A nők döntő többsége fél a terhességgel járó viszontagságoktól. Csakhogy erről nem lehet beszélni. Hiszen az Insta-mamik korát éljük - akik ugye teljes pompa közepette csinálják végig ezt a 9 hónapot...

Csak a pocakjuk gömbölyödik, de a karjukra és lábaikra egy deka felesleg sem rakódik. Őket láthatóan nem zavarja még a hormonok játéka sem, mert mindig lelkesen - és ragyogóan fehér fogakkal - mosolyognak a kamerába.

A baj csupán annyi, hogy a valóság köszönő viszonyban sincs ezzel az álomvilággal. Ám mivel gyermektelen nőként nekem nem lehet tisztem szót szólni a témában, így megkértem Németh Dorottya fitnesz világbajnokot, edzőt és 9 hónapos kismamát, hogy ossza meg a SHE.HU olvasóival a véleményét.

Minden kritériumnak megfelel, hogy igazi Insta-mami lehessen: fiatal, csinos, az első babáját várja, és a teste központi szerepet tölt be az életében - ja, és van Instagramja... De a mérlegre még a kötelező védőnős látogatások alkalmával sem hajlandó ráállni. Mert ki meri mondani, hogy most nem foglalkozik a súlyával. Úgy van vele, hogy ha nagy baj lenne - pl. túlságosan bevizesedik - azt úgyis észre fogja venni akár a tükörbe pillantva, akár a ruhaméretein.

Szóval nem stresszel a kilóin. Még annak ellenére sem, hogy a 12 hetes genetikai vizsgálat során a testsúlya és a magassága alapján kijött, hogy enyhén magas a BMI (testtömeg) indexe. Vagyis felelőtlen leendő anyuka, ha nem kezd el azonnal diétázni. Ám ezt egy olyan - teljesen elavult - módszerrel számolták ki, ami sem az izomzatot, sem a csontozatot nem vette figyelembe.

Pedig neki erős a csontozata, és az izmaiért is kicsi kora óta szorgalmasan dolgozik. Így Dorottya azt vallja, hogy az egyént kell figyelembe venni a végletes gondolkodás helyett. Természetesen betartja az orvosa utasításait, de igyekszik az első perctől kezdve józan ésszel végig gondolni a folyamatokat, és hallgatni a teste jelzéseire is.

Igen, edzett, mert a babavárás előtt ez volt az élete, de nem vitte túlzásba, és bőven visszavett a tempóból. Viszont nem vonta meg magától a testmozgást, mert úgy érezte, azzal többet ártana magának. Ellenben azt támogatja, hogy ha valaki nem sportolt aktívan a babavárás előtt, akkor ne most akarja elkezdeni az intenzív edzéseket. Pláne ne a hízástól való félelem miatt!

Természetesen az illető ettől még úszhat, biciklizhet, vagy gyalogolhat is, csak figyelni kell, hogy ne menjen a pulzusa 130 fölé. Illetve szintén fontos, hogy nem szabad erőltetni a mozgást, ha nem esik jól. Ugyanez van az étkezéssel is, ami szintén teljesen átalakul.

Természetesen fontos az egészséges, tápanyagban dús ételek fogyasztása - hiszen azzal a baba fejlődését is segítjük - de van, amikor nem csúszik le még a legfinomabb falat sem. Szerinte ez egy olyan más állapot, amikor tényleg minden átalakul, és ha valamit nem kívánsz, akkor azt nem tudod leerőltetni a torkodon.

Viszont úgy gondolja, hogy igenis tudatosítani kell a változásokat: bár neki is nagyon nehezen ment, de el kell fogadni, hogy csúnyán mondva "eltorzul" a teste: felbolydulnak a hormonok, bevizesedik a láb, sőt, a lábméret is megnőhet stb. És ezeket a külső-belső változásokat egy nőnek pszichésen is fel kell dolgoznia. El kell tudni fogadni, hogy elveszted a kontrollt a tested felett.

Ráadásul mindez kiegészül azzal, hogy megismered, milyen az élet lecsupaszított valója. Hiszen, ha fáradt vagy, nem ihatod egymás után a kávékat. Ha fáj a fejed, ki kell várnod, hogy elmúljon, mert nem ajánlott gyógyszert szedni. Ha fokozott stressz ér, akkor nem tudod egy zúzós kardióval levezetni, mert azt tényleg nem szabad. Így aztán jobb híján lépten-nyomon elsírod magad.

Ugyanakkor mindezek mellett a világ legnagyobb csodájának tartja a babavárást, csupán nem akarja elhallgatni az áldott állapot nehézségeit sem. Mi több, azt sem, hogy szerinte a felszedett kilók bőven ledolgozhatóak szülés után - abban a tempóban, ahogy neked és a babádnak megfelelő.

