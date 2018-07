Ha már valaha kiejtetted a szádon a "Nem vagyok feminista, de..." mondatot úgy, hogy ezután arról beszéltél, miért illetik egyenlő jogok a nőket és a férfiakat, akkor most ez a cikk neked szól.

Nos, egy kislány anyjaként még nem tudom, mi a tuti recept, hogy a mi generációnk magabiztos, kompetens lányokat, és empatikus, érzéseikről nyíltan beszélni merő fiúkat neveljen - de nem tagadom, ez a cél. Tudom, most azt mondod: "Hé, de hát nem épp az a lényeg, hogy kisfiú és kislány nevelése között ne legyen különbség?

Hogy a személyiségük a nemi sztereotípiák korlátai nélkül bontakozhasson ki?" Úgyhogy erre most muszáj reagálnom: de, persze, hogy így van. Csak éppen az egész társadalmunk arra van berendezkedve, hogy a lányok gyökeresen másképp szocializálódjanak, mint a fiúk. Gondoljunk csak a közmondásainkra, a népdalainkra vagy épp a Disney mesékre! Na, ugye?

Ezek mind hatnak a gyerekeink kibontakozó tudatára. Ezért aztán ahhoz, hogy létrejöjjön az érzékeny egyensúly - és a nők magabiztosan vállalják véleményüket, testalkatukat, bérigényüket, szexuális szükségleteiket, a férfiak pedig ne haljanak bele idő előtt elfojtásaikba - szülőként, pedagógusként igenis tudatosan az "ellenhatást" kell biztosítanunk.

De elismerem, könnyű átesni a ló másik oldalára. Szóval, már most leszögezném, hogy mi az, amit a feminista nevelés kislány esetében egészen biztosan nem jelent az én olvasatomban:

Nem, nem lesz férfigyűlölő.

Igen, a szüfrazsett korszak hajnalán, majd később a női szavazati jogért folytatott küzdelem során természetes volt, hogy a feminizmust a férfigyűlölettel azonosították. A feminista csak valami zord, szakállas, ronda, öreg macskás vénkisasszony lehet, aki gyűlöl minden férfit, mert egyet sem sikerült levadásznia magának.

Hiszen egy nagyon kötött, zárt berendezkedésű társadalomban nagyon radikálisnak kellett ahhoz lenni, hogy valaki nyíltan felvállalja, hogy szabadgondolkodó. Anno dupla vagy semmi alapon lehetett valaki nyíltan feminista - a mérsékelt oldalnak esélye sem volt teret nyerni.

Nem árt tudni viszont, hogy a 21. században már nem csak azok vállalják fel a véleményüket, akik akár meghalni is képesek elveikért. Ennek ellenére persze mindig sokan hiszik, hogy a feministák - ha nem is ronda mind, de - gyűlölik a férfiakat, holott erről szó nincs: a lányomat arra nevelem, hogy tisztelje és szeresse a férfiakat... és persze a nőket is.

Igen, nyugodtan lehet csajos csajszi.

Van egy rahedli rózsaszín és lila holmija, rajonghat Barbie babákért és Disney hercegnőkért - mindez teljesen rendben van. Ahogyan mi, feminista nők is hordhatunk bátran tűsarkút és mélyen dekoltált felsőt, ha épp úgy tartja kedvünk. Sőt, akkor is, ha történetesen tetszeni szeretnénk valakinek...

Nem, nem kell fiús hobbikat űznie. (Eleve: mi az, hogy fiús, hé?)

Az, hogy focizni vagy balettozni szeretne, az ő dolga. De egyvalamit tisztázzunk: a női foci kezd lassan feljönni, és hetero férfiak is lehetnek táncosok. Sőt, nők generációi bomlanak zenés-táncos filmek férfi főszereplőiért. Akárhogy is, a hobbijairól a lányom dönt, én igyekszem minél többféle sportot és időtöltést megismertetni vele, és figyelek arra, milyen a karaktere és képességkészlete: a lényeg, hogy jól érezze magát, és sikerélménye legyen.

Igen, ha az eljön az ideje, kedvére randizhat, ismerkedhet.

A feminizmust karikírozó képregényekben a női egyenjogúságért küzdő nőnemű - mert azért hímneműek is akadnak! - egyedek általában szinglik. Esetleg egy darab férfit ismertek egész életükben, aki A Kivétel, minden más pasas viszont gaz elnyomó, abúzer, lelki terrorista. Ugyan már, beszéljünk komolyan!

A lányom nyugodtan ismerkedhet, ha eljön az ideje ennek. Csak épp már tudni fogja, hogy egy húsz évvel idősebb, hatalmi pozícióban lévő férfi nem használhatja ki őt csak azért, mert ő felnéz rá szakmailag. Igyekszem felkészíteni arra, hogy az ilyen helyzeteket felismerje, és elég erős és magabiztos legyen ahhoz, hogy nemet mondjon.

Nem, nem muszáj szuperkarriert befutnia.

Sokan hiszik, hogy a feministák azt akarják, hogy minden nő gigacégek vezérigazgatójaként vagy a rák ellenszerét felfedező tudósként tevékenykedjen. Francokat! A cél az, hogy minden nőnek - képességei és a befektetett energia tükrében - lehetősége legyen választani. Természetesen mindig lesznek nők, akik azt választják majd, hogy főállású feleségek és édesanyák legyenek, és ez így van rendjén.

Mit gondoltok, ti feministának nevelitek a lányotokat? No és a fiatokat?

