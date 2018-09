Épp a napokban fejeztem be egy nyolchetes mindfulness tréninget. Nem világosodtam meg. Nem kezdem jógával és zöld turmixszal a napomat. Nem mormolok mantrákat két míting között. Nem lettem birkatürelmű, hurráoptimista, az egész világot rózsaszínben látó nőszemély.

De sokkal kevesebbet rágódom hülyeségeken, eltűntek belőlem a pánikgondolatok, és türelmesebb lettem - nemcsak magammal, hanem másokkal is. Ezt mind - és még sok mást - köszönhetek a tudatos jelenlét módszerének. Összeválogattam nektek a legfontosabb pilléreit.

Meditálni mindenki tud!

Korábban úgy gondoltam, hogy a nyüzsgő-zizegő habitusommal képtelen lennék lecsendesíteni az elmémet. Az MBCT-program (Mindfulness Based Cognitive Therapy) segített igazából megérteni a meditáció lényegét. Nem az a feladat, hogy minden erőmet bevetve elérjem a totális ellazulást, hanem, hogy kíváncsian észleljek minden bennem és körülöttem zajló történést. Anélkül, hogy meg akarnám változtatni ezeket, elfogadom őket olyannak, amilyenek.

Én nem a gondolataim vagyok...

Sokáig küzdöttem pánikbetegséggel, így pontosan tudom, milyen érzés, amikor egyik ijesztő gondolat jön a másik után. Akár a legegyszerűbb helyzetekben, például a villamoson. Az egyik legnagyobb tanítás, amit a mindfulness tréningtől kaptam, hogy ezekkel nem szabad azonosítani magam. A fejemben lévő dolgok - még azok is, amik annyira valóságosnak látszanak - nem többek puszta "terméknél".

Az elmém portékái egy virtuális áruházban. Időbe telt, amíg ezt teljesen megértettem. Azóta viszont igyekszem emlékeztetni magamat arra, hogy a gondolatok nem az ellenfeleim - ezért megengedem, hogy velem legyenek. Vagy egyszerűen nem foglalkozom velük, miután felmerültek.

Minél inkább képes vagyok a jelenben lenni, annál boldogabb leszek.

Korábban soha nem tudtam megélni a pillanatot, mindig elrontottam a saját örömömet mindenféle tagadással és kételkedéssel. Mostanra azonban tudatosabb lettem, tisztábban látom a történéseket, és már nem félek a negatív gondolatoktól. Persze tudom, hogy sokat kell még gyakorolnom, és vannak feladatok, amik nehezebben mennek (például a mobiltelefon-függőségem legyőzése), de elszánt és kitartó vagyok. A boldogságom a tét.

Dr. Nyitray Kornélia orvos, az MMKE (Magyar Mindfulness és Kontemplatív Egyesület) alapító és elnökségi tagja szerint ma már ​egyre többen élvezik a mindfulness áldásos hatásait. Ugyanakkor még mindig számos tévhit él a köztudatban, ami sokakat visszariaszt a kipróbálásától.

A három leggyakoribb félreértés, amivel munkája során találkozott:

1. A mindfulness egy stresszcsökkentő relaxációs módszer.

Ez nem azt jelenti, hogy garantáltan megnyugtat és ellazít. Hiszen a stressz hozzátartozik a mindennapokhoz. A módszer hatása inkább abban rejlik, hogy rugalmasabbá teszi az elme befogadóképességét a nehezebb élményekre is, így erősítve a lelki ellenálló képességet.

2. A gyakorláshoz rengeteg idő és nyugodt környezet kell.

Valójában a rendszeres, csupán napi 10 perces meditáció is már kimutathatóan jótékony hatású. Mindemellett azzal is növelheted a tudatosságodat, ha teljesen jelen vagy azokban a dolgokban, amiket egyébként is teszel: figyelsz rá, mit érzel a zuhany alatt, fogmosás, sétálás közben, mit mond a másik ember stb. A lényeg, hogy elfogadó, kíváncsi attitűddel fordulj az élményeid felé, legyenek azok akár kellemesek, akár kellemetlenek.

3. A meditáció arra való, hogy teljesen kiürítsd a fejedet.

A tudatot képtelenség kiüríteni, az emberi agy, mint egy számítógépes program, folyamatosan visszajátssza, felülvizsgálja és tárolja az adatokat. Mit tehetsz akkor, és miről szól a meditáció? Íme, egy analógia: bizonyára veled is megesik néha, hogy elveszted a fonalat olvasás közben. Mit teszel ilyenkor? Visszalapozol, és megkeresed, hol terelődött el a figyelmed, aztán onnan újrakezded az olvasást.

Pontosan ugyanez a teendő meditálás során is. Nem radírozod ki a gondolatokat az elmédből, hanem eldöntöd, hogy az ott felbukkanó tartalmak közül mire irányítod a figyelmedet, és mindig oda térsz vissza. Az egyik pillanatban tudatában vagy, hogy elkalandoztál, a következőben pedig tudatában vagy pl. a lélegzetednek. Ez a mindfulness.

