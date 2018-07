Aki egy kicsit is nyitott szemmel jár, annak egyértelmű: fura világban élünk, legalábbis, ami a szexuális életünket illeti.

Hiszen lehet különbséget tenni perverzió és perverzió között: azokat már egyre kevesebben tartják "betegesnek", akik néha-néha beöltöznek rendőrnek vagy szobalánynak, és így dobják fel a szexuális életüket. Ebben igazán semmi "káros" sincs. Az viszont szerintem nem egészséges, ha valaki szexrobotot rendel.

Mit is tudnak ezek pontosan?

Túl azon, hogy megjegyzi a születésnapodat, bókol neked, kacsintgat rád, akármilyen faviccel is állsz elő, minden vágya csak te vagy. És ha van felesleges egymilliód, már egy komolyabb példányt is vehetsz magadnak, ami érzékenyen reagál az intim érintésre. És ha még ennél is mélyebben a zsebedbe nyúlsz, tied lehet akár Scarlett Johansson élethű hasonmása - de persze válogathatsz egy halom pornócsillag közül is.

Viszont sajnos a robot szeretők járni még nemigen tudnak. Nagy kár. Szívesen megnézném, ahogy Béla Bá a barátnőjével viteti haza a hentesnél vásárolt két kiló csirkefarhátat. De ez még várat magára, ugyanis a robot csajok mozgása még rendkívül gépies, töredezett, vagyis a legkevésbé sem élethű.

Kommunikálni alapszinten lehet velük, de ez nem új keletű találmány. Persze a tudomány fejlődik, pénzt pedig abba ölnek, amire van igény. Nos, erre van; Amerikában egyre többen "találnak társra" egy szexbaba személyében. Bizonyos beszámolók szerint a tulajdonosok valódi érzelmeket táplálnak a robot kedvesük iránt, és ennek megfelelően is viselkednek: öltöztetik, fürdetik őket, elviszik magukkal étterembe, vagy akár egy utazásra is. És ez egyelőre még viccesen hangzik, de ha ez az iparág csak fele olyan gyorsan fog fejlődni, mint az okostelefonok esetében, az már komoly aggodalomra adhat okot.

Ráadásul a dolog erkölcsi része is igen megkérdőjelezhető. Egyesek szerint ugyanis erősíti a "nő, mint tárgy" szemléletet. Mások azonban úgy gondolkodnak, hogy a beteg emberek inkább egy darab műanyagon éljék ki a perverzióikat, mint egy élő emberen. Van olyan prototípus, amelyik erőszakos cselekedetekre félénken, elutasítóan reagál. Mert van, akinek ez kell...

És csak, hogy tudd: a jó öreg vibrátor is lassan már a múlté. A férfi szexrobotok ugyan még kevésbé kelendőek, de a fejlődés itt is észrevehető. Gyakorlatilag egy minden szempontból nagyra nőtt, teljes életnagyságú Ken baba várhat otthon.

A történetben számomra inkább az a megdöbbentő, hogy erre egyre komolyabb igény van. Hogy valakinek ez elég egy hús-vér ember helyett. Gyakorlatilag egy bólogató János(né)t kapsz a pénzedért cserébe, amit felrakhatsz esténként a telefonod mellé tölteni, hogy holnap újra kedves legyen veled valaki...

SHE.HU Kibeszélő! Neked mi a véleményed erről a cikkről? Egyetértesz vele, vagy teljesen máshogy látod? Katt Neked mi a véleményed erről a cikkről? Egyetértesz vele, vagy teljesen máshogy látod? Katt IDE, és mondd el nekünk!

Nyitókép: Shutterstock