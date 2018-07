Rengetegen bántják Jacinda Ardern miniszterelnököt, amiért szülni merészelt a hivatali ideje alatt. Mivel a SHE.HU nem politikai portál, hogy kormányok összetételét vizsgálja, így kezeljük Ardern esetét abszolút politikamentesen, mint csúcspozícióban működő nő ügyét!

A 37 éves Ardern miniszterelnök asszony méltatása kapcsán alapvetően két iskolát ismerünk. Az egyik szerint a várandós, szoptató, pelenkázó, játszószőnyegen négykézlábazó vezető - pl. miniszterelnök - nem kompetens, hiszen többnyire olyasmi köti le a figyelmét, ami mellett nem marad kellő ideje és energiája az ország ügyeinek intézésére.

Ardern már a pozitív tesztet követő nagy bejelentés után kénytelen volt elmagyarázni, hogy a méhében fejlődő magzat nem teszi automatikusan inkompetenssé - most pedig azt próbálja világossá tenni, hogy friss anyaként sem vesztett sem az intelligenciahányadosából, sem a cselekvőképességéből.

A másik nézőpont ugyanakkor arra épít, amit minden szülő tud - így én is: egy kisgyerek bizony azzal jár, hogy hosszú ideig nem alszol négy órát egyben, napjaidat pedig a kisded irányítja: akkor csinálsz bármit is, amikor ő azt engedi, a fennmaradó időben pedig mellette vagy. Még a leginkább önálló, vidáman eljátszó gyerkőcök is 24 órás felügyeletet, és szoros szülői közelséget igényelnek, ehhez nem fér kétség.

Hogyan teljesíti tehát ezt az alapvető kötelességet Jacinda Ardern?

Nos, ha ez a logika szerint gondolkozunk, az új-zélandi miniszterelnök valakit mindenképpen megcsal, cserben hagy: vagy a népét, vagy a gyermekét. Léteznek olyanok is, akik ennél is sarkosabban látják a helyzetet: azt mondják, hogy Ardern bizony mindkét minőségében akasztófára való. Azt, hogy mi az "igazság", nyilván fölösleges boncolgatni.

Nézzük meg, mit gondolok én, mint munkájában aktív, friss anya! Van rálátásom a dologra, hiszen napi 8 órában dolgozom itthonról, és közben gondozom a 7 hónaposomat is, egyelőre segítség nélkül. Amíg más főz, én rendelek, hiszen egy fenékkel két lovat sem egyszerű megülni, de hármat már lehetetlen volna. Az én munkám összeegyeztethető az alvás- és játékidőkkel, de mi a helyzet a csúcspozíciókkal, amelyek mentén pl. Jacinda Ardern, akár a Facebook-mogul Cheryl Sandberg mozog?

Megértettem, hogy két dolog van, amiről muszáj beszélni, és a kettő összefügg. Az egyik a segítség, amiben a friss anya részesül - az apa, a nagyszülők, a rokonok, a társadalom részéről. Ardern gyerkőce mellett az apa van otthon, és egy gyereknek bizony szüksége van - legalább - egy elsődleges gondozóra, aki csak rá figyel.

Ez az állandó jelenlét és támogatás - a komoly kutatások és az élő tapasztalat szerint - fontosabb, mint az anyatej. Ez mindenképpen jó hír a szoptatni nem tudó/akaró anyák számára, ahogyan az örökbefogadó szülőknek is.

A másik fontos tényező, hogy a már öntudatra ébredő gyerek életében az apa semmivel sem kevésbé fontos, mint az anya. Csak míg az előbbi hiányát a többség természetesnek veszi, utóbbi esetében mély közfelháborodás a válasz.

Lássuk be: aki csúcspozícióban dolgozik, mint Jacinda Ardern vagy Cheryl Sandberg, az kevesebb időt tölt a családjával, mint az átlag. Az igazság azonban az, hogy e téren minden férfi miniszterelnök, média mogul, tudós, színész stb. gyermeke is hiányt szenved, és ez bizony hatással van az egész életükre. De erről nem beszélünk...

A különbség csupán annyi, hogy míg a férfiaknál ez magától értetődő, addig a nőknél ez a legnagyobb bűn, amit ember elkövethet. Vajon mikor jön el végre az az idő, amikor elfogadjuk, hogy mindkét szülő egyformán fontos, és bármelyik hiánya problémát okozhat?

Elég a kettős mércéből és az ítélkezésből: egyetlen embernek lesz joga panaszkodni az anyai minőségre, mégpedig Jacinda Ardern gyermekének, 18 év múlva. Az állampolgárok viszont már a következő választáson eldönthetik, hogyan értékelik vezetőjük munkáját - ezt pedig nem befolyásolhatja az a tény, hogy anya lett.

SHE.HU Kibeszélő! Neked mi a véleményed erről a cikkről? Egyetértesz vele, vagy teljesen máshogy látod? Katt Neked mi a véleményed erről a cikkről? Egyetértesz vele, vagy teljesen máshogy látod? Katt IDE, és mondd el nekünk!

Nyitókép: AFPforum