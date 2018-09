Ha rendszeresen szexeltek, akkor biztos, hogy rendben is van a szexuális életetek. Az együttlétek mennyisége már garancia a jó kapcsolatra. Vagyis...

Tamás szexuális élete rendben van.

- És mi a helyzet otthon? Minden rendben van? 10 év házasság után ti egyáltalán még szexeltek?

- Persze, minden teljesen okés! Hogyne szexelnénk?! Hülye vagy? Az a kapcsolat alapja! Nálunk még most is fixen megvan legalább a heti két szex.

- Na, az király. Én el sem tudom képzelni, milyen lehet ennyi ideig csak egy nővel lefeküdni.

- Sokkal egyszerűbb, mintha állandóan váltogatnád a partnereidet. Érted, már tudod, mit szeret, mi fér bele nála. Nincs bénázás meg tabuk. Rutinból a csúcsra tudod juttatni.

- Na, látod, ez az. Ez a rutin dolog olyan szarul hangzik.

- Jó, hát persze benne van, hogy évek után már nem hat minden együttlét az újdonság varázsával, de valamit valamiért. Nekem a biztonság fontosabb. Meg például veled ellentétben nekem nincs olyan, hogy fél évig koplalnom kell, mert épp nem jön össze egy csaj se.

- Az az időszak a vadászatról szól. Tudod, kis flörtök, összekacsintások, udvarolgatás. És amikor összejön egy csaj, akkor olyan, mintha felállnék a dobogó legfelső fokára. Amikor eljutunk arra a pontra, hogy ő is akarja, és látom, hogy odáig van tőlem, akkor azt érzem, hogy azért még jó pasi vagyok.

- Ez mondjuk, azért nekem is hiányzik. Mert Évin azért már rég nem látom azt a lelkesedést, ami kezdetben volt. Pedig ő is kezdeményez. Már ha kezdeményezésnek lehet nevezni azt, hogy meztelenül jön be a hálószobába.

- Olyan, mint a döglött hal, mi?

- Neeem, azért nem. Csak úgy más az egész. Nincsenek ilyen nagy egymásnak esések. Sosem látom azt rajta, hogy húúú, de be van indulva rám. Nem néz rám olyan csillogó szemekkel. Szóval, érted!?

- Aha, az kellene neked, hogy egy kis huszonéves csajnak remegjen a lába, és nedves legyen a bugyija csak attól, ha megcsókolod. Világos!

- Nekem az is elég lenne, ha azt érezném, hogy ő is úgy vágyik rám, mint én rá. Érted, azért elmúltam 40, és nem vagyok egy pacal. Sok nő örülne, ha ilyen férje lenne. Nála meg azt érzem, hogy csak teljesíti a házastársi kötelességét. Ami persze szép tőle, mert sok nő tudod, milyen... Sok pasinak úgy kell kikönyörögni vagy kialkudozni egy szexet. De azért nem szeretek kötelesség lenni. Ez milyen már?

- Értelek haver, értelek...

Évi szexuális élete rendben van.

- Évi, te nem akarsz venni ilyen yoni egget? Az egyik barátnőm árulja, állítólag csodákra képes!

- Az meg mi a fene?

- Hát ilyen tojás alakú kövecske, amivel a puncid izmait tudod erősíteni. Olyan, mint a gésagolyó, csak jobban néz ki. Tamás biztos örülne neki!

- Hát szerintem neki így sincs oka panaszra.

- Nem is ezt mondtam, csak tudod, mindig lehet egy kis extrát belevinni a dologba.

- Értem én, de ez miért mindig a nők dolga? Ők miért nem vesznek, mit tudom én, farokerősítőt? Habár mondjuk, jobb lenne, ha valami érzelemfokozót szednének.

- Van valami baj köztetek?

- Ja, nem. Amúgy minden tök jó.

- De a szexben is?

- Igen, az is rendben van.

- A szex nem lehet rendben, a ruhás szekrényed, na, az lehet rendben.

- Most mire vagy kíváncsi? Rendszeres szexuális életünk van, nem vagyok bepókhálósodva. Ez megnyugtat?

- Hát, ha neked ez jó, akkor nekem is.

- Tényleg nincs okom panaszra. Tomi hűséges, odafigyel rám meg minden. Csak...

- Csak mi?

- Nem tudom. Nekem sokszor nincs kedvem lefeküdni vele. De miért is lenne? Egész nap távol vagyunk egymástól, aztán amikor este találkozunk, megvacsorázunk, megfürdünk, és akkor utána így a semmitől be kéne, hogy induljak? Ő pedig elvárja, hogy meglegyen a heti adag. Mert ha véletlenül kimarad, akkor látom, hogy duzzog, haragszik, minden kis hülyeség miatt beszól.

- Mondjuk, nem csak azért kellene lefeküdnöd vele, hogy ne legyen veled bunkó...

- Azért nem csak ez az oka! Mert egyébként jó vele. Csak nálam a szex nem akkor kezdődik, amikor a hálószobába lépünk. Nem tudok egyik pillanatról a másikra szexistennővé változni. Elmeséli, hogy mi volt a munkában, hogy megint köcsög volt a főnöke, és a következő percben meg már szexelünk.

- Vegyél neki egy könyvet az előjátékról!

- Jaj, nem az a baj! Én azt sem szeretem csak úgy "hidegen" elkezdeni. Ez nem csak a testről szól. Hanem, hogy ráhangolódjunk az együttlétre. Ha fejben tök máshol vagyok, akkor hiába kezd el simogatni. Időbe telik, mire oda tudok koncentrálni, és kábé mire idáig eljutok, már a szex felénél tartunk. És persze utána már jó, csak ettől az egész olyan erőltetett lesz. Nem pedig magával ragadó.

- Igen, én is tudom, miről beszélsz...

