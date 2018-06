"Ha nem ismered fel, hogy van hatalmad nemet mondani, soha nem fogsz tudni igazán igent mondani."(Dan Millman)

Számomra ez az egyik legnehezebb dolog, még most is tanulom: nemet mondani. Pedig jogunk van hozzá: bármit elutasíthatsz, amit helytelennek érzel. Bízz magadban! Ha azt érzed, hogy nem helyes, az nem véletlen. Nem kell megtenned mindent, amit kérnek tőled, mondhatsz nemet! Lehet ez egy szívesség megtétele, egy családi összejövetel (amihez éppen semmi kedved), vagy akár a munkád - úgy, ahogy van...

A múltkor olvastam egy cikket, amiben arról írtak, hogy a szülőknek meg kellene ünnepelni, amikor a kisgyerekük először kimondja, hogy "NEM!", mert ez az önálló személyiség születése... Nagyon ledöbbentett, mennyire igaz. Mégis, felnőttként már sokkal kevésbé merünk nemet mondani, mint kicsiként.

Nézzetek meg egy gyereket, olyan határozottan mondogatja a dackorszakában, hogy nem. És nézzetek meg egy felnőttet: hát, nem annyira megy... Pedig miért is ne mondhatnád te is? Ki álljon ki a saját érdekeid mellett, ha nem te magad? Persze saját tapasztalatból tudom, hogy ez nagyon nem könnyű, gyakorolni kell, mint mindent a világon!

Miért is nem mondunk nemet?

Mert elsősorban arra nevelnek minket, hogy szót kell fogadnunk, mert akkor vagyunk "jók". És ez időnként eléggé megnehezíti a saját érdekeink érvényesítését.

Azt szeretnénk, hogy szeressenek minket, hogy befogadjon egy csoport, és ez szintén megnehezíti, hogy bizonyos dolgokat elutasítsunk.

De gondold át: ki fogja érvényesíteni az érdekeidet, ha nem te magad? Ki fogja a számodra fontos dolgokat előre sorolni, ha nem te? Nem kell mindenre igent mondanod! Van egy egészséges határ! Ha azt érzed, magyarázkodnod kell amiatt, mert nemet mondasz valamire, hát felejtsd el gyorsan: nem tartozol magyarázattal a döntéseidért.

Nem is kell indokolnod. Ez is csak egy belső kényszer: sokszor úgy érezzük, magyarázkodnunk kell, miért nem megyünk el egy családi eseményre, találkozóra, bármire. Pedig valójában nem kell. Most így döntöttél. Pont. Jogod van hozzá.

Kezdőknek tipp (ez nekem nagyon sokat segített): ha nem megy elsőre a nemet mondás, akkor csináld azt, hogy nem mondasz sem igent, sem nemet, hanem időt kérsz, hogy átgondolhasd. Nekem ez nagyon bevált, mert nem volt akkora a bűntudatom, mintha kapásból nemet mondtam volna, de a rossz érzésem sem jött, hogy "Már megint mások igényeit helyezem a sajátom elé... miért csinálom?"

Így volt időm átgondolni és megvizsgálni: akarom-e én ezt (vagy csak a megfelelési kényszerem dolgozik)? Mi lesz, ha nemet mondok? Elárulom: többnyire semmi, maximum valaki megsértődik... De talán nem is kár érte, ha nem tudja elfogadni, hogy önálló akaratod van. Persze ez nem megy rögtön, el kell kezdeni és gyakorolni kell, mint a biciklizést. De ne felejtsd el: jogod van nemet mondani, ha valami nem felel meg neked. Ennyire egyszerű.

Nyitókép: Shutterstock