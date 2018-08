Kislányom, bocsásd meg nekem, hogy klimaxolok...

Gyere kislány, ülj le ide mellém! Tudom, hogy az utóbbi időben sokat veszekedtünk, és azt hiszed, elment a józan eszem... Sokat nem is tévedtél.

Talán most neked kellene engem kézen fogni, és leültetni, amikor minden ok nélkül elbőgöm magam, a hangulatom olyan változékony, mint az időjárás. Emlékszel? Még néhány éve én mondtam el neked, hogy nem kell megrémülnöd magadtól, csupán kamaszodsz, és meg fog jönni a menstruációd. És ettől vagy olyan, mint a szélvész, ezért gyűlölöd a világot, és lázadsz minden ellen.

Szóval, most neked kellene elmondani: anya, nincs semmi gond. Csak épp elmúlik valami, beköszöntött nálad a változás. De ilyet nem kérhetek tőled. Hisz te mit sem tudsz erről, igaz? Szóval, ismét csak én tudom neked elmondani azt, amitől megérted: igen, valami megváltozott.

Elmúltam negyven jócskán, (ki ne mondd! :) ) és már öregszenek a petefészek hormonreceptoraim. Hogy honnan tudom? Szerinted én nem néztem utána a neten önjelölt diagnosztaként, hogy mi a frász történik mostanában velem? Az, hogy három hetente menstruálok, még hagyján. Megoldottam azzal, hogy úgy teletömtem a táskám tamponnal meg betéttel, úgy fest, mint egy mini drogéria!

De sajnos éjszakánként keveset alszom. Eleinte azt hittem, elromlott a fűtés, jó pár napig tekergettem a termosztátot, míg rájöttem, hogy nem a szerelőt kell kihívnom. Hanem bennem bolondult meg a hőközpont, csak sajnosa belső termosztátom gombját sehol sem találom. Hol a víz ver, mintha a trópusokon lennék, hol pedig reszketek, mint a nyárfalevél.

Megreklamáltad, hogy mostanában több időt töltök a tükör előtt, mint te, és ez nem járja. Igazad van. De ennek oka nem más, mint hogy számbaveszem a ráncaimat, az ősz hajszálaimat, és számolgatom a fésűben maradtakat. És közben magamban zokogok valami csodaszerért, mert rettegek a kopaszodástól. Ne nézz rám így, igen, ez ezzel jár.

A lelkem mimózaként érzékeny, ezért veszekszünk mostanában többet. Szép kis párosítás... egy kamasz és egy ösztrogén-progeszteron háborús veterán. Csattognak a villámok körülöttünk, néha még megszólalnunk sem kell ahhoz, hogy beálljon a hidegháború.

Semmi sem jó. És amit eddig türelemmel viseltem, azt már nem tolerálom. Előbb jár a szám, mint az eszem - ez a második kamaszkor. Úgy érzem magam, mint akit felkényszerítettek egy érzelmi hullámvasútra, amiből nincs kiszállás: ha egyszer elindult a menet, végig kell menni a pályán, akkor is, ha sikítozva könyörgök, hogy engedjenek leszállni.

Jól látod: kompenzálok - persze. Ti csak azt veszitek észre, hogy pánikszerűen elkezdtem salátán és csirkemellen élni, lefújtam a port a jógaszőnyegről, és lecsípek a kosztpénzből a legújabb hyaluronsavas krémre. És vég nélkül böngészem a neten a változókorral foglalkozó oldalakat.

Bevallom: mindig is féltem ettől az időszaktól. Féltem, hogy milyen lesz ez. Láttam anyámat ugyanezekkel a tünetekkel, és éppen így csaptunk össze, ahogy most veled. Talán erre emlékezve képes leszek másként kezelni magunkat.

Nagylány vagy, másról is szót ejtenék. És kérlek, ne fújjkodj, mert ez is az élet része, igen, van szexuális életem! Te sem lennél, ha..., és vagyunk olyan viszonyban. Jó, ha előre szólok, hogy egyszer neked is eljön az idő, amikor a puncid majd nem kooperál veled. Sajnos nekem már havonta kell ilyen-olyan tünetekkel az orvoshoz rohangálnom - aki szerint minden rendjén zajlik, és felír kúpokat, krémeket. Javasol vitaminokat és sikosítókat. Mert hiába a szerelem, ha a test már nem úgy reagál, ahogy hosszú éveken át.

Ugye emlékszel még Samanthára a Szex és New York című sorozatból? És arra a epizódra, amelyben keresi az orgazmusát? És két pofára ette a yam gyökeret? Vicces volt, igaz? Hát... majd igyekszem emlékeztetni magam, hogy nincs vége a világnak. A test öregszik, de engem nem ez határoz meg, hanem az, hogy miként állok hozzá. Rengeteg módszer van ennek könnyebbé tételére. Főleg fejben. Dolgozom rajta.

Eljön majd az idő, mikor lecsillapodom, csak a türelmedet kérem, míg megbékélek ezzel. De addig is szeress, kérlek! És tudd: én ugyanaz vagyok, aki voltam, ez csak átmeneti helyzet. És keresem rá a megoldást. Na ne bőgj már, mert akkor én is bőgök. Szent a béke.

(megtörtént események alapján)

