Mert már válni is menőn kell! Értsd: mindent megbeszélve, együttműködve, asszertívan, a gyerek/ek szempontját mindig szem előtt tartva, harag és gyűlölet nélkül. "Csak" ennyi!

És ezt 0/24-ben kell csinálni! Ha nem megy, akkor szar ember vagy. Nem elég, hogy nem voltál képes egyben tartani a házasságodat - hiszen mindössze csak annyit kellett volna tennetek, hogy egymást szeretitek -, de még válni sem tudsz?! Ilyenekkel nyomasztanak...

Azt gondolom, hogy válni és válás után együttműködni a világ legnehezebb dolga. Mindenkinek béke Nobel-díjat adnék, aki ezt csinálja.

Miért?

Amikor megérik egy párban a gondolat, hogy elválnak, addigra már hónapok/évek óta csak távolodnak egymástól. Már túl vannak egy rakás tisztázó beszélgetésen, vádaskodáson, ordítozáson, síráson, és éjszakába nyúló befejezhetetlen vitákon. Ezután megállapítják, hogy nekik ez már nem megy. Nem tudnak együttműködni. Nem egy irányba haladnak. Teljesen máshogy képzelik a közös életüket. Meg a gyereknevelést. És úgy mindent. Szóval, akkor inkább külön.

A jogszabály válás után is lehetőséget ad arra, hogy a szülők közös felügyelet mellett neveljék kiskorú gyermeküket/gyermekeiket. Vagyis mindketten beleszólhatnak mindenbe, ami a gyerekkel kapcsolatos - akár a szakkör választásba, vagy a délutáni programba. És itt van a kutya elásva!

Hiszen azzal a személlyel kell továbbra is közösen dönteni, akivel azért váltatok külön, mert nem tudtok együttműködni! Ezt kell megoldani és menedzselni. Minden egyes nap!

Ez a legjobb türelemfejlesztő tréning. Mert kénytelen vagy, és muszáj. Mert közösen kell, hogy döntsetek. Pár év csak, és elmúlnak a sérelmek: már nem ugrik senki a másiknak egy-egy szó miatt, sőt, már az indulatok is elmúlnak. Vagy inkább mindenki megtanulja, hogyan kell kezelni őket. Nem kimutatni az érzelmeket, mert azok úgysem viszik előbbre az ügyet. Meg kell tanulni kizárólag a lényegre koncentrálni.

Az kimondottan furcsa, hogy már semmi közötök egymáshoz, így amikor felhívod, köszönés után egyből megkérdezed, hogy zavarsz-e. Amíg a párja vagy, tudod, hogy nem zavarod, válás után meg azt, hogy mindig zavarod. Mintha egy ügyfélszolgálatos lennél.

Így múlik el a világ dicsősége! Így leszel szerelmes bolondból egy jogi kapcsolatban élő ember, majd egyedülálló szülő - intenzív telefonos együttműködésben az életedből soha el nem tűnő ex-szel.Senki nem így tervezi. Váláskor azt szeretnénk, hogy a másikkal soha többé ne kelljen találkozni, beszélni - vagy legalább egy darabig.

De ha van gyereketek, akkor ez nem fog menni, akármit is teszel. Aztán megküzdesz a feladattal, és megtanultok együttműködni. És majd lehet menősködni: hogy mi ezt is megoldottuk együtt - a válás ellenére -, meg hogy azt is meg tudtuk beszélni. A rosszra meg nem emlékszünk, természetesen.

Ne hagyd magad nyomasztani!

Ne emészd magad azért, mert tönkrement a házasságod, ez nem kudarc! Egyszerűen annyi csak, hogy kiderült: nem tudtok egyformán változni, így mindkettőtöknek más lesz a fontos. Azt is el kell tudni fogadni, hogy a legjobb tudásod ellenére is lehet, hogy a gyerekednek rosszat teszel egy válással. Nem direkt, hanem azért, mert nem tudtál más döntést hozni. Nem kell hibátlannak lenni, emberek vagyunk, tévedünk.

Aztán "bűnhődünk" miatta. Na, ez a válás utáni kötelező együttműködés!

SHE.HU Kibeszélő! Neked mi a véleményed erről a cikkről? Egyetértesz vele, vagy teljesen máshogy látod? Katt Neked mi a véleményed erről a cikkről? Egyetértesz vele, vagy teljesen máshogy látod? Katt IDE , és mondd el nekünk!

Nyitókép: Shutterstock