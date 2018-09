Egy kislány, tele csikk okozta égési sérülésekkel...

Ma Magyarországon kb. 20 000 olyan gyerek él, akiket a hatóságoknak kellett kiemelniük a családjukból. A leggyakrabban ezt a hatóság kezdeményezi - ám azt kevesen tudják, hogy bizonyos esetekben maga a gyermek kéri, hogy ne kelljen tovább a saját családjával élnie.

"Legyen a neved Láki!" - rikkantotta ünnepélyesen a kislány, és magához ölelte a kutyát. Pedig a kis foxi pont minden volt, csak nem szerencsés: az egyik lábára sántított, büdös volt, és már hetek óta az utcákon barangolt. Ráadásul a jelek szerint többször is csúnyán megverték. Mária azonban - vagy, ahogy magát nevezte, Méri - rögtön szívébe zárta a kis kóbort.

Mária sosem szerette a nevét. Főleg, amikor tizenhárom évesen megtudta a jelentését: keserűség, vagy csepp a tengerben... Egyik sem volt túl szívderítő. Akkortól kezdte magát Mérinek nevezni - hiszen az olyan menő és csillogó.

Méri gyorsan körbepásztázta a parkot, hátha talál néhány galambetetés után hátrahagyott falatot, amit Lákinak adhat. Nem is tévedett: új kedvence boldogan majszolni kezdett egy kiflivéget.

"Jól van, egyél csak, nem sajnálom tőled!" - szeretgette meg Méri a kutyát, aki akaratlanul is megmorogta, amikor a lány sánta lábához ért. Méri elkapta a kezét, és ráhúzta a csikkekkel összeégetett karjára a pulóverét. "Neked is fáj, nekem is fáj..." - mondta félhangosan. "Sorstársak vagyunk."

A kora őszi este úgy lopakodott oda hozzá, mint annak idején a nevelőapja - alattomosan és váratlanul, nem kímélve őt. Elhessegette magától a rátörő emlékeket, és felegyenesedett. "Fázom, induljunk!" - nézett körbe, mint aki nem tudja, merre is lakik. Tudta jól. És azt is, hogy nem akar hazamenni.

Láki hűségesen követte őt a hegyi utcákon. Felkapaszkodtak a meredek lépcsőn, majd Méri belépett a félig nyitott kiskapun. A gyerekotthon gondnoka épp végzett az aranyszínű falevelek seprésével. "Segíthetek, kislány?" - kérdezte, mert rögtön tudta, hogy nem odavalósi. "Igen. Itt maradhatok?"

Haizer Tímea novellája

"A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító saját családi környezetében történő nevelkedéshez.

A gyermeknek joga van emberi méltósága tiszteletben tartásához, a bántalmazással - fizikai, szexuális vagy lelki erőszakkal -, az elhanyagolással és az információs ártalommal szembeni védelemhez.

A gyermek nem vethető alá kínzásnak, testi fenyítésnek és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetésnek, illetve bánásmódnak.

A gyermeknek joga van ahhoz, hogy a védelme érdekében eljáró szakemberek - különösen a gyermek bántalmazásának felismerése és megszüntetése érdekében - egységes elvek és módszertan alkalmazásával járjanak el."

(Részlet a több mint két évtizede hatályba lépett, 1997. XXXI. – gyermekvédelmi – törvény "Gyermeki jogok" című fejezetéből)

Családban nevelkedjen, vagy emeljék ki onnan? Mikor, ki, milyen alapon hozza meg ezt a döntést? Mi a gyermek érdeke? Mi a szülők joga? És a szakembereké? A gyermekvédelmi törvény több mint két évtizede született...

