Attól, hogy tudsz beszélni, még nem tudsz kommunikálni!

Azt hisszük, kommunikálni egyszerű, hiszen régen megtanultunk beszélni. De mégis rengeteg félreértés születik, vagy akár kapcsolatok mehetnek tönkre, csak mert nem tudjuk megfelelően kifejezni magunkat, vagy jól figyelni a másikra.

Amióta coach lettem, többek között három fontos dolgot tanultam meg a szakmámból eredően a kommunikációról, aminek a magánéletemben is nagy hasznát veszem azóta. Ezt szeretném most megosztani veletek, mert rengeteget segített nekem a munkám mellett a baráti és családi kapcsolataimban (is). Azóta teljesen másképp kommunikálok mindenkivel, és csupa pozitív változást vettem észre. Tehát mit kell tenned ehhez?

1. Kérdezz!

Nagyon fontos, hogy kérdéseket tegyünk fel másoknak. Sokszor feltételezések vannak a fejünkben - biztos ezt gondolja, azt gondolja, mérges, szomorú, haragszik, és így tovább. De elfelejtünk kérdezni. Ne magatokból induljatok ki! Kérdezzétek meg a másikat, mit érez! (Sokszor egész mást, mint amit gondolsz...) Ne próbálj meg belelátni a fejébe! Csak a saját fejeddel tudsz gondolkodni, máséval nem.

Lehetőleg ne eldöntendő kérdést tegyél fel, amire igent vagy nemet lehet mondani, (mérges vagy?), hanem nyitott kérdést, amit kifejtve kell megválaszolni.

Mit érzel most, hogy ezt elmondtam neked?

Mit gondolsz erről?

Mit szeretnél?

Mit vársz tőlem?

Mit tehetek én, hogy javuljon a helyzet?

2. Beszélj!

Egy nagyon kedves barátom egyik kedvenc idézete: "Amit nem kommunikálunk, az nincs." Sok benne az igazság. Hiszen miért is várom mástól, hogy kitalálja, mi van a fejemben? Nyilván nem tudja kitalálni. Lehet, hogy a célzásokból sem ért (sőt, ez nagyon valószínű...). Őszinte, egyenes kommunikáció - ez nagyon fontos. Mondd el, ha valami bánt! Ha valamit érzel. Ha nem érted a másikat.

Meg kell értened: nem tudja, és nem is fogja kitalálni senki, mit szeretnél. Ez maximum kiskorodban működött, amikor még nem tudtál beszélni, és anyukád próbálta kitalálni a gondolataidat. Sajnos vagy nem, de ezek az idők már elmúltak. Most már anyukád sem fogja kitalálni, mi van a fejedben, de más aztán biztosan nem. Mondd el neki!

3. Hallgass!

Nagyon-nagyon fontos: tanulj meg hallgatni! Hallgasd meg a másikat! Annyiszor elkövetjük azt a hibát, hogy amikor valaki beszél hozzánk, nem arra figyelünk, amit mond, hanem már azon jár az agyunk, mit fogunk válaszolni. Veszekedéskor pláne: a visszavágáson járnak a gondolataink.

Csakhogy közben nem halljuk meg a másikat. Pedig rendkívül meglepő dolgokat tudnak mondani az emberek! Próbáld ki! Ha valakivel beszélsz, vedd figyelmen kívül a saját érzéseidet, gondolataidat, fókuszálj rá száz százalékosan! Arra, hogy ő mit mond, hogyan mondja, milyen szavakat használ, mit akar kifejezni. Nem olyan egyszerű először, mint amilyennek tűnik, kicsit gyakorolni kell, viszont nagyon megéri.

Én teljesen új dolgokat tudtam meg ezzel a módszerrel általam nagyon régen ismert (vagy ismertnek hitt...) emberekről. Amint elkezdtem máshogy beszélni velük, vagy teljesen rájuk fókuszálva meghallgatni őket, lelküknek új mélységei tárultak fel előttem. Figyelj a másikra!

Rengeteg kapcsolat áll vagy bukik azon, hogyan kommunikálunk egymással. A jó hír, hogy tudsz ezen változtatni, csak figyelj jobban arra, hogy pontosan mit mondasz, és hogyan figyelsz a másikra! Próbáld ki, egész biztos, hogy meglepő dolgokat fogsz tapasztalni!

Nyitókép: Shutterstock