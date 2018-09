Férfivélemény: 15 ok, ami miatt sosem leszek Igazi Férfi...

Manapság mindenki hiányolja az igazi férfiakat. Nemcsak a nők, hanem a pasik is. De honnan a francból tudhatja egy hímnemű, hogy mit is jelent ez valójában? Milyen elvárásoknak kellene megfelelnie?

32 éves férfi(?) vagyok. Van rendes állásom, építem a karrierem, hűséges, házas ember vagyok. Van egy kislányom, jogsim, be tudok kötni egy csillárt, felrakni egy polcot, és még az IKEA szekrények összeszerelése sem okoz gondot! Sőt, ha kell, még egy hűtőt is fel tudok cipelni a harmadikra. Akár egyedül is. Ez így elég? Korántsem...

Mert mindegy, mit csinálsz, mindig lesznek olyanok, akik a fejedre olvassák, hogy mi az a tényező, ami kizárja, hogy IGAZI férfi legyél.

Például:

Ha van hajad.

Mert ez azt jelenti, hogy piperkőc kis majom vagy. A nullás gépnél több nem kell egy férfinak...

Ha nincs hajad.

Akkor csak egy kopasz tahó vagy. Az az agyatlan biztonsági őr típus. Seggig érő homlokú igénytelen. Semmi stílusod nincs?

Ha nem edzel.

Pumpacső karú, kicombosodott vízisikló vagy. Hát tiszta szégyen, hogy jók rád a csajod ruhái! A szüleid hogy fogadták, hogy fiút vártak, és lány lettél?

Ha edzeni jársz.

Igazi díszköcsög vagy! Pózolsz minden tükörben, mi? Kokszos hülye, felfújt lufi. Erre pazarlod el az időt, ahelyett, hogy az eszedet palléroznád, vagy a családoddal lennél. Egoista rohadék vagy! Az igazi férfi cementes zsákok cipelésétől és favágástól lesz erős! Az az igazi izom!

Ha kétkezi munkás vagy.

A mai világban ki megy el szakmunkás suliba? Az, aki sík hülye. Semmi másra nem voltál jó, csak erre. Hát gratulálok.

Ha szellemi munkás vagy.

Aki egész nap az irodában lógatja a lábát, kávézgat, fűzi a csajokat, az ne pofázzon arról, hogy keményen dolgozik! Valami himihumi diplomával. Kezébe kéne adni egy flexet, és akkor meg bámulna, mint hal a szatyorban.

Ha szakállad van.

Ma csak azok növesztenek szakállat, akik divatozó hipszter köcsögök. Minek képzeled magad, Gróf Széchenyinek? Mert nem vagy az, csak egy bozótos képű lúzer!

Ha nincs szakállad.

Van egy szavunk azokra a férfiakra, akiknek nincs szakálluk: NŐ. Minden reggel fényesre polírozod a kis pofikádat, mi? A szemöldöködet is szeded, meg a lábadat is borotválod, igaz? Férfiak szégyene...

Ha hűséges vagy.

Egy férfit hajt a vadászösztön. Az nem normális, ha egy pasi nem akar minden nőt megdugni! Annak csakis az lehet az oka, hogy nem áll fel neki, vagy nagyon kicsi a szerszáma... Úgy persze könnyű. Akkor elég neki, ha egy nő előtt égeti magát a szerencsétlen.

Ha hűtlen vagy.

Egy igazi férfinak elvei vannak. Ha valakinek hűséget ígért, azt minden körülmények között be is tartja. Egyébként csak egy gerinctelen, ösztönvezérelt kis féreg.

Ha vannak érzéseid.

Egy pasi kemény, mint a kőszikla. Szilárdan áll, mint egy ezer éves tölgy. Nem hajlik meg, nem törik meg, nem köt kompromisszumot, nem ejt foglyokat, könnyeket meg aztán végképp nem. Ha elkezdesz az érzéseidről beszélni, akkor a következő lépés az lesz, hogy tampont veszel.

Ha nincsenek érzéseid.

Egy igazi, magabiztos férfi nem fél felvállalni az érzelmeit, mert tudja, hogy ettől nem lesz gyenge. Nem attól vagy erős, hogy semmi sem érint meg, hanem, hogy a legnagyobb nehézségek közepette is talpon tudsz maradni. Aki ezt nem fogja fel, az nagyon kompenzálni akar valamit...

Ha házias vagy.

Öregem, te egy igazi papucs vagy. Csicskáztat otthon az asszony. Csettint egyet, te meg ugrasz. Milyen dolog már ez? A férfi csak ne takarítson, ne főzzön! Az a nő dolga! Te dolgozzál szépen, és hozd haza a pénzt! Komolyan, a tökeidet hol hagytad? A felmosó vödörben?

Ha nem házias.

Olyan tuskó vagy, hogy fát lehetne hasogatni a fejeden! A párod is dolgozik, kihajtja a belét, és utána még elvárod tőle, hogy mossa a koszos gatyáidat is? Kijárna neked egy emberes tasli, ha már anyád nem képelt fel idejében.

Ha női magazinnál dolgozol.

Képes vagy megérteni a nők gondolatait, érzéseit, elfogadni, hogy nekik is igazuk lehet, és azt gondolod, hogy a nők is pont ugyanannyit érnek, mint a pasik? Akkor te nem lehetsz igazi férfi, csak egy szakállas femipicsa!

...Pedig azt hittem, pont ez a tulajdonságom segített eddig abban, hogy normális, jó csajokat tudjak megismerni. És hogy emiatt pozitív kép alakuljon ki bennem róluk. Lehet, mégis rosszul csinálok valamit?

Nyitókép: Shutterstock