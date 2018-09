Vége a strandszezonnak. Túl vagyunk a fürdőzésen, lecsekkoltuk egymás bikini testét, megvolt a "vizuális környezetszennyezés" és a "fogadjatok el, mert így szeretem magam".

Véleményt alkottunk egymás narancsbőréről, kockahasáról és gyakorlatilag mindenről, ami a strandon nem a strandolásról szól. Gondoltam, én is beszállok végre a buliba, és megszólalok azok nevében, akik eddig nem mertek szólni - se be, se vissza.

Vékony vagyok, és nem szégyellem. Tudom! Higgyétek el, tudom, hogy össze-vissza kellene szégyellnem magam, mert nem 36-os a nadrág méretem, meg hát az igazi nő 70 kiló fölött kezdődik. Én meg csak egy vattát zabáló anorexiás kis csonti vagyok.

Hol vagyok én a NŐ-től? Meg ugye csak a kutyák játszanak csontokkal, férfiak előtt meg nehogy megjelenjek bikiniben, mert ahogy meglátják a bordáimat, még véletlenül rosszul lesznek. Szegény párák. Lehet ki kéne már mászni a bulimiából is...

Vagy sosem voltam benne?

Talán sosem sanyargattam magam? Az nem lehet, hogy minden különösebb ok nélkül vagyok ilyen? Nem! Olyan nincs! Mert minden vékony lány: 1. Anorexiás. 2. Bulimiás. 3. Halálra edzi magát. És ezt mindenki a tudtunkra is adja. A testvér, a szülő, a barát, a boltos néni. Röhögve. Mert ez tényleg rohadt vicces, meg amúgy is, most ez a divat.

Az nem tudom, hogy eljut-e az agyatokig, hogy az anorexia és a bulimia betegség. Igazából soha nem értettem, hogy miért mondják bárkinek is ezt poénból. Gondolom, ha látsz valakinek egy sebet a kezén, nem mész oda, és mondod neki, hogy "Haha, cukorbeteg, haha!" Ugye, mennyire abszurd? Hát nekem az anorexiázás is az.

Akkor mitől vagyok vékony?

Én naponta többször eszem, nem rohanok a fürdőbe a marhapöri után, és alig mozgok (mondjuk, ezen igyekszem változtatni). És mégis vékony vagyok. Pff. Kövezzetek meg! Örülök, hogy a telt embereket elfogadják, és kevésbé dívik a modellek éheztetése, de semmi okát nem látom annak, hogy minket cseszegessetek! Miért vagyok rossz, miért vagyok anorexiás, miért vagyok undorító, és miért nem vagyok nő?

Betegség miatt nem lehet valaki vékony?

Ha már meg lehet hízni betegségtől, nyilván le is lehet fogyni. Nem? Legalábbis én azt gondolom. Szóljatok, ha nem így van! Mindig ezzel védik a túlsúlyos (nem normális alkatú, nem telt, hanem túlsúlyos!) embereket. "Lehet, hogy hormonális baja van", "Biztos pajzsmirigy" stb. A vékonyakat meg lazán leanorexiásozzák. Kész kabaré. Azt gondolom, nem kell sorolni azokat a betegségeket, amitől jó pár kiló leszalad az emberről. Mégis ez valahogy kimarad a látóteretekből. Ez bizony csak genetika...

Vannak olyanok, akiknek tényleg ilyen az alkatuk. És egy percig se gondoljátok, hogy jó, ha valaki nem tud hízni! Azt gondoljátok, több erőfeszítés lefogyni, mint meghízni - pedig ez nem így van. Egy vékony embernél jön egy influenza, egy megfázás, és ugyanúgy leszalad róla pár kiló, mint a teltebb társaiknál. Csakhogy náluk nem nagyon van miből.

Ja, és hogy néz ki a hízókúra? Mert bizony olyan is van. Úgy, hogy minden alkalommal gyomorfájásig eszed magad, szedsz egy csomó tápot, étrendkiegészítőt, ami talán segít abban, hogy valami meg is maradjon rajtad. Nagy nehezen felszedsz 2 kilót, és boldog vagy. Mert az vagy! Aztán jön a főnököd a hülyeségeivel, és hipp-hopp, már le is szaladt 3 kiló. Állsz a mérlegen, és nem akarod elhinni, hogy ezért fáradoztál, és kínoztad magad...

Szóval, legközelebb, mielőtt beszólsz egy vékony embernek, kérlek, gondold át ezeket! Köszi!

Laky Szintia

Nyitókép: Shutterstock