Én hűtlenségnek láttam, pedig nemi erőszak volt

Nézem ezt az egészen új, kimondottan tiniknek szóló sorozatot, amiben egy lány, Hannah elmondja, hogy miért lett öngyilkos. 13 okot sorol fel.

Az egyik ok az, hogy szemtanúja volt annak, amint egy menő sportoló fiú megerőszakolt egy lányt, aki egy buli alkalmával túl sokat ivott, és teljesen kiütötte magát. Hannah nem mert közbelépni, és emiatt bűntudata van.

A sorozat világszerte nagy port kavart, mert egyesek szerint nem ábrázolja kellőképpen negatív fényben az öngyilkosságot. Sőt, mint lehetséges kiutat mutatja be. Szerintem ez nem így van. Sokkal inkább korunk Netflixre adaptált segélykiáltása ez, minden tizenéves nevében.

Az én véleményem az, hogy ezt a sorozatot kötelezően kellene vetíteni a középiskolákban. Olyan súlyos témákat taglal, mint a szavak bántalmazó ereje, a nemi erőszak, a kamaszkori depresszió, a szülőkkel való kommunikáció hiánya. Erősen ajánlott azoknak a szülőknek is, akik úgy érzik, hogy fogalmuk sincs róla, mi történik a kamasz gyermekükkel. Vagy éppenséggel tudják, csak nincsenek eszközeik, amikkel képesek lennének segíteni.

A szemtanúk terhei

Nagyon sokan, igazán sokféle módon írtak a #metoo kampány kapcsán arról, hogy személy szerint velük mi történt. Ezzel jó példát mutatva, amiből az áldozatok erőt meríthetnek, hogy merjenek segítséget kérni. Arról viszont jóval kevesebb szó esik, hogy mit kellene tennie annak, akinek tudomására jut, hogy valaki mással megtörtént "AZ".

Emlékszem, a kamaszkori "szerelmemmel" ültünk egy pizzériában, amikor elmondtam neki, hogy azt álmodtam, megcsalt. Nem volt teljesen alaptalan ez a félelmem, mert én az a tipikus jó kislány voltam, akit szigorúan fogtak a szülei, így aztán sok hétvégi buliból kimaradtam - amiből ő nem. És akkor elmondta "AZT". Nem értettem. Egyszerűen nem vette be az agyam, amit mond.

Egyik este sokat ivott, és az a lány is, akire egyébként gyanakodtam... Végül együtt is mentek haza, de a lány elaludt, vagy kidőlt... És ahogy ott feküdt védtelenül az ágyon, ő visszaélt a helyzetével. Azonnal zokogni kezdtem. De csak az zakatolt az agyamban, hogy a fiú megcsalt engem. Egy pillanatig sem gondoltam bele a lány helyzetébe. Abba, hogy VELE mi történt. Úgy szocializáltak, hogy ha egy lány ilyen helyzetbe kerül, az gyakorlatilag beleegyezés. Hiszen ő ment oda a saját akaratából, minden bizonnyal olyan szándékkal, hogy "összefekszik" a fiúval.

A lánynak rossz híre volt. Állítólag ezzel is, azzal is lefeküdt... Olyat is hallottam, hogy abortusza is volt... A pletyka ereje teljesen tönkretehet egy 17 éves lányt. Ez történt Hannah-val is a sorozatban. Ő nem bírta tovább, és kiszállt...

Hogyan változtatta volna meg az életemet, ha időben látok egy ilyen kaliberű sorozatot? Vagy ha a felvilágosítás nem csak arra koncentrál, hogy hogyan védekezz, és csak olyannal létesíts szexuális kapcsolatot, aki felé érzelmileg elköteleződtél? Hanem emellett azt is kihangsúlyozták volna, hogy mennyire fontos a kölcsönös beleegyezés?

Valószínűleg most, majd' 20 évvel később nem zakatolna az az agyamban, hogy segítenem kellett volna annak a lánynak, hanem akkor és ott megpróbáltam volna. Nem biztos, hogy sikerrel járok, de legalább nem lennének bennem kételyek, és nem lenne ott a "Mi lett volna ha?" Mint ahogy az is bizonyos, hogy ma már egy ilyen beismerés után nem a sírás lenne az első reakcióm...

Olyan keményen belénk nevelik azt, hogy egy nőnek saját magára kell vigyáznia, hogy amikor képtelen erre, akkor az azonnal az ő hibája lesz. Nemcsak mások, hanem legfőképpen a saját szemében. Senki nem képes annyira utálni valakit, mint amennyire egy ember saját magát képes gyűlölni.

Te, akivel megtörtént! Nem a te hibád volt. Sajnálom, hogy nem voltam ott neked. Bocsáss meg!

Huszka Anikó

Nyitókép: Shutterstock