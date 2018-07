A női nemi szerv illata és íze mindenki szerint más. Valószínűleg alkati sajátosságok és az elfogyasztott élelmiszerek okán. Az azonban bizonyos, hogy a kellemetlen szagok minden esetben valamilyen bajt jeleznek.

Nyáron gyakran előfordulhat, hogy az ember lánya összeszed különféle kisebb-nagyobb fertőzéseket a strandon vagy egy fesztiválon, ami aztán kellemetlen szagokkal - és egyéb tünetekkel - jár. Aki erre hajlamos, annak jobb távol maradni a medence vizétől, de legalábbis előrelátó óvintézkedéseket tenni. Most lehet, hogy paranoiásnak fogok tűnni, de ha már voltál igazán felfázva, netán összeszedtél valamit egy nyilvános wc-n, akkor érteni fogod, miért írom le mindezt.

8 óvintézkedés az illatos, egészséges punci jegyében!

Moss kezet!

Ne csak pisilés után, hanem pisilés előtt is. Gondold végig: megfogod a koszos kezeddel a wc-papírt, aztán azt használod... Mi kerülhetett rá? Ugye, hogy ugye? Persze kézmosás után - a wc-be menetelkor - már ne fogd meg a kilincset, használd a könyököd, vagy fogd meg papírzsebkendővel!

Elő a pisitölcsérrel!!

Korunk egyik legjobb találmánya a pisitölcsér. Nemcsak a vízparton jön jól, hanem bármilyen nyilvános mosdóban - ahonnan a legtöbb bacit összeszeded. Ha még nem ismernéd: ez, ahogy a nevében is áll, egy tölcsér, minek segítségével állva tudsz pisilni, pont mint a fiúk.

Fertőtleníts!

Ha nincs lehetőséged kezet mosni, akkor jól jön, ha van nálad egy kis flakon fertőtlenítő. Nekem alapfelszerelés a táskámban - a pisitölcsér mellett. Egy toi-toi-ban, vagy az erdőben nem nagyon tudsz kezet mosni, ezért ilyenkor jó, ha van mihez nyúlni.

Ne használj gyanús wc-papírt!

Ha például egy nyilvános wc-ben nem zárt a wc-papír tartály, akkor minden egyes lehúzáskor ráfröccsenhetnek a szétterülő baktériumok a wc-papírra (is). Lehetsz bármilyen elővigyázatos, ha ilyen papírt használsz, szinte garantált a fertőzés.

Le a bugyival!!!

Gyermekkorodban anyukád mindig lecserélte a vizes bugyidat, mikor kijöttél a vízből, nem? Tartsd meg ezt a jó szokást, és ne pácold a legkényesebb testrészed egy nedves bikiniben! Vigyél magaddal több bugyit vagy egy lenge szoknyát a strandra, ami alá nem is muszáj alsóneműt húznod. És egyébként is, nyáron (otthon) egész nyugodtan mellőzd ezt a ruhadarabot, mindenki értékelni fogja a döntésed - te is, a párod is és a puncid is meghálálja.

Joghurtos tampon?

Van, aki erre a módszerre esküszik... De én ezt a technikát inkább hanyagolnám. Az ötlet lényege az lenne, hogy a joghurtban/kefirben található jótékony (tejsav) baktériumflóra a tamponnal kombinálva megakadályozza az alattomos bacik hüvelybéli megtapadását. De például egy strandon a tampon megszívja magát vízzel, utána pedig egy zárt helyen tölt csomó időt.

Elméletben tehát minden fürdőzés után irány a mosdó, tampon ki, következő fürdés előtt újra mosdó, tampon be? Számomra mondjuk rejtély, hogy közben hol tartod a joghurtot... Ám ha a tamponos ki-be módszer mégis szimpatikus, akkor léteznek erre a célra készült probiotikus tamponok és krémek, amik jóval praktikusabbak.

Ha menstruálsz, ne strandolj, vagy csak kehellyel!

Azt mindenki tudja, hogy menstruáció alatt mindenki fogékonyabb a fertőzésekre. Ha mégis egybeesik a thaiföldi nyaralásoddal, akkor a legpraktikusabb eszköz az intimkehely. Légy körültekintő, hogy milyet választasz, nagyon sok silány minőségű kínai kehely kering a neten. Csak óvatosan!

Vizeskedés után.

Személy szerint én annak vagyok a híve, hogy strandolás után rögtön megmosakszom jó alaposan, és megelőzésképp tejsavas kúpot használok. Ez segít helyrebillenteni a hüvely flóráját.

Ha mindent betartasz, remélhetőleg illatos marad a vaginád, és felhőtlen lesz a nyarad :)

Jó fagyizást mindenkinek! ;)

Nyitókép: Shutterstock