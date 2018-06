Örömfutni baromi jó. Szabadságérzetet ad, boldogsághormont termel, és elönt közben a lelki béke. Emiatt szoknak rá egyre többen. És szépen el is lehet lebegni ebben a negédes giccsben, hogy a futás egy rózsaszín felhőkön unikornisokkal kísért habkönnyű edzésforma.

Amitől persze formás popód és izmos lábaid lesznek. És természetesen néhány lazán lekocogott Margitsziget körnek hála annyit ehetsz, amennyi csak belefér. Na, ha az álmodozáson túl vagy, akkor elmondom, hogy hogyan néz ki a komfortzónán túli valóság szagú futás.

1. Felejtsd el a feszes popót!

A futás kardió mozgás. Vagyis, ha kerek és feszes popsit akarsz, akkor nem ez a te műfajod. Ugyanis az a konditeremben készül, szóval, kalkulálj be egy pár nehéz súlyos guggolós edzést... És ehhez még kellő kitartásra is szükséged lesz, mert minimum fél évig kell csinálnod, és talán akkor már feszesebb lesz a popód. De a futástól nem lesz az, az hét szentség!

2. Egy futó annyit ehet, amennyit csak bír.

Ez igaz, HA hivatásos futó vagy. DE még ez esetben sem mindegy, hogy mikor és mit eszel. Plusz milyen a testalkatod, milyen távokat futsz stb. Az viszont teljességgel kizárt, hogy heti néhány óra laza kocogástól leolvadjanak rólad a kilók - avagy ne ugorjanak fel rád -, ha mértéktelenül össze-vissza eszel mindent.

Most, hogy kiveséztük a két legalapvetőbb tévhitet, jöjjön a pőre valóság!

1. Büdös leszel...

DE ez a normális! Ha a futóedzésed végére nincs jó erős izzadságszagod, akkor az nem edzés volt, hanem kikapcsolódás. Szóval, büdösnek lenni jó. A Margitszigetről hazafelé villamosozva pedig igyekezz a lehető legkevésbé feltűnősködni! Elszántan bámuld a padlót, és még csak véletlenül se vedd fel senkivel a szemkontaktust, mert könyörtelenül a képedbe fognak fintorogni.

2. A köpködés

A nyál az ugye folyamatosan termelődik. Ez pedig fokozottan igaz futás közben. Aztán hirtelen kiszárad a szád, a következő pillanatban meg azt érzed, hogy az összecsomósodott nyáltól ki sem tudod nyitni a szádat. Szóval, hiába gondoltad magadat úrinőnek, aki mint olyan, nem köpköd, megnyugtatlak: előbb vagy utóbb fogsz. És még jól is fog esni. (Vigyázat, a köpködés a futópályára vonatkozik, a hálószoba egy másik terep!)

3. Anyagcsere

Nem kell hozzá nagy tudósnak lenned, hogy felfogd: futás közben az anyagcseréd felgyorsul. Ez pedig azzal jár, hogy időként elkap a szapora. De mivel a város nincs tele ingyen használható toi toi-okkal, nem árt, ha a futónacidban tartasz némi aprót a szorult helyzetekre. Amúgy halkan megsúgom, hogy a Váci utcai Meki wc-je az esti órákban már szabadon használható.

4. A gyomrod és annak tartalma

Mit szépítsem? Hányni is fogsz. Ez történhet a saját hibádból, mert túl kevés időt hagytál az étkezés és a futás között. Vagy azért, mert túl gyorsan futottál. Én pont így estem túl az első alkalmon... A másik lehetőség, hogy elkezdtél hosszú távokat futni. De ez esetben már úgyis öreg róka vagy a futásban, így aztán a színes rókáktól sem jössz zavarba.

5. A cipő

Még ha a legjobb minőségű futócipőt is veszed, akkor is kibírhatatlanul büdös lesz. Nem olyan, mint egy átlag cipő, aminek van egy kis bukéja. Nem. A futócipő a leggondosabb mosás, súrolás, spray használat ellenére is kegyetlen szagokat fog árasztani magából. Hát még, ha ezt tetézed azzal, hogy időként benne felejted a zsákodban...

Most hogy ilyen szépen felvilágosítottalak bennetek a futás árnyoldalairól - tudjátok, ez csak puszta jó szándékból volt - szeretném megjegyezni, hogy szerintem ez a világ egyik legjobb dolga. Kivéve, amikor csak azért is félmaratont futsz Tihanyban, és a végére megfogadod, hogy te aztán biztos soha többé, de tényleg soha nem futsz versenyen.

Majd persze csak benevezel Szigligetre is, mert hát valami megmagyarázhatatlan vágyat érzel, hogy megint ott legyél, és legyőzd önmagad. És ha még nem mondtam volna: a versenyeken vannak toi toi-ok! ;-)

SHE.HU Kibeszélő! Neked mi a véleményed erről a cikkről? Egyetértesz vele, vagy teljesen máshogy látod? Katt Neked mi a véleményed erről a cikkről? Egyetértesz vele, vagy teljesen máshogy látod? Katt IDE, és mondd el nekünk!

Nyitókép: Shutterstock