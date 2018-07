Tabuk nélkül a béranyaságról: áldás-e vagy átok?

Gyermeket várni, érezni, ahogy lüktet, mozgolódik benned egy élet, fenomenális lehet. Vélhetően a világ legnagyobb csodája. Főleg, ha te is azon szerencsések közé tartozol, akinek ez minden további nélkül megadatik.

Vagyis fogalmad sincs a fájdalomról, amikor a sokadik beültetés sem sikerül. Soha nem élted át, hogy milyen időre szerelmeskedni - már amennyiben ezt annak lehet nevezni...

Ettől még persze nem kell rosszul érezned magad a ténytől, hogy te képes vagy áldott állapotba kerülni, míg a másik nem. Ugyanakkor hadd ne kelljen annak a nőnek se selejtnek éreznie magát, akinek ez nem sikerül. Azért meg aztán végképp ne kelljen szégyenkeznie, mert minden fűszálat megmozgat - még akár a béranyaság vagy a dajkaanyaság lehetőségét is megfontolja.

Mi a különbség béranya és dajkaanya között?

A két fogalom nem összekeverendő, noha a lényeget tekintve megegyeznek: mind a két esetben arról van szó, hogy az anya petesejtjét megtermékenyítik az apa hímivarsejtjével, majd beültetik egy másik nő méhébe. Ez azok számára lehet megoldás, akiknél probléma van a petesejt beágyazódásával, vagy akik valamilyen egyéb okból kifolyólag nem képesek kihordani a magzatot. (Meddő nők esetében egy másik nő petesejtjeit termékenyítik meg az apa hímivarsejtjeivel, és azt ültetik be a béranya méhébe.)

Fontos különbség, hogy míg a béranya pénzért vállalja a gyermek kihordását, addig a dajkaanya ingyen teszi ugyanezt.

Túl jó a testem ahhoz, hogy elrontsam egy terhességgel...

Sokakat már a béranyaság puszta létezése is felháborít, bár ebben ludas a média is. Hiszen a csapból is olyan hírek folynak, melyek szerint kizárólag az A kategóriás sztárvilág alkalmaz béranyákat - urizálási célból. Például: "A szexi híresség nem akarja striákkal csúfítani hab testét, ezért döntött a béranya mellett." Nos, a valóság azért ennél árnyaltabb.

Mert biztosan vannak olyan nők, akik rettegnek a babavárás és a terhesség/szülés testre gyakorolt hatásaitól. De sokkal jellemzőbb, hogy valamilyen egészségügyi probléma áll a háttérben, és végső elkeseredésükben fordulnak béranyához. Lásd, Sarah Jessica Parker, aki éveken át próbált teherbe esni - sikertelenül. Végül béranya szülte az ikreit.

Tudom, hogy ilyenkor sokan habzó szájjal kampányolnak az örökbefogadás mellett. Hiszen az is egy lehetőség a gyerekvállalásra. Ám a béranyaságnak/dajkaanyaságnak megvan az az előnye, hogy így a szülők genetikailag is a kicsi rokonai. Tehát a nő, aki kihordja a babát, csúnyán mondva csak a méhét adja bérbe - nem kevés pénzért. Ráadásul általában maga a folyamat is gyorsabb, mint az örökbefogadási eljárás.

Természetesen a kérdésnek megvannak a maga árnyoldalai is - erkölcsileg, érzelmileg és jogilag egyaránt. Nem véletlen, hogy az ellenzői közül sokan a prostitúció új ágának tekintik. Hiszen többnyire a jó anyagi helyzetben lévő párok alkalmaznak béranyákat a fejlődő országokban. És a legtöbb esetben mélyszegénységben élő nőket választanak, akik 9 hónapon keresztül jómódban, kulturált körülmények között élve, szigorú orvosi ellenőrzések - és a végén busás haszon - mellett hordják ki a gyereküket.

Nem kérdés, hogy azért ennek komoly szociális és társadalmi vetülete van. És bár hatalmas a kereslet béranyákra, ne felejtsük el, hogy a nő a méhe bérbeadásával nemcsak magát, de (ha a saját petesejtjét is adja) a gyerekét is áruba bocsátja.

Szintén tisztázatlan kérdés, hogy mi történik, ha a baba testi fogyatékossággal születik. Mivel a jog ezen pontja is számos helyen tisztázatlan, így könnyen megeshet, hogy a genetikai szülők nem formálnak igényt a gyerekre - és ezt meg is tehetik.

Magyarországon sem a béranyaság, sem a dajkaanyaság nem engedélyezett. Azonban meglepő tény, hogy 1997 előtt a dajkaanyaság engedélyezett volt, amit aztán főleg a katolikus egyház nyomására eltöröltek.

Nyitókép: Shutterstock