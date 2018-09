Szexi pasik dagi feleséggel - a "kövér" Palvin Barbi eset margójára

Nemrég robbant az interneten, hogy az egyik tévés vetélkedő szereplőnője "lekövérezte" Palvin Barbit.A műsorszerkesztők jó érzékkel nem vágták ki a jelenetet, hiszen a szupermodell neve minden idők egyik kedvenc témájával, a "kövérezéssel" tálalva tuti kattintás a böngészőktől.

Ez így is lett, pörögtek a megosztások, és beindult a szokásos sárdobálás. Bevallom, ha időm engedi, van bennem annyi perverzió, hogy az ilyesmi témák alatt átfutom a hozzászólásokat. Nem tehetek róla: egyszerre elborzaszt és megbabonáz az emberi hülyeség.

A kommentelők most is tették a "dolgukat", és a történet minden szereplője megkapta a magáét. Egyedül Palvin Barbi dietetikusa nem írta meg, hogy a modell testzsír százaléka a normál tartomány alsó felében van, ezért minden észérvet nélkülözött a "vita" - de ilyenkor nem is a tudomány, hanem érzések és értékrendek háborújáról van szó.

Hiába írunk 2018-at, hiába ajnározza a divatvilág évek óta a szabálytalanságot, hiába vannak tele a kifutók plus size lányokkal, a "vékony női test" kultusza megingathatatlan. És annak ellenére, hogy a "kövérség" teljesen mást jelent a kórházakban, az ügynökségeknél és a nép egyszerű gyermekének, a médiában a "kövér nő" a legdurvább címkék egyike.

Engedjük most el a magyar modellt, hiszen Barbinál sem ovosi, sem esztitikai értelemben nincs szó ilyesmiről. Viszont az összes bulvármagazin köszörüli a nyelvét Pierce Brosnan feleségén, Keely Shaye-en, aki a házasságuk 17 éve alatt valóban zsírpárnák közé csomagolta lánykori alakját.

Ha az urának újabb filmbemutatója van, vagy tengerpartra mennek, Keely lélekben készülhet a vonalait ócsároló cikkekre. Hiszen ő a kedvenc témája a zörgő csontokra felesküdött kommentelőknek a világhálón. Persze nem kell, hogy Keely bárkinek is tetsszen - hiszen már a lábai előtt hever egy James Bond, ki vágyhat ennél többre?

Viszont az, hogy a teste miatt megkérdőjelezik házassága boldogságát, kicsit erős. És egyenesen felháborító, hogy Pierce Brosnannek - nyilván idióta újságírói kérdésekre - már többször magyarázkodnia kellett, miért is szerelmes "kövér" feleségébe!

Csak azért, mert Keely Shaye teltebb, mint a mai szépségideál, már nem is lehet érzéki, vicces, tartalmas nő, nagyszerű társ, szuper szerető, jó barát? Egy túlsúlyos nő már nem méltó arra, hogy Brosnan státuszú pasi imádja?

Persze az igényesség fontos. Ha az év minden napján pecsétes, XL-es pólóban várod haza a párodat, miközben jókat böfögsz, és a testi mellett a szellemi leépülésed is teljes gőzre kapcsol, akkor ne csodálkozz, ha a szerelmetek tüze kialudni készül. De néhány új hurkácska vagy szélesebb popsi önmagában még nem a trehányságot jelenti. Ha felszedsz pár kilót, az először rád és az orvosodra tartozik - a szerelmed véleménye minderről meg csakis rátok.

A Brosnan házaspár tagjai emberek, az ő testükön is nyomot hagy a múló idő - na és? Inkább arról szóljon a fáma, miért is lobog köztük még mindig a szerelem - és biztos nem azért, mert Keely csak egy "jó test" férje életében.

"Imádom az életkedvét, a szenvedélyét - mondta még évekkel ezelőtt Brosnan a feleségéről - Olyan ereje van, ami nélkül nem tudnék élni. Ha rám néz, egyszerűen elgyengülök." Hát ez az a bizonyos nőiesség, ami nem kilókban mérhető. Nem is a hasprésen készül, viszont az igazi férfi repül rá, mint darázs a kint felejtett felvágottra.

Hölgyek, vékonyak és ducik egyaránt: tessék ezt Keely Shaye után csinálni! - Hátha akad még néhány facér Pierce Brosnan!

