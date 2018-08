Szinte pokoli forróság köszöntött ránk idén nyáron is, csakEurópában több százan haltak meg a hőhullám következtében. Már szinte elcsépelt közhely, mégis valós és komoly probléma a globális felmelegedés, mely mindannyiunk életét érinti.

Sokan mutogatnak a gyárakra és multinacionális vállalatokra, a felelősség azonban éppen annyira - ha nem jobban - nyomja a mi vállunkat is. Éppen ezért fontos, hogy odafigyeljünk a környezetünkre, és tudatosabban éljük a mindennapjainkat. Egyszerű tippeket szedtem össze, amikkel te is hozzájárulhatsz a Föld megmentéséhez.

1. Ne, kérlek ne használj szívószálat!

Furcsán hathat a gondolat, miszerint a szívószál használata összefügg a klímaváltozással, a helyzet viszont az, hogy a szívószálak - mint a legtöbb műanyag hulladék - nagy szerepet játszanak az óceánok szennyezésében, ezzel állatfajok százainak az életét veszélyeztetve. Az élővilág nagyon bonyolult rendszert alkot, az iskolából mindannyian emlékszünk a tápláléklánc fogalmára.

Akik szerették a biológiát, azok a táplálékhálózat fogalmával is találkozhattak, sokkal többről van szó annál, minthogy a kis halat megeszi a nagyobb, őt pedig a még nagyobb. Keresztbe-kasul függnek egymás létezésétől az állatok és mikroorganizmusok, ez alól nem képeznek kivételt azok sem, amik a tengerek, ezen keresztül a Föld bonyolult szabályozó rendszereit alkotják. A szívószál helyett javaslom az úgynevezett száj használatát az italfogyasztáshoz, mint a természet sok csodája, ez is tökéletesen működik.

2. A séta jót tesz az alakodnak.

Akkor, csak akkor ülj autóba, ha másképp nem tudod megoldani, hogy eljuss a célodhoz! A tömegközlekedés nem szégyen - én például csak azt használom. Nem beszélve a sétálásról, amivel sok-sok kalóriát égethetsz el, kifejezetten jót tesz a lábaknak, és a popsi formálásához is remek gyakorlat. Sétálás közben szinte meditatív állapotba kerülhetsz, kitisztulnak a gondolataid, ekkor jönnek a legjobb ötletek, jót tesz a léleknek, testnek, agynak és a természetnek egyaránt.

3. Csínján azzal a légkondival!

Senki sem szeret a forró utcáról egy katlanszerű irodába/lakásba betérni, éppen ezért népszerű a légkondicionálás évtizedek óta. Az energiafogyasztása a sok-sok hűtéshez használt gépnek viszont óriási, ezért használjuk szakaszosan, csak bizonyos időközönként! Vetkőzz neki a munkának, ha home office-ban vagy, akkor pedig akár meztelenül is dolgozhatsz. Ezeket a sorokat is pontosan annyi ruhában írom, mint amennyivel megláttam a napvilágot. Na jó, egy fürdőnadrág azért van rajtam.

4. Nem kell hetven fokra felfűteni a lakást!

Tudom, augusztusban furcsa a fűtésről beszélni, de az idő viszont repül, néhány napon belül szeptember lesz, nem sokkal később pedig beköszönt a fűtésszezon. A meleg miatt nem vetkőzhetünk a végtelenségig, hiszen a rétegek száma véges - ruhából viszont szinte bármennyit felvehetünk. Én extrém módszereket követek: van egy kabátom, amit csak alváshoz használok, így teljesen tiszta, és rengeteget spórolok a fűtésen a használatával. Ha ez túlságosan szokatlan, akkor használhatsz pulóvereket is. Arról nem is beszélve, hogy a túlzott fűtés nem is egészséges, árt a szervezetnek.

5. Együnk minél kevesebbet!

Visszatérve a nyárba, ilyenkor nem esik jól sokat enni, ráadásul ez szintén egészségtelen. A szervezetnek komoly megpróbáltatást jelent a meleg, ha még sokat is eszünk, azzal fölöslegesen terheljük. Az élelmiszeriparnak óriási szerepe van a klímaváltozásban, vagyis minél kevesebb ételt veszünk, annál inkább visszaszorul a gyártás hosszú távon. Arról nem is beszélve, hogy egy okosan összeállított fogyókúra szintén jót tesz az alakunknak.

A szokásaink hatnak az óriásvállalatok termelésére, hiszen tőlünk függnek, belőlünk élnek. Minél többen teszünk apró lépéseket, amikkel hozzájárulunk a Föld érzékeny rendszerének helyrebillentéséhez, annál jobbak az esélyeink arra, hogy az unokáink élhető világba szülessenek.

Végezetül egy beszédes adat: 35 fok felett minden egyes fok emelkedés öt százalékkal növeli az aznapi hőség miatt bekövetkezett halálozások számát. Az idei év sorban a harmadik, amikor megdőlnek a mindenkori melegrekordok. Ha ez így megy tovább, akkor nemcsak az idősek életét, de a sajátunkat is veszélyeztetjük. Túl vagyunk már azon, hogy a klímaváltozás unalmas riogatás legyen, már szó szerint a létezésünk forog kockán.

