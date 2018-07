"Te nem vagy egy gyógyszert bekapkodós fajta" - szokták mondani az ismerőseim, amire sokszor tágra nyílt pupillákkal reagálok. Miért, annak kellene lennem? Ez valami elvárás a 21. században?

Ha nem hordok a táskámban fájdalomcsillapítót, akkor maradi vagyok? Nem hiszem. Mégis sokak számára megdöbbentő, ha egy kezdődő fejfájásnál nem akarom egyből gyógyszeresen kezelni magam, hanem inkább végiggondolom: vajon mi válthatja ki? És ne gondolj semmiféle spirituális hókuszpókuszra, csak ilyen hétköznapi kérdésekre:

Lehet, hogy nem ittam ma elég vizet?

Vagy órák óta ülök a gép előtt, és még az ablakot sem nyitottam ki némi friss levegőért?

Talán keveset aludtam?

Néhány embernél már ez is kiveri a biztosítékot, pedig ez még semmi ahhoz képest, amit a pszichoszomatikus orvoslás képvisel. Eszerint ugyanis egy betegség lefolyása és kezelése közben nemcsak a testi, hanem a lelki és társadalmi kölcsönhatásokat is vizsgálni kell. Leegyszerűsítve ez azt jelenti, hogy a testi tünetek lelki hátterét vizsgálja.

A nyugati gondolkodásmódban szocializálódott ember számára ez teljességgel elképzelhetetlen. Pedig van olyan álláspont is, ami szerint minden betegség a lélek harmóniájának megbomlását jelzi. Persze, ha vizes fejjel rohangálsz a mínusz tíz fokban, akkor azért annyira nem kell meglepődni, ha másnap lázasan nyomod az ágyat - de nyilván ez nem is erről szól.

Dr. Bagdy Emőke szerint: "Érzelmeink és gondolataink kapcsolatban állnak testünk működésével. A test elmondja a maga szimbolikus nyelvén, a rendelkezésre álló kifejezésformájával, hogy probléma van."

A tünet a szó legszorosabb értelmében beszél. Például egy makacsul, újra és újra kialakuló hüvelyfertőzés hátterében sokszor lelki tényezők is állhatnak. Persze megmagyarázhatod, hogy csak az étterem nem kellően tiszta illemhelyisége miatt tért vissza, és az is igaz, hogy sok esetben örökletes hajlam a probléma okozója.

Ám akinél nincs ilyen, annak érdemes lehet elgondolkodni a következőkön is: szexuális problémák a párkapcsolatban, frusztráció, esetleg kezeletlen gyermekkori trauma? Ezeket jelezheti (és még egy sor mást is) a kiirthatatlan, vagy legalábbis rendszeresen visszatérő hüvelyfertőzés. De persze jelentkezhet más tünetek formájában is. Nincs sablon, amit rá lehetne húzni minden emberre, viszont vannak olyan panaszok, amelyek sokakat érintenek.

Például az ülőmunkát hibáztatjuk a gerincbántalmakért, pedig ezeknek is lehetnek pszichoszomatikus okai: elsősorban a nyakon és deréktájon jelentkező fájdalom lehet ilyen. Persze ettől még nem szabad mellőzni az orvosi vizsgálatot, hiszen könnyen előfordulhat, hogy genetikusan gyengébb vagy gerinctájékon.

Hasonlóan a gyomorpanaszokhoz: nyilván itt sem kérdés, hogy fel kell keresni egy szakembert. De ha ennek ellenére - vagy a gyógyszeres kezelések után - is jelentkeznek panaszok, akkor időszerű elmerülni a lélek útvesztőjében.

A gyomor jelezheti, hogy képtelen vagy megemészteni bizonyos dolgokat. Vagy éppen haragot, dühöt érzel, amit nem tudsz/nem akarsz/nem mersz kiadni magadból. "Ezt már végképp nem tudom lenyelni." "Nem tudom megemészteni a történteket." - ismerős mondatok?

A szűnni nem akaró torokfájás okának kiderítéséhez szintén nem kell hatalmas varázslatra számítani. Amennyiben egy hang sem jön ki a torkodon, az azt jelezheti, hogy képtelen vagy szót emelni önmagadért. Szerintem ez azért nem olyan logikátlan.

Azt azért hadd hangsúlyozzam még egyszer: szó sincs arról, hogy a fizikai tünetekkel ne kellene szakorvoshoz fordulnod, hiszen simán lehet, hogy lelkileg egészséges vagy, és csak a testedet kell kezelni. Csak azt mondom, hogy a lelkedet se hagyd ki a buliból!

