párod. Utóbbi esetben már lehet, hogy menthetetlen a kapcsolat, előbbiben viszont érdemes tisztázni magadban, hogy pontosan miért is érzel így.

Íme, néhány a leggyakoribb okok közül:

Csak a mindennapos apróságok adódtak össze. Például túl sokszor nem hajtotta le a WC ülőkét.

A fránya pénzügyek...

Különböző mennyiség- és/vagy minőségbeli szexuális igények.

Megcsalás.

Egyenlőtlen feladat megoszlás a kapcsolatban. Az egyik fél úgy érzi, hogy mindent neki kell csinálnia.

Túl sok stressz, ami mellett nem marad energia a párkapcsolaton dolgozni.

Túl nagy különbségek az életszemléletekben. A gyermeknevelés kapcsán például könnyen felmerülhet ez a probléma.

És előfordulhat, hogy igazából már valaki egészen más tetszik neked, az utálkozás pedig csak ennek az érzelemnek a mellékterméke.

Bármi is az ok, bármennyire is intenzíven utálod a férjed, ez az érzelem még mindig közelebb van a szerelemhez, mint amikor kiüresedik egy kapcsolat, és nem érzel semmit, ha rá gondolsz.

Ha eljutottál addig, hogy tudod, miért utálod a férjed, akkor elkezdhetsz dolgozni a megoldáson - már amennyiben még szeretnél. Ehhez a következő lépéseket mindenképp érdemes megtenned:

Tedd fel magadnak a kérdést: miért szereted a férjed?

Keresd meg, mi az, amit MOST szeretsz benne! Nem, nem azt, ami miatt beleszerettél. Az emberek változnak. Te is. Lehet, hogy most nagyon jó apa? Vagy szuperül főz? Vagy csak egyszerűen kidolgozza a belét, hogy jólétben tartsa a családot, de azért mindig megcsókol, amikor hazaér?

Kommunikáció és önvizsgálat

Fogalmazd meg, hogy mit várnál még azon felül, amit most kapsz! És aztán gondold át jól, hogy reálisak-e az elvárásaid! Te tudsz egyszerre tökéletes anya, feleség, dolgozó nő és szerető is lenni? Nem valószínű, ugye? Akkor gondold újra, és ami tényleg fontos, azt üljetek le megbeszélni! Meg fogsz lepődni: a legtöbb férj igazán szívesen tesz apró lépéseket, ha egyértelműen a tudtára adod, hogy ettől jobb lesz a párkapcsolatotok, azaz az ő élete is boldogabb lesz. Ne hidd, ha magadban, csendben utálod, azt ő nem érzi.

Hallgasd meg őt is!

Kössetek kompromisszumot!

Érdemes lehet külön-külön, vagy akár együtt felkeresnetek egy pszichológust.

Engedd el a múltat!

A távolit és a közelit is. Emlékszel, hogy Feri nem húzta ki a kukát 2 héttel ezelőtt? Hidd el, ő is emlékszik, mert azóta minden nap emlékeztetted rá. Mondd el egyszer, és lépj tovább!

Ha valami sokkal komolyabb dologgal bántott meg, azt nem lesz könnyű elengedni. Ha azonban nem teszed meg, akkor valóban vége a házasságodnak.

Persze van olyan, hogy egy kapcsolat menthetetlen. Ebben az esetben el kell kezdeni azon gondolkodni, hogy hogyan lehet méltóképpen befejezni. Magyarországon kevésbé ismert a válási mediátor fogalma, pedig érdemes egy érzelmileg semleges harmadik fél segítségét kérni, még mielőtt kitörne a balhé, és békében válni. De még azelőtt, hogy idáig eljutnátok, bizonyosodj meg róla, hogy nem csak egy átmeneti, megoldható problémáról van-e szó!

Huszka Anikó

