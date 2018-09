Eljött idén is a szeptember - ha máshonnan nem, hát a Facebook üzenőfalamról tutira értesültem erről. Ugyanis mindenki, akinek gyereke van, sorra posztolta ki az óvodába és iskolába indulós képeket a lurkókról.

Össze is szorult a szívem, amikor egy "Schoolbag in hand, she leaves home in the early morning" kezdetű bejegyzést láttam az unokahúgom kislányáról. Hármat pislogok, és nálunk is ez következik - gondoltam. Pedig itt még csak a bölcsis beszoktatás van műsoron...

Utólag átgondolva annyit tudok mondani erről, amit apukám szokott reagálni az elképzeléseimre: "Álmodj, királylány!" Én ugyanis meg voltam róla győződve, hogy nem lesz itt semmi gond, kérem. Az én kislányom úgy otthagy a játszótéren, mintha ott sem lennék. Plusz folyamatosan mindenféle gyerek közösségekbe jártunk, így tök szociális a kicsi. És ezt hirdettem is fennhangon mindenhol. És nem értettem, hogy miért intéznek el a legtöbben egy legyintéssel vagy mosollyal...

Aztán eljött az első és a második nap. Először csak egy órát voltunk a bölcsődében együtt, majd a második napon már ott is kellett hagynom a kislányomat kb. másfél órára. Minden rendben is ment. Igazából picit meg is sértődtem, pityeregtem is, hogy a gyermek egy "Szia anya" integetéssel elintézte az elválásunkat...

A harmadik napon már 11-re mentem érte, a negyediken pedig délre. Ezek a napok viszont már keservesek voltak... mindkettőnknek. Valószínűleg ekkor ébredt rá, hogy ide nem csak úgy eljöttünk játszani, hanem bizony ide mindennap jönni kell. És ez már nem tetszett. Jött a sírás, a rúgkapálás, az "Anya, gyereee!!!", amikor átadtam a gondozónője kezébe. És ez így is ment majd egy hétig.

A maximum idő, amíg nem sírt, 5 perc volt. Aztán kezdte elölről... A végén már ott tartottam, hogy egész nap csak önostoroztam, mert talán nem kellett volna visszatérnem dolgozni a beszoktatás előtt. És elkezdtem fontolgatni: lehet, hogy újra otthon kell maradnom, mert ez nem fog menni...

Aztán jött a nagy áttörés. A nyolcadik napon már nem hallottam három házzal arrébbról, ahogy keservesen sír, amikor odaértem. Biztosan alszik - gondoltam. De nem. Békésen játszott egy kisvonattal. Az érkezésem előtt ugyanis az egyik óvodás kisfiú odament hozzá, adott neki egy puszit, hogy megvigasztalja, kézen fogta, majd elvitte játszani. És onnantól kezdve a kislányom tök jól elvan - köszönhetően a kedves, odaadó gondozónőknek, a családias környezetnek és a többi kisgyereknek. És persze saját magának.

Azért a reggeli elváláskor még van egy kis sírás, de gondolom, előbb-utóbb ez is elmarad majd. Már nem aggódom rajta, mert rájöttem, hogy hiába is stresszelnék, úgyis a saját tempójában oldódik majd fel teljesen. Úgy érzem, hogy én amit tudtam, megtettem, hogy megkönnyítsem számára ezt a folyamatot:

kezdés előtt sokat meséltem neki a bölcsiről

próbából a nyár folyamán töltöttünk időt külön is

igyekeztem minőségi elfoglaltságokat beütemezni minden napra

Persze ez még így is nehéz, hiszen mégiscsak egy elválási folyamatról van szó, és nem szabad siettetni. Azt pedig egy életre megtanultam, hogy a gyerekem nevelésével kapcsolatban semmit ne vegyek biztosra, mert totál fölösleges. A lényeg, hogy szeretettel és türelemmel legyünk, és akkor minden a lehető legjobban fog alakulni.

Nyitókép: Shutterstock