Még hogy manapság beteg világban élünk?! Nehogy azt hidd, hogy a pornó tehet a sok perverz rettenetről, amit hallani lehet! Már az ókorban is voltak aberrált szex sztorik - csak épp mítoszoknak hívták őket...

Persze egyértelmű, hogy az alábbi történetek egytől egyig kitalációk, de tekintve, hogy az ókorban még nem volt tv, így valamivel el kellett ütni az időt. :D

Inuvayla'u rakoncátlan "kígyója"

Inuvayla'u történetét nagyon sokan ismerik Pápua Új-Guineában, aki egészen különleges pénisszel rendelkezett (és csábított). Míg a falu többi férfija szorgosan dolgozott, ő kileste a mindennapi tevékenységüket végző asszonyokat. Elővette férfiasságát, ami odacsusszant a nők háta mögé - és mint egy kígyó, a lábuk közé bújt.

Máskor a tóban fürdő feleségekre fájt a foga: olyankor nem kígyó, hanem hal képében úszott közéjük. A férfiak idővel persze rájöttek a turpisságra, és elkapták Inuvayla'u-t, majd büntetésül bedobták egy folyóba. Ennek az eljárásnak kivételes ereje lehetett, mert a tettes mélyen magába szállt, majd levágta a saját buja testrészét...

A hindu isten 1000 vaginája...

Indra - Zeuszhoz hasonlóan - afféle főisten volt, aki szabadidejében mások feleségeivel múlatta az időt. Történt egyszer, hogy szemet vetett egy gyönyörű nőre, Ahalyára, aki már szintén házas volt. Indra azonban hasznára fordította a helyzetet: egy napon Ahalya férjének álcázta magát, és a nő ágyába lopózott.A megcsalt férj persze rájött a csalásra, és megátkozta a szélhámost - így nőtt Indra testén 1000 vagina. Szégyenében elbújt a világ elől, de így sem úszta meg a megaláztatást: amikor a többi isten rátalált, épp menstruált, mégpedig egyszerre 1000 vaginából - vagyis az egész testét vér borította. Látva szenvedéseit, megszánták, és "megjavították" az átkot: 1000 vagina helyett 1000 szemet kapott, így lett ő az 1000 szemű isten.

A görög isten, akinek túl nagy volt...

Priapusz Aphrodité istennő fia volt, akit Héra (féltékenységében, amiért Aphrodité szebb volt nála) óriási, állandóan ágaskodó lőccsel átkozott meg. Szegény Priapuszt száműzték az Olimpuszról testi tökéletlensége miatt, aki ezután a pánokkal bandázott. Ők megtanították, hogyan kell harmóniában élni a természettel - és egyúttal meghágni gyakorlatilag mindent. Priapusz erekciója azonban nem múlt. Egyszer megpróbált megerőszakolni egy alvó nimfát, azonban egy szamár hangos iázása felébresztette a védtelen nőt, így az megmenekült. Zeusz büntetésül fává változtatta hatalmas falloszát.

Maui halála

Ha láttad a Vaiana című filmet, akkor Maui már ismerős lehet számodra - de a Disney mesében arról nem szólt a fáma, hogyan lelte halálát: Maui elhatározta, hogy megszerzi a halhatatlanságot minden embernek. Ám apja figyelmeztette, hogy mielőtt még sikerrel járhatna, Hine-nui-te-po, az éjszaka istennője végezni fog vele. Ezért - hogy ennek elejét vegye - elindult, hogy megölje az éjszaka istennőjét.

Útján egy csapat énekes kismadár kísérte, akiknek semmi gyakorlati hasznuk nem volt, de legalább jókedvre derítették. Mikor megérkezett, Hine-nui-te-po az igazak álmát aludta - széttárt lábakkal. Maui úgy döntött, bemászik az istennőbe - a vagináján keresztül -, és belülről öli meg. Kísérői, a madarak, azonban ezt annyira mulatságosnak találták, hogy nem bírták ki nevetés nélkül - ezzel pedig felébresztették az istennőt, aki összezárta combjait, ezzel félbevágva Mauit. Így nem lettek halhatatlanok az emberek. Béke poraira...

A vándorló vagina legendája

Az Amazonas-ban élő Mehinaku törzsben a szomjúságra azt mondják: "fáj a nyelvem". Ehhez hasonlóan, ha valaki szexuális vágyat érez, azt úgy fejezik ki: "éhes a vaginám" vagy "éhes a péniszem". Ez valamilyen szinten megmagyarázza azt a mítoszt, mely szerint a női nemi szerv - valami varázslatos módon - képes éjszaka elvándorolni a tulajdonosától, és megdézsmálni az éléskamrát. Így tehát, ha valaki egy reggelen arra ébred, hogy kevesebb étel van a házában, mint este, akkor a vándorló vaginákat emlegeti. Hasonló mítosz terjedt el Hawaii-n is, csak ott a szóban forgó intim testrészt elhajították, nem pedig elkóborolt. Történt ugyanis, hogy egy disznó mindenáron feleségül akart venni egy szép lányt. És ő akárhogyan is tiltakozott, a kérő nem tágított, így kínjában végül kitépte magából a vagináját, és elhajította. A disznó pedig mint valami kutya, azóta is azt keresi.

