Ma, amikor a legtöbb divatmárka szinte hetente/kéthetente dob új, trendi kollekciót a piacra, bizonyára nehéz ellenállni a vásárlás csábításának. De egyre fontosabb - főleg, ha nemcsak a pénztárcád tartalmára, hanem a bolygóra is vigyázol...

Óvd magad az impulzusvásárlástól!

Ha ellen tudsz állni az impulzusvásárlásnak, azzal nemcsak nagyon sok pénzt tudsz megtakarítani, de a környezetet is óvod. A legtöbben ugyanis az ilyen hirtelen vásárlásokat bánják meg, melynek következtében a ruhadarab vagy a szekrény alján, vagy a kukában landol. Felmérések szerint az emberek 70 százalékban a helyszínen döntenek, és nem előre megtervezetten vásárolnak. Ez pedig hatalmas számadat. Állítólag az angol háztartásokban van a legtöbb felesleges holmi, de garantálom, hogy mi, magyarok is élen járunk.

A hazai összes kommunális hulladékmennyiség 4-5%-át textilhulladék teszi ki. A hírek szerint csak az USA-ban évente 13 millió tonna textilhulladék keletkezik. És ez a mennyiség folyamatosan növekszik. Az egyik legjobb megoldás a megelőzés, vagyis az, ha nem vásárolunk feleslegesen.

Fésüld át a szekrényt vásárlás előtt - mérd fel az igényeidet!

Időigényes? Az, de hidd el, megéri. Túl sok a cuccod? Épp ideje átválogatni. Jó 20 éve, minden félévben kitúrom a szekrényt, és átnézem a saját kollekciómat - persze, legjobb, ha ezt azelőtt eljátszod, hogy elindulnál vásárolni.

Készülj fel a saját gardróbodból! Írj listát, hogy mire van szükséged! Így sokkal kevesebb pénz megy el feleslegesen (nálam bevált), és végül kevesebb a kukába (így pedig tisztább lesz a lelkiismereted).

Ami nem kell, azt selejtezd, de felelősen dobd ki: adomány, ruhás konténer, eladás vagy csere formájában! Persze, opció lehet a textilhulladék szelektív gyűjtése is, ami bizonyos hírek szerint 2025-től már hazánkban is kötelező lesz.

Válassz természetes anyagokat!

Mióta a csapból is az folyik, hogy tele van minden mikro-műanyag szemcsékkel, ez még fontosabb - mert mosás közben a ruhákból is kioldódnak. Válts inkább a természetes szálakból készült, műanyagmentes - vagy műanyagban szegény - textíliákra, mert jobban szellőznek, jobb a bőrnek és a környezetnek is. És ha lehet, válassz használt ruhát, hiszen azt már nem kell újra legyártani, és kevesebbet kell szállítani.

De vigyázz, ne tévesszen meg a second hand termékek alacsonyabb árfekvése! Mert bizony azáltal, hogy jóval olcsóbban vásárolhatsz, könnyen bele lehet csúszni a ruhák felhalmozásába. Ráadásul a keletkezett használt holmin is már egyre nehezebb túladni, így a felelősség és a megelőzés egyre fontosabb. Mert a legjobb hulladék az, ami nincs.

Gazdik Ágnes

Nyitókép: Shutterstock